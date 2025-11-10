Padla obžaloba za parkovací dům v Pardubicích, kvůli kauze skončil primátor

  13:21
Kauza parkovacího domu v Pardubicích míří k soudu. Státní zastupitelství obžalovalo šest lidí, mezi nimi i bývalého primátora Martina Charváta. Podle obžaloby se měli pokusit zmanipulovat stamilionovou zakázku na stavbu parkovacího domu v centru.
foto: Josef Vostárek, ČTK

Okresní státní zastupitelství v Pardubicích obžalovalo šest lidí kvůli zakázce na stavbu parkovacího domu v Pardubicích. Kvůli kauze skončil tehdejší primátor Martin Charvát. Obžalovaní se podle dřívějších informací snažili vyřadit společnost, která zakázku za 340 milionů korun získala. Podání obžaloby Radiožurnálu a serveru iRozhlas.cz potvrdil okresní státní zástupce Aleš Veselý.

„Dozorová státní zástupkyně vyhověla návrhu policejního orgánu na podání obžaloby, když dospěla k závěru, že výsledky vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení obviněných před soud. Proto podala ve věci obžalobu na celkem šest fyzických osob,“ uvedl Veselý. Obžaloba je viní ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a porušení povinnosti při správě cizího majetku, přičemž právní kvalifikace není u všech obviněných stejná.

V listopadu 2023 obvinila policie v souvislosti se zakázkou na stavbu parkovacího domu a dalšími zakázkami Služeb města Pardubic 19 lidí a několik firem včetně tehdejšího primátora Pardubic za ANO Martina Charváta a jeho náměstkyně Heleny Dvořáčkové (dříve ANO a SPD).

V kauze pardubického parkovacího domu policie navrhla obžalovat šest lidí

Média tehdy uváděla, že Charvát s Dvořáčkovou chtěli podle kriminalistů vyřadit vítěze soutěže tím, že si dali zpracovat znalecký posudek, který měl dokázat, že slíbená doba výstavby je nereálně krátká. Posudek to nepotvrdil a firma začala parkovací dům stavět. Charvát, Dvořáčková a předseda Krajské hospodářské komory Jozef Koprivňanský strávili několik měsíců ve vazbě. Charvát se všech svých funkcí vzdal, byl radním, zastupitelem a měl funkce například v pardubických vodárnách či fondu, hnutí ANO ho vyloučilo.

