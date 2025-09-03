Vysoké Mýto má novou obřadní síň za 130 milionů, radním vyrazila dech

Moderní architektura nemusí být doménou jenom velkoměst. Důkazem je nová obřadní síň ve Vysokém Mýtě. Radní jsou stavbou nadšeni a chtějí prostor původně zamýšlený ke smutečním rozloučením využít i na pořádání koncertů, a mluví se i o svatebních obřadech.

Původní prostorově nevyhovující a neosobní místo pro poslední rozloučení ve Vysokém Mýtě nahradila za 130 milionů korun nová obřadní síň, která je svým architektonickým podáním plná symboliky.

„Dispoziční frontálnost smutečních síní je dnes už trochu přežitek. Koncept naší obřadní síně se soustředí do kruhu, který symbolizuje soustředěnost na někoho, kdo odchází. Jde o poslední místo, kde je naposledy v rodinném kruhu,“ říká architekt Roman Brychta, jehož vítězný návrh byl v roce 2019 v soutěži vybrán z pěti oslovených architektonických ateliérů jako ten nejlepší.

Vysoké Mýto má novou obřadní síň navrženou architektonickou kanceláří Roman Brychta Architekti. (28. srpna 2025)
Radnice si pro výběr vítězné podoby povolala Petra Stolína a Davida Krause, kteří patří mezi nejvýznamnější české architekty současnosti.

Kruhová a bohatě prosklená stavba disponuje střešním světlíkem. Pohledový beton nahradil tzv. grafický beton využívající vzor. Fasádu podle návrhu Zdeňka Sendlera změkčuje labyrint, který podle architektů symbolizuje hledání životní cesty.

Prosvětlenému interiéru pak dominuje šedým závěsem oddělený prostor pro veřejnost s katafalkem pro rakev, nad nímž jsou abstraktní malbou ztvárněná oblaka. Bílá barva zase symbolizuje fakt, že smrt je součástí života.

„Architekt Brychta odvedl na projektu velký kus práce. Měl konkrétní vizi a řešil i ty nejmenší detaily, což je na výsledku patrné. Vzniklo velkolepé dílo, které je bezesporu nejvýznamnějším počinem moderní architektury ve Vysokém Mýtě a jistě se zařadí mezi význačné stavby současné architektury v Česku. Navíc podle prvních reakcí je kladně přijímáno i veřejností,“ řekl místostarosta Vysokého Mýta Martin Krejza.

Město chtělo novou stavbou vyřešit hlavně nevyhovující stav původní smuteční síně, která byla naddimenzovaná. Likvidace staré budovy se prodražila. „Když jsme kopli do země, zjistili jsme, že je tady množství odpadu, který sem byl navezen při akci Z, během níž stavba původní síně vyrůstala. Zakázka byla vysoutěžena za 104 milionů korun bez DPH. Finální cena se neplánovanou likvidací navýšila na 118 milionů korun bez DPH,“ řekl místostarosta Jan Lipavský.

Nová síň nabízí variabilitu prostoru

Velkoryse bylo před novostavbou upraveno i prostranství navazující na hřbitov. Tvoří jej třešňový háj s lavičkami, který má posloužit nejen k rozjímání před obřadem, ale i ke každodenním vycházkám. Zastřešený předprostor síně může být plně využit i během větších smutečních obřadů. Kruhová dispozice interiéru umožňuje různé uspořádání pro pozůstalé.

„Sad je důležitou součástí celého konceptu. Základní kapacita je 60 míst s možností rozšíření otevřením prostoru až ven pod střechu,“ dodal Brychta.

Den otevřených dveří

Novou budovu v Miličově ulici si může prohlédnout v sobotu 6. září i veřejnost. Den otevřených dveří se uskuteční od 9 do 11 hodin a odpoledne od 13 do 16 hodin.

Po představení veřejnosti převezmou prostor do správy technické služby a v průběhu září by se zde měly začít konat první obřady. Na rozdíl od dřívější praxe, kdy síň měl v nájmu jeden provozovatel, bude město nový prostor pronajímat jakékoliv pohřební službě.

„Obřadní síň budeme pronajímat de facto komukoliv, koho si pozůstalí vyberou. Technické služby, které zajistí celý provoz, tady budou mít svého člověka, jenž bude obsluhovat technické zázemí,“ dodal Lipavský.

Pronájem obřadní síně bude stát zhruba pět tisíc korun, původně si pohřební služby započítávaly částku kolem 2,5 tisíce korun.

Síň kromě zázemí pro řečníka disponuje i místností pro rodinu nebo malou rozlučkovou síní, kde se může rodina v intimní atmosféře rozloučit naposledy s nebožtíkem. „Je zde i připravená místnost, kde si pozůstalí mohou zemřelého připravit k obřadu do rakve. Ve světě jde o zcela běžnou záležitost. Po diskusích s pohřebními službami však po službě zatím není u nás poptávka,“ uvedl architekt.

Vysokomýtská radnice by důstojný prostor chtěla využívat nejen ke smutečním obřadům. „Říkali jsme si, že by byla škoda obřadní síň využívat jenom na smuteční obřady. I proto jsme změnili její název na obřadní síň. Do budoucna by se tady mohly konat koncerty vážné hudby a od věci není ani myšlenka na konání svatebních obřadů. Možnosti jsou otevřené,“ dodal Lipavský.

