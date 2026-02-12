ŘSD hledá na D35 místo pro odpočívku, obce ji chtějí posunout blíž ke Svitavám

Autor:
  9:19
Ředitelství silnic a dálnic chce na dálnici D35 prosadit výstavbu ještě jedné velké odpočívky pro osobní a nákladní auta. Aktuálně prověřuje okolí velké křižovatky u Svitav, kde se setkávají důležité směry od Hradce Králové, Brna, Olomouce, Lanškrouna a České Třebové.

U českých silnic a dálnic chybí až dva tisíce odstavných míst pro kamiony. Postavit novou odpočívku je problém i u nových dálnic včetně D35. V loňském roce se pro řidiče ve třech krajích rozšířila celkem o více než 32 kilometrů. Bohužel na žádném z pěti úseků se neotevřelo ani jedno velké parkoviště.

U Svitav je hotový téměř dvanáctikilometrový úsek dálnice D35. Do zprovoznění navazujících úseků bude jízda po dálnici bez poplatku.
Dálniční odpočívka by mohla vzniknout na pozemcích mezi dálnicí D35 a silnicí I/35 u sjezdu na Svitavy. Ředitelství silnic a dálnic lokalitu aktuálně prověřuje. (11. února 2026)
Dálniční odpočívka by mohla vzniknout na pozemcích mezi dálnicí D35 a silnicí I/35 u sjezdu na Svitavy. Ředitelství silnic a dálnic lokalitu aktuálně prověřuje. (11. února 2026)
Dálniční odpočívka by mohla vzniknout na pozemcích mezi dálnicí D35 a silnicí I/35 u sjezdu na Svitavy. Ředitelství silnic a dálnic lokalitu aktuálně prověřuje. (11. února 2026)
11 fotografií

Na nových úsecích otevřených v posledních letech se nachází pouze jedna u Dolní Rovně, což je žalostně málo. Velké odpočívky by měly být mezi sebou vzdálené 40 až 50 kilometrů. Na rozestavěných či plánovaných dálničních úsecích v Pardubickém kraji vznikne sice odpočívka u Hrušové, ale pouze pro pár aut s minimem zázemí.

Plánovaná lokalita u Starého Města, kde najde místo 350 aut, vypadá sice slibně, ale ve směru od Prahy je od Dolní Rovně moc daleko. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) proto aktuálně prověřuje další lokalitu.

Podle serveru iDNES.cz by se mohla nacházet u velké okružní křižovatky u Svitav na 200. kilometru dálnice. „Do této chvíle proběhlo první projednání se starosty dotčených a sousedních katastrálních území. Zatím není poloha potvrzena ani vyvrácena,“ řekla mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

Parkoviště u Mikulče obce nechtějí

Ještě před pár lety byla v hledáčku plánovačů a dopravních inženýrů lokalita u Litomyšle. Jenže tam bylo ŘSD vůbec rádo, že se s obcemi domluvilo na dálnici, natož se bavit o odpočívce. Šlo proto dál k Mikulči, kde byl původně naplánován ještě jeden dálniční sjezd na Svitavy. Silničáři zde však narazili na odpor.

Parkoviště pro 350 aut, ale bez restaurace. Vodovod dálniční odpočívku odblokoval

„Myslíme si, že jsou vhodnější místa pro odpočívku. Řekli jsme jim, že je nepřipojíme na vodu. Máme tady společný vodovod tři obce a ve chvíli, kdy by vznikla odpočívka pro 300 až 400 aut, restaurace, čerpací stanice, tak spotřeba vody bude větší než v obcích a my nechceme podstupovat riziko, že nebudeme mít vodu,“ říká starosta Mikulče Josef Dvořák. Starosty neobměkčila ani vyhotovená vizualizace, kterou ŘSD připravilo.

Na Gajeru nejde jenom o nedostatečnou infrastrukturu, a to včetně chybějící kanalizace. Odpočívka by stála v těsném sousedství nově vybudovaného ekoduktu nad dálnicí, po kterém má volně přecházet zvěř migrující přes Javornický hřeben.

Podle starosty zde nedává logiku parkoviště i vzhledem k nadmořské výšce, která zde převyšuje 500 metrů nad mořem. „Je to nejvyšší místo a nedává logiku, aby tady byla odpočívka. Na Gajeru je to v zimě často peklo,“ uvedl starosta a dodal, že nadmořská výška by se propsala do vyšších nákladů za zimní údržbu.

O pár kilometrů dál

Starostové mikroregionu Svitavska si uvědomují, že odpočívadlo být někde musí, sami proto přišli s návrhem, že nové parkoviště by mohlo stát o pár kilometrů dál u velké okružní křižovatky nedaleko Svitav. Důležitý dopravní bod, kde se dálnice D35 křižuje s dopravní tepnou I/43 vedoucí od Polska na Brno, se na první pohled jeví jako ideální řešení.

V blízkosti křižovatky má společně s navazujícími úseky dálnice dál na Moravu vyrůst velké středisko správy a údržby dálnic a oddělení dálniční policie Opatovec.

Kousek po kousku. U Svitav zprovoznili další úsek D35, zatím bez poplatku

Odpočívka sevřená dálnicí a stávající silnicí I/35 daleko od nejbližších domů by ušetřila i náklady. Nebylo by potřeba budovat nové nájezdy a sjezdy z dálnice, najíždělo by se na ni totiž z velké kruhové křižovatky, odkud by se mezi odbočku na Mohelnici a Lanškroun musel zbudovat zcela nový nájezd.

„Odpočívka by se měla jmenovat Svitavy. Aktuálně probíhá prověřovací studie na finální lokalitu, a až bude dokončena, dojde k intenzivní komunikaci s obcemi, na jejichž katastrech by se měla odpočívka nacházet,“ řekl starosta Svitav David Šimek.

Projektanti tak nyní například zkoumají, zda půjde odpočívka napojit na svitavskou kanalizaci a vodovod či zda se do polí v sevření silnic vejde. „Odpočívka je zatím ve fázi studie. Stále platí, že odpočívka by měla být pro cca 250 nákladních aut s čerpací stanicí a občerstvením,“ dodala mluvčí ŘSD.

Mapa ukazuje, kde by mohla vzniknout nová dálniční odpočívka.

Mapa ukazuje, kde by mohla vzniknout nová dálniční odpočívka.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Denně 80 kamionů a 660 dodávek. Vesnice má obavy z nového skladu Rohlíku

Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. (6. února...

Nová skladovací hala o velikosti zhruba tří fotbalových hřišť by na konci roku měla začít fungovat u Opatovic nad Labem na Pardubicku. Pronajme si ji on-line supermarket Rohlik.cz. Sousední obec...

Kolem nové haly v Pardubicích panuje mnoho nejasností. Ve hře jsou stamiliony

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Pardubice udělaly nevratný a k soukromému investorovi vstřícný krok: před časem schválily změnu územního plánu na okraji města v lokalitě Nová Cihelna, kde má vyrůst nová multifunkční hokejová hala a...

Stavební boom pod Králickým Sněžníkem pokračuje, chystá se další rekreační areál

V Králíkách má vzniknout nový rekreační areál se dvěma apartmánovými domy a...

Oblast pod Králickým Sněžníkem na Orlickoústecku v posledních letech zažívá stavební boom spojený s tamním turistickým resortem. Po novém wellness za miliardu korun v Dolní Moravě má v sousedních...

Paradoxní hlasování o odstranění sochy rudoarmějce. SPD pro, ODS proti

Socha Rudoarmějce nedaleko zámku v Pardubicích

Pouhé tři hlasy chyběly k tomu, aby z pardubického náměstí Republiky zmizela socha sovětského vojáka a pionýrů. Ani jeden hlas nedodala ODS. Za ANO hlasoval kladně pouze primátor Jan Nadrchal a jeho...

Po úderu blesku spadl list vrtule větrné elektrárny, obec viní servisní firmu

U obce Karle na Svitavsku se zřítila část vrtule u větrné elektrárny. (19....

Za pád listu větrné elektrárny, který se loni v srpnu v obci Karle na Svitavsku zřítil po zásahu bleskem, může nedostatečný servis. Tvrdí to vedení obce, které elektrárna patří. Radnice s dosavadním...

Komu patří Doubrava? Rybáři se přou s vodáky, nepomohl ani soud

Přehrada Pařížov na Doubravě (5. června 2013)

Rybáři se přou s vodáky, zda je možné každoročně vypouštět v dubnu vodu z přehrady Pařížov na Chrudimsku, aby řeka Doubrava byla na pár hodin splavná. Konflikt řešil i krajský soud, ani ten ho ale...

11. února 2026  15:46

Je moc velký. Výstavbu areálu s hotelem a bazénem developerovi zamítly úřady

Na pardubické Cihelně developer staví nový tenisový areál. Chtěl k němu...

Plány na výstavbu hotelu s wellness a bazénem, nového parkoviště či velké sportovní haly u pardubického zdymadla padly. Magistrát stavbu, kterou připravoval podnikatel Milan Kušta, nepřipustil kvůli...

11. února 2026  12:35

Vražda v Chrudimi. Po potyčce v bytě zůstal zraněný muž, zemřel v nemocnici

Na chrudimském sídlišti zasahovali záchranáři i policisté. (10. února 2026)

Tragické následky má úterní incident z Chrudimi. Policie vyšetřuje podvečerní napadení, kdy na místě zůstal vážně zraněný člověk. Ve středu ráno policisté informovali, že ke konfliktu došlo v bytě...

11. února 2026  9:30,  aktualizováno  10:28

Rozhodne psychika, shodují se v Bekse. Pardubičtí mají nakročeno do finále

Filip Kábrt z Ústí v zápase s Pardubicemi

Jejich náskok před semifinálovou odvetou čítá devět bodů a snad nikdo kromě soupeře z Ústí nad Labem nepochybuje o tom, že ve formě hrající pardubičtí basketbalisté ve středečním domácím utkání (od...

11. února 2026  10:26

U Moravské Třebové plánují 250 metrů vysoké větrníky, vadily by místnímu letišti

Na úpatí Hřebečského hřbetu podél silnice I/35 plánuje developer postavit čtyři...

Před jedním z nejožehavějších rozhodnutí stáli v pondělí navečer zastupitelé Moravské Třebové. Nakonec o záměru soukromého investora postavit na úpatí Hřebečovského hřbetu čtveřici obřích větrných...

10. února 2026  17:27

Požár skladu likvidovalo 14 jednotek hasičů, škoda je přes dva miliony

Požár skladu v Dolní Rovni likvidovalo 14 jednotek hasičů. (10. února 2026)

K rozsáhlému požáru průmyslového objektu vyjížděli hasiči v úterý krátce před osmou ráno do Dolní Rovně na Pardubicku. Hořely skladovací prostory o rozměrech 25 x 10 metrů. Zasahovalo 14 jednotek...

10. února 2026  11:42,  aktualizováno  13:10

Pardubice se pustí do stavby složité spojky k nemocnici. Je klíčová, říká primátor

Pardubice letos začnou projektovat propojku nadjezdu v Kyjevské ulici s místní...

Pardubice letos začnou projektovat propojku nadjezdu v Kyjevské ulici s takzvanou rychlodráhou. Stavba propojí další městské části s nemocnicí. Půjde o značně složitý projekt, ale má velký smysl.

10. února 2026  10:22,  aktualizováno  15:36

Požár průmyslové haly ve Vysokém Mýtě způsobil škodu za 236 milionů korun

Hasiči likvidují rozsáhlý požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu...

Loňský listopadový požár průmyslové haly společnosti P-Systems ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku způsobil škodu zhruba 236 milionů korun. Závod na výrobu pěnového polystyrenu požár zcela zničil....

9. února 2026  14:59

Pardubický kouč Šotnar po drtivé výhře nad Ústím: Ukázali jsme sílu týmu

Zde Key z Pardubic doskočil v souboji s ústeckým Ladislavem Peckou.

Až na pár minut zkraje druhé půle, kdy se trenér Jan Šotnar přešlapující před lavičkou pardubických basketbalistů opravdu rozčílil a vzápětí po střelci Bryantovi schytal od rozhodčích technickou...

9. února 2026  13:09

Žádná ideologie, ale řešení věcných témat. Netolický chystá spolupráci s Kubou

Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje (2020)

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK) oznámil, že je připraven spolupracovat s nově vznikajícím hnutím Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. „Náš koncept není postavený na žádné...

9. února 2026  12:34

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Kolem nové haly v Pardubicích panuje mnoho nejasností. Ve hře jsou stamiliony

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Pardubice udělaly nevratný a k soukromému investorovi vstřícný krok: před časem schválily změnu územního plánu na okraji města v lokalitě Nová Cihelna, kde má vyrůst nová multifunkční hokejová hala a...

9. února 2026

Bohemians - Pardubice 1:2, hosté dali obě branky v deseti, soupeř jen snižoval

Pardubický obránce Simon Bammens se snaží zastavit útočnou akci Bohemians.

Většinu zápasu hráli v oslabení, přesto slaví výhru. Pardubičtí fotbalisté zvítězili ve 21. kole Chance Ligy na půdě Bohemians 2:1 po gólech Smékala s Tankem ze druhého poločasu. Za domácí v závěru...

8. února 2026,  aktualizováno  17:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.