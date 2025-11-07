Parkoviště pro 350 aut, ale bez restaurace. Vodovod dálniční odpočívku odblokoval

Autor:
  13:07
Obec Staré Město u Moravské Třebové se již smířila s výstavbou velké dálniční odpočívky u plánované dálnice D35, která i přes menší výměru nabídne více než 350 parkovacích míst. Obci dohoda přinese i modernizaci vodovodu.

Přes pět let odmítalo Staré Město u Moravské Třebové stavbu velkého odpočívadla u plánované dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí. Nakonec ale Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) obec přesvědčilo. Mimo jiné tím, že zaplatí výměnu starého vodovodu.

Bagry na trase dálnice D35 u Starého Města v rámci archeologického výzkumu pracují na celoplošných skrývkách ornice.
U Starého Města na Moravskotřebovsku vyroste u dálnice D35 odpočívka pro 350 aut. Archeologové v místech dokončují výzkum. (30. září 2025)
Odpočívka ve Starém Městě nabídne v každém směru přes 100 parkovacích míst pro kamiony. Restaurace a dětské hřiště budou chybět.
U Starého Města na Moravskotřebovsku vyroste u dálnice D35 odpočívka pro 350 aut. Archeologové v místech dokončují výzkum. (30. září 2025)
12 fotografií

Dálnici D35 sice chtějí všichni, ale odpočívky skoro nikdo. Ve Starém Městě, kudy má vést poslední úsek D35 spojující Opatovec u Svitav s Mohelnicí, lidé proti odpočívkám sepsali petici. Odmítali zábor zemědělské půdy. Báli se hluku, vadilo jim, že většina parkovacích míst má být určena pro nákladní auta.

Krajští úředníci jejich námitky částečně uznali a v procesu EIA přiměli ŘSD ke změnám. Na základě rozhodnutí vydaného v červnu 2022 musel státní podnik zmenšit plochu i vybavení odpočívky.

Benzinka a toalety, ale bez restaurace
a dětského hřiště

Výsledkem je, že řidiči tak mohou zapomenout na podobný servis, na který jsou zvyklí na všech velkých odpočívkách na západ od našich hranic. Na dvou odpočívkách v každém směru jízdy kromě čerpací stanice a korporátních toalet se sprchami nebude restaurace ani dětské hřiště. První verze počítala se zabráním více než dvaceti hektarů, nakonec by to mělo být podle zveřejněné dokumentace 18 hektarů. Naopak vysázená zeleň musí podle úředníků zabrat stejně velkou plochu.

Nejdelší tunel, miliardy korun. Firmy chtějí mít rizika v tendru na D35 podchycena

„Řadu let jsme do vyjádření psali, že s budoucí odpočívkou nesouhlasíme. Pořád nás přesvědčovali, že odpočívku je potřeba někde udělat. Docílili jsme alespoň toho, že je menší. Původní zábor počítal s 20 hektary půdy,“ řekla starostka Starého Města Jarmila Řezníčková.

Z nejnovějšího informačního letáku ŘSD však vyplývá, že projektantům se přes skromnější návrh povedlo počet parkovacích míst zachovat. Bude zde více než 350 míst.

Pro kamiony bylo původně určeno 200 míst, nakonec jich má být dokonce o patnáct více. Deset stání v každém směru bude zarezervováno pro nabíjení elektrických nákladních aut.

Mírně přibude i míst pro osobní auta, naopak méně prostoru bude pro vozidla s přívěsem, karavany a obytné vozy.

Jediná velká odpočívka

Význam oboustranné odpočívky ve Starém Městě je o to větší, že mezi Opatovicemi a Mohelnicí bude jedinou velkou odpočívkou. Od několikanásobně menší odpočívky u Hrušové, kde vznikne v každém směru 14 míst pro kamiony, bude vzdálená přes 40 kilometrů, což není málo.

ŘSD však ještě letos na jaře nemělo úplně vyhráno. Od obce požadovalo souhlas k připojení odpočívky na hlavní vodovodní řad obce. „Obec zopakovala svoji obavu z velkého předpokládaného množství odebírané vody odpočívkou a z velké délky vodovodní přípojky,“ stojí v usnesení zastupitelstva z května tohoto roku.

Státní podnik udělal ústupek a nabídl obci kompenzaci v podobě výměny připojovacího vedení vodovodu z čerpací stanice na hlavní řad. „Měli jsme společnou schůzku i s projektanty a domluvili jsme se, že ŘSD umožníme se připojit za to, že nám zafinancují asi 165 metrů dlouhý vodovod od čerpací stanice, který nemáme zrekonstruovaný,“ řekla starostka Jarmila Řezníčková k investici za necelé dva miliony korun.

Nejdražší úseky D35 mění krajinu, na budoucí trase už padlo šest hektarů lesa

Dopravní a energetický stavební úřad na konci srpna vydal pro odpočívku společné povolení. Nic už by tak stavbě odpočívadla nemělo bránit.

Nutná je samozřejmě ale ještě jedna podmínka. Stát musí rozjet výstavbu pětatřicetikilometrového úseku dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí, která se odehraje prostřednictvím PPP projektu.

Smlouvu s vítězem vzešlého z vícekolového výběrového řízení na zhotovitele a provozovatele dálnice chce mít ministerstvo dopravy uzavřenou nejpozději příští rok, kdy by se mělo začít stavět. V ideálním případě začne nový úsek dálnice i s dvěma odpočívkami u Starého Města sloužit v roce 2029.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Sauny, tobogány, jezero i vodopád. V resortu na Dolní Moravě se rodí další atrakce

V horském středisku na Dolní Moravě se rodí nové wellness centrum. (26.10.2025)

Každé tři čtyři roky resort Dolní Morava přidá novinku, která na sever Orlickoústecka přiláká vlnu návštěvníků. Příští rok na jaře přibude rozsáhlý areál wellness, kvůli němuž firma až do vesnice...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Řidička v protisměru na dálnici D35 dvakrát bourala, od první nehody ujela

Řidička v protisměru na dálnici D35 dvakrát bourala, od první nehody ujela....

Riskantně a velmi nezodpovědně se zachovala řidička, která minulé úterý na dálnici D35 poblíž Dašic na Pardubicku vjela do protisměru. Když si uvědomila svou chybu, začala se otáčet, a způsobila tak...

Advokát si objednal únos expartnera své dcery, důkazy pro vraždu soud neuznal

Advokát Pavel Jelínek přichází na vyhlášení rozsudku ke Krajskému soudu v...

Pardubický advokát Pavel Jelínek a jeho tři komplicové jsou podle soudu vinní z únosu bývalého partnera Jelínkovy dcery. Krajský soud v Hradci Králové nepřijal verzi obžaloby, že šlo o vraždu na...

Promítá v letním kině zdarma, dotaci zase nedostane. Jsem na dně, říká provozovatel

Premium
Zakladatel pardubického letního kina Jan Motyčka

Pardubické letní kino lidem promítá zadarmo filmy od roku 2006. Na jubilejní dvacátou sezonu však jeho zakladatel Jan Motyčka určitě nebude vzpomínat v dobrém. Už podruhé v krátké době nedostane ...

Parkoviště pro 350 aut, ale bez restaurace. Vodovod dálniční odpočívku odblokoval

Bagry na trase dálnice D35 u Starého Města v rámci archeologického výzkumu...

Obec Staré Město u Moravské Třebové se již smířila s výstavbou velké dálniční odpočívky u plánované dálnice D35, která i přes menší výměru nabídne více než 350 parkovacích míst. Obci dohoda přinese i...

7. listopadu 2025  13:07

Advokát si objednal únos expartnera své dcery, důkazy pro vraždu soud neuznal

Advokát Pavel Jelínek přichází na vyhlášení rozsudku ke Krajskému soudu v...

Pardubický advokát Pavel Jelínek a jeho tři komplicové jsou podle soudu vinní z únosu bývalého partnera Jelínkovy dcery. Krajský soud v Hradci Králové nepřijal verzi obžaloby, že šlo o vraždu na...

7. listopadu 2025,  aktualizováno  12:10

Pozor, divočák! Do drogerie vběhl kanec a kličkoval mezi regály, lidé se schovávali

Nezvaného hosta v drogerii v Heřmanově Městci utratil přivolaný myslivec.

Pořádné pozdvižení způsobil ve čtvrtek kanec v Heřmanově Městci na Chrudimsku. Dezorientovaný jedinec vběhl do drogerie v menším obchodním centru na okraji města, kde běhal mezi regály, než ho...

7. listopadu 2025  10:14

Excelentní forma a druhá Košťálkova šance. Rulík mu odpustil, chce ho v týmu

Pardubický obránce Jan Košťálek (třetí zleva) slaví se spoluhráči Jakubem...

Když začal trenér národního týmu Radim Rulík číst nominovaná jména na turnaj Euro Hockey Tour ve Finsku, málokterý z přítomných novinářů mohl čekat, co bude následovat. Po deseti zvolených obráncích...

6. listopadu 2025  15:38

Další krok k pardubické aréně. Hala podle úřadu nemusí mít důležité razítko

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Podle krajského úřadu nemusí majitel Dynama Pardubice Petr Dědek žádat o posouzení vlivu jeho zamýšlené arény na životní prostředí. Investor tak přeskakuje těžkou překážku na cestě k největší hale...

6. listopadu 2025  13:14

Při likvidaci požáru bytu hasiči oživovali kočku, druhou už nezachránili

Skřípnutý kabel varné desky způsobil požár. Jedna z koček nepřežila. (5....

Nešťastně skončil středeční požár bytu v Žamberku na Orlickoústecku. Jeho příčinou byl podle předběžného zjištění skřípnutý kabel u varné desky. V bytě se nacházely dvě kočky a morče. Jedna z koček...

6. listopadu 2025  10:29

Baník je po přestřelce v Pardubicích ve čtvrtfinále, Bohemians končí po penaltách

Ostravští fotbalisté jásají po jednom z gólů na hřišti Pardubic.

Ostravští fotbalisté postoupili do čtvrtfinále domácího poháru. V útočném duelu na hřišti Pardubic zvítězili 4:3 v prodloužení. Mezi osmičku nejlepších prošla i Mladá Boleslav, která na Bohemians...

5. listopadu 2025  18:17,  aktualizováno  21:56

Jako za covidu. Požár bojleru zavřel školu na několik týdnů, učí se i online

Požár bojleru na základní škole v Ohrazenicích (3.listopadu 2025)

Základní škola Ohrazenice v Pardubicích zůstane po nedávném požáru bojleru v technické místnosti několik týdnů zavřená. Hořet začalo v pondělí, do pátku potrvá zjišťování škod. Potom začne úklid....

5. listopadu 2025  16:04

Rychlovlak do Pardubic? Nová vláda s ním nepočítá. Je mimo realitu, říká Havlíček

Takto by jednou mohly uhánět rychlovlaky Polabím. Tamní starostové obcí jsou...

S plánovaným spojením Prahy s polskou Vratislaví vysokorychlostními vlaky nastupující vláda nepočítá. Spokojeny jsou zejména obce v okolí plánovaného ramene do Pardubic.

5. listopadu 2025  15:24

Iredo v Pardubickém kraji zdraží téměř o čtvrtinu, jízdné půjde nakupovat v mobilu

ilustrační snímek

Jízdné v integrovaném dopravním systému IREDO (Integrovaná regionální doprava) na východě Čech se od 14. prosince zvýší průměrně o 19 procent. Tarif nebude pro náhodné cestující od nového jízdního...

5. listopadu 2025  13:14

Z části kasáren bude škola. Radní Pardubic však zatím netuší, co se zbytkem

Demolice objektů v areálu bývalých Masarykových kasáren v Pardubicích (13....

Pardubická radnice vlastní kasárna TGM přes deset let. Zatím ale pro ně nenašla využití. V jedné části začne sice už příští rok vznikat základní škola, ale další pozemky zatím využití nemají. Poradit...

5. listopadu 2025  10:52

Řidička v protisměru na dálnici D35 dvakrát bourala, od první nehody ujela

Řidička v protisměru na dálnici D35 dvakrát bourala, od první nehody ujela....

Riskantně a velmi nezodpovědně se zachovala řidička, která minulé úterý na dálnici D35 poblíž Dašic na Pardubicku vjela do protisměru. Když si uvědomila svou chybu, začala se otáčet, a způsobila tak...

4. listopadu 2025  11:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.