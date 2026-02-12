U českých silnic a dálnic chybí až dva tisíce odstavných míst pro kamiony. Postavit novou odpočívku je problém i u nových dálnic včetně D35. V loňském roce se pro řidiče ve třech krajích rozšířila celkem o více než 32 kilometrů. Bohužel na žádném z pěti úseků se neotevřelo ani jedno velké parkoviště.
Na nových úsecích otevřených v posledních letech se nachází pouze jedna u Dolní Rovně, což je žalostně málo. Velké odpočívky by měly být mezi sebou vzdálené 40 až 50 kilometrů. Na rozestavěných či plánovaných dálničních úsecích v Pardubickém kraji vznikne sice odpočívka u Hrušové, ale pouze pro pár aut s minimem zázemí.
Plánovaná lokalita u Starého Města, kde najde místo 350 aut, vypadá sice slibně, ale ve směru od Prahy je od Dolní Rovně moc daleko. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) proto aktuálně prověřuje další lokalitu.
Podle serveru iDNES.cz by se mohla nacházet u velké okružní křižovatky u Svitav na 200. kilometru dálnice. „Do této chvíle proběhlo první projednání se starosty dotčených a sousedních katastrálních území. Zatím není poloha potvrzena ani vyvrácena,“ řekla mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
Parkoviště u Mikulče obce nechtějí
Ještě před pár lety byla v hledáčku plánovačů a dopravních inženýrů lokalita u Litomyšle. Jenže tam bylo ŘSD vůbec rádo, že se s obcemi domluvilo na dálnici, natož se bavit o odpočívce. Šlo proto dál k Mikulči, kde byl původně naplánován ještě jeden dálniční sjezd na Svitavy. Silničáři zde však narazili na odpor.
Parkoviště pro 350 aut, ale bez restaurace. Vodovod dálniční odpočívku odblokoval
„Myslíme si, že jsou vhodnější místa pro odpočívku. Řekli jsme jim, že je nepřipojíme na vodu. Máme tady společný vodovod tři obce a ve chvíli, kdy by vznikla odpočívka pro 300 až 400 aut, restaurace, čerpací stanice, tak spotřeba vody bude větší než v obcích a my nechceme podstupovat riziko, že nebudeme mít vodu,“ říká starosta Mikulče Josef Dvořák. Starosty neobměkčila ani vyhotovená vizualizace, kterou ŘSD připravilo.
Na Gajeru nejde jenom o nedostatečnou infrastrukturu, a to včetně chybějící kanalizace. Odpočívka by stála v těsném sousedství nově vybudovaného ekoduktu nad dálnicí, po kterém má volně přecházet zvěř migrující přes Javornický hřeben.
Podle starosty zde nedává logiku parkoviště i vzhledem k nadmořské výšce, která zde převyšuje 500 metrů nad mořem. „Je to nejvyšší místo a nedává logiku, aby tady byla odpočívka. Na Gajeru je to v zimě často peklo,“ uvedl starosta a dodal, že nadmořská výška by se propsala do vyšších nákladů za zimní údržbu.
O pár kilometrů dál
Starostové mikroregionu Svitavska si uvědomují, že odpočívadlo být někde musí, sami proto přišli s návrhem, že nové parkoviště by mohlo stát o pár kilometrů dál u velké okružní křižovatky nedaleko Svitav. Důležitý dopravní bod, kde se dálnice D35 křižuje s dopravní tepnou I/43 vedoucí od Polska na Brno, se na první pohled jeví jako ideální řešení.
V blízkosti křižovatky má společně s navazujícími úseky dálnice dál na Moravu vyrůst velké středisko správy a údržby dálnic a oddělení dálniční policie Opatovec.
Kousek po kousku. U Svitav zprovoznili další úsek D35, zatím bez poplatku
Odpočívka sevřená dálnicí a stávající silnicí I/35 daleko od nejbližších domů by ušetřila i náklady. Nebylo by potřeba budovat nové nájezdy a sjezdy z dálnice, najíždělo by se na ni totiž z velké kruhové křižovatky, odkud by se mezi odbočku na Mohelnici a Lanškroun musel zbudovat zcela nový nájezd.
„Odpočívka by se měla jmenovat Svitavy. Aktuálně probíhá prověřovací studie na finální lokalitu, a až bude dokončena, dojde k intenzivní komunikaci s obcemi, na jejichž katastrech by se měla odpočívka nacházet,“ řekl starosta Svitav David Šimek.
Projektanti tak nyní například zkoumají, zda půjde odpočívka napojit na svitavskou kanalizaci a vodovod či zda se do polí v sevření silnic vejde. „Odpočívka je zatím ve fázi studie. Stále platí, že odpočívka by měla být pro cca 250 nákladních aut s čerpací stanicí a občerstvením,“ dodala mluvčí ŘSD.
Mapa ukazuje, kde by mohla vzniknout nová dálniční odpočívka.
