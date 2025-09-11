Bahno z Labe odváží náklaďáky i lodě. Pardubický Čičák bude čistý v půlce října

Milan Zlinský
  10:56
Odbahnění vodní plochy Čičák v Pardubicích dokončí odborná firma do poloviny října. Část bahna odváží po Labi, část po silnici. Práce v parku Na Špici vyjdou radnici na 11 milionů korun.

Nedaleko soutoku Labe a Chrudimky jsou v posledních dnech k vidění nevšední věci. Bagr stojící na pontonu uprostřed jezírka. Nákladní vozy jezdící z hladiny na břeh. Nebo nákladní lodě, které se pomalu plní bahnem a pak ho odvážejí proti toku řeky směr Hůrka. Začalo odbahnění slepého ramena Labe, kterému se lidově říká Čičák a je vlastně středobodem pardubického parku Na Špici.

„Občany prosíme o zvýšenou opatrnost při pohybu v parku. V úseku vyznačeném na mapce, kudy bude jezdit těžká technika, nebude možné využívat cestní síť,“ uvedla mluvčí města Ivana Dolanová.

Orientaci lidí navíc ulehčují pásky, které do určitých míst parku zamezují přístup. Ale kdo chce, může v klidu z bezpečného místa nezvyklou práci sledovat. „Naplnit jedno nákladní auto bahnem trvá asi minutu,“ řekla stavbyvedoucí Vendula Flachsová z firmy Pas Natura, která jezírko odbahňuje.

Na Čičáku je instalovaný obří modrý ponton, který je ukotvený k břehům, aby se nehýbal. Na něm stojí bagr, který nabírá bahno a dává ho do nákladního auta, které sediment odváží. „Drapák nabírá bahno. Dalo by se to dělat i sacím bagrem. Ale používáme klasický bagr, protože to bylo v zadávací dokumentaci. Pracujeme pondělí až pátek od 6:00 do 17:00,“ řekla Flachsová.

Po Labi poplují lodě s bahnem. Pardubický Čičák čeká očista za více než 11 milionů

Z Čičáku firma odveze asi 3 500 metrů krychlových sedimentů. Nánosy bahna jsou do výšky půl metru až 1,5 metru. „Máme 3D zobrazení, na drapáku jsou čidla, mapujeme si terén pod vodou. Vidíme na tabletu, kde jsme těžili a kde ještě ne,“ uvedla Flachsová.

Bahno firma vozí nákladními auty po silnici a část vytěženého materiálu pluje po lodi po Labi. „Náklaďák pojme tak deset kubíků, dáváme toho míň, protože je to zvodnatělé, aby to neteklo. Do minuty je náklaďák naložený. Točíme tady tři nákladní auta,“ řekla stavbyvedoucí.

Vytěžené bahno poslouží jako hnojivo

Dočasné úložiště je zřízené v areálu bývalých kasáren na Hůrkách. Radnice chce bahno, kterým se dá třeba hnojit, použít. „Po vysušení bude bahno využito například na úpravu městské zeleně nebo uloženo na zemědělských pozemcích města,“ řekl náměstek primátora pro správu majetku města a investice Jan Hrabal z hnutí ANO.

Obnovu vodní plochy město připravovalo více než deset let. Jezero vzniklo při regulaci toku Labe v 60. letech minulého století a je nedaleko soutoku Labe a Chrudimky. Město ho chtělo odbahnit už v roce 2013 před úpravami parku Na Špici, nepodařilo se mu ale vybrat firmu, která by práce za přijatelné náklady provedla.

„Odstranění sedimentu zlepší kyslíkové poměry v nádrži a současně budou vytvořeny dvě nové tůně a zůstane nedotčena západní část nádrže s bahnitými mělčinami, které poskytnou vhodné podmínky především pro potěr zdejších ryb a život obojživelníků,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Jiřina Klčová z hnutí ANO.

Za investici radnice zaplatí 11,2 milionu korun. Dotace je necelých 7,7 milionu korun. „Projekt je důležitý jak pro samotný ekosystém, tak pro návštěvníky parku. Práce pozitivně přispějí k větší diverzitě lokality. Současný charakter lokality postupně směřuje k degradaci vodního ekosystému,“ dodala Klčová.

