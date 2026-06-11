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Mělo to vypadat jako sebevražda. Ženu sám udusil igelitovým pytlem, viní manžela

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  15:07
Krajský soud v Pardubicích začne na konci června řešit případ vraždy sedmatřicetileté ženy z Líšnice na Žamberecku. Z její smrti je obžalován její manžel, který podle spisu čin maskoval jako sebevraždu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Motivem byl údajně mužův dlouhodobý mimomanželský vztah, uvedl ve čtvrtek server Blesk.cz.

Státní zastupitelství muže z Orlickoústecka v těchto dnech z vraždy manželky obžalovalo.

Případ se dostal na veřejnost minulý rok v lednu, kdy policie vyhlásila pátrání po mamince dvou dětí. Zmizení mladé ženy nahlásil policii její manžel. Pátrání však dobře nedopadlo. Po třech dnech ji policisté našli mrtvou v autě na lesní cestě na Orlickoústecku.

Zprvu vše vypadalo jako sebevražda, neboť její muž našel v rodinném domě dopis na rozloučenou. Jak se později ukázalo, vše bylo jen na oko, neboť dopis sám napsal na počítači a vytiskl.

Pátrání po mamince dvou dětí skončilo smutně. Našli ji bez známek života

Muž jednal podle obžaloby chladnokrevně od první chvíle. Ženu omámil prášky na spaní a další blíže nezjištěnou psychotropní látkou, poté jí přetáhl přes hlavu igelitový pytel na odpadky, který způsobil udušení. Když oběť nejevila známky života, autem, kterým běžně jezdila, odvezl její tělo na lesní cestu na Orlickoústecku. Zavražděnou posadil za volant. Jeho lest prozradily otisky prstů, které policie objevila na igelitovém pytli.

„Igelitový pytel použitý k usmrcení sejmul a na hlavu zemřelé nasadil jiný čistý, čímž měl v úmyslu navodit zdání, že spáchala sebevraždu,“ citoval server obžalobu. Policie muže loni v květnu zadržela, obvinila a soud jej poslal do vazby.

Muži hrozí až dvacetiletý trest za mřížemi nebo výjimečný trest, tedy i doživotí.

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