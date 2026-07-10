Veškerý dálniční tranzit bude od 13. července do 24. srpna veden přes obec na mimoúrovňovou křižovatku Ostrov, která se od pondělí stane jediným nájezdem i sjezdem z dálnice D35 v okolí.
Starosta Pavel Malý rozhodnutí respektuje, obec podle něj vyčerpala všechny možnosti, jak se proti plánované objížďce bránit.
„Udělali jsme maximum. Ministerstvo dopravy rozhodlo, jak rozhodlo, a nám nezbývá nic jiného než to respektovat. Nejsem ale přesvědčený, že veřejný zájem byl posouzen správně,“ řekl starosta, který v pátek odpoledne informoval obyvatele o objížďce prostřednictvím místního rozhlasu. „Lidé se už ptali, proč objížďka ještě nezačala, když se o ní mluvilo. Teď jim musíme co nejrychleji dát vědět, že od pondělí začne platit,“ dodal Malý.
Původně měla objížďka začít už toto pondělí. Po připomínkách obce ministerstvo dopravy i po dohodě s ŘSD navrhlo zkrátit dobu uzavírky na nezbytné minimum.
„Postupovali jsme dle platné legislativy, která praví, že ministerstvo dopravy musí plnit zákonné povinnosti úřadu, který dle paragrafu 24 odstavce 4 zákona o pozemních komunikacích při rozhodování ,dbá, aby uzavírka byla vždy omezena na nejkratší možnou dobu’,“ hájí postup ministerstva jeho mluvčí František Jemelka.
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Obec po dobu uzavírky umožní obyvatelům, kteří vyjíždějí ze svých domů přímo na hlavní silnici, parkovat auta na obecních pozemcích. „Hlavně doufám, že se během objížďky v obci nic nestane,“ přeje si starosta Malý.
Ministerstvo dopravy se obci za dopravní příkoří v obci omluvilo. „Omlouváme se Ostrovanům za dočasná omezení, která kompenzujeme zprovozněním daného dálničního úseku na D35 v co nejkratší možné době ještě před koncem prázdnin i vylepšeními bezpečnostních parametrů silnice v obci ze strany ŘSD ještě před započetím uzavírky v podobě bezpečnostních ostrůvků a obnovy vozovky na průtahu,“ dodal Jemelka.
Obec objížďku od začátku kritizuje. Namítala, že k uzavírce dálnice vůbec nemuselo dojít, kdyby se jezdilo pouze v jednom jízdním pásu.
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Ředitelství silnic a dálnic si stálo za tím, že úplná uzavírka je nezbytná kvůli napojení rozestavěné části dálnice na již provozovanou D35. Podle silničářů nebylo možné práce rozdělit tak, aby byl zachován provoz alespoň v jednom jízdním pásu. Taková varianta by umožnila zprovoznit plnohodnotnou dálnici až v říjnu.
Uzavírka má umožnit otevření nového úseku D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem (zatím bez tunelu Homole) v plánovaném termínu 24. srpna.