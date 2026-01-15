VIDEO: Do obchoďáku zabloudil srnec, zaujala ho prodejna s telefony

  14:58
Kuriózní situaci řešili městští strážníci v Pardubicích. Do místního obchodního domu Globus zabloudil srnec, kterého museli odchytit a pustit do volné přírody.

Srnec se v pardubickém Globusu objevil ve čtvrtek krátce před polednem. Konkrétně si to namířil do prodejny mobilního operátora. Pochopitelně vzbudil velký ohlas přímo v budově i na sociálních sítích.

Strážníci srnce vzali do sítě a odnesli do volné přírody. (15. ledna 2026)

„Chudák si nemůže ani v klidu nakoupit,“ smála se například uživatelka Facebooku Veronika Moravcová.

Kolem zvířete se totiž ihned sešlo několik pardubických strážníků, které na místo zavolali právě pracovníci prodejny.

„Srnec byl v klidu. Chvíli to trvalo, ale nakonec jsme ho přemluvili, aby si šel zase po svých,“ uvedl mluvčí pardubické městské policie Jiří Sejkora.

Strážníci zvíře dali do sítě a odnesli jej na louku poblíž obchodního domu. Odtud pak srnec po chvíli zmizel v lese.

15. ledna 2026  10:35,  aktualizováno  15:04

15. ledna 2026  14:58

ELEKTROMECHANIK (38 - 41.000 Kč)
12. ledna 2026  16:58

