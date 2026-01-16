Po letech čekání začne stavba obchvatu Zminného, silničáři ušetří 129 milionů

David Půlpán
  9:39
Pardubický kraj může odstartovat stavbu pětikilometrového obchvatu osady Zminný, který odvede tranzitní dopravu z této místní části Dašic. Soutěž, do níž se přihlásilo sedm zájemců, přinesla výraznou úsporu.

V srpnu 2024 začal sloužit řidičům tříkilometrový obchvat Dašic, který funguje pro Pardubice i jako přivaděč k dálnici. Pohodlná cesta na D35 zde však vznikne až ve chvíli, kdy se po novém obchvatu silnice vyhne i osadě Zminný. Díky nové silnici se řidiči na obchvat napojí u Černé za Bory a budou pokračovat přímo až k dálnici D35.

Silničáři po dvou letech od zahájení stavby otevřeli tříkilometrový obchvat Dašic. (26. srpna 2024)
Obchvat Zminného
Silničáři po dvou letech od zahájení stavby otevřeli tříkilometrový obchvat Dašic. (26. srpna 2024)
Silničáři po dvou letech od zahájení stavby otevřeli tříkilometrový obchvat Dašic. (26. srpna 2024)
4 fotografie

Nyní se zdá, že silnice kolem osady Zminný začne skutečně v dohledné době sloužit. Krajští silničáři totiž vybrali společnost, která ji postaví. Zatímco podle původních předpokladů měla stavba stát 335,3 milionu korun bez daně, firmy MI Roads a Chládek a Tintěra spojené ve společnosti Černá za Bory – Dašice společně nabídly 206,4 milionu bez daně.

Podzim přináší nižší ceny, říká šéf silničářů

„Záměrně jsme soutěžili na podzim, protože v této době se ceny pohybují na nižší úrovni. Vyhovuje nám to, protože ušetřené peníze využijeme na opravy dalších silnic,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

Smlouva s vítězem je podepsána, podle něj tak nic nebrání zahájení stavby. „Zahájení předpokládáme na začátku února a ukončení je plánované o prázdninách příštího roku,“ uvedl Vašák. Záchranný archeologický výzkum byl dokončen už loni v létě.

Přímému napojení k D35 chybí obchvat Zminného, stavět by se mělo na podzim

Obchvat osady Zminný je součástí staveb dálničních přivaděčů, které Pardubický kraj s podporou státu ve výši 2,7 miliardy korun buduje v návaznosti na výstavbu dálnice D35. Kraj z těchto peněz dokončil obchvat Dašic a obchvaty Rokytna a Býště.

Kraj sliboval stavbu zahájit už před pěti lety

Nová silnice před Dašicemi by mohla vyhrát soutěž o nejodkládanější stavbu kraje, kdyby taková existovala. Před sedmi lety vydal například Pardubický kraj zprávu, v níž sliboval její zahájení v srpnu 2020. Ve skutečnosti akce kvůli dohadům o trase či čekání na změnu územního plánu nabrala obrovské zpoždění. Zpozdila se i samotná soutěž, kraj ještě loni avizoval, že stavba začne v roce 2025.

Obchvat Zminného

Samotná dálnice z Časů do Ostrova už stojí od roku 2022, obchvat kolem Dašic slouží řidičům od léta 2024, ale nová silnice II/322 Černá za Bory – Dašice bude k dispozici nejdříve v létě příštího roku.

Pětikilometrová přeložka stávající silnice II/322 s dokončeným obchvatem Dašic zlepší spojení mezi průmyslovou zónou v Černé za Bory a dálnicí D35.

„Přivaděč se stane přímou cestou na dálnici D35 z krajského města, což je velké pozitivum nejen pro řidiče, ale přispěje také k bezpečnosti chodců a cyklistů,“ uvedl náměstek hejtmana a radní pro dopravu Ladislav Valtr.

Předposlední přivaděč

Ani po dokončení obchvatu Zminného nebude mít Pardubický kraj, pokud jde o přivaděče na dálnici D35, hotovo. Vedle přeložky silnice kolem Zminného chce vybudovat i obchvat Vysokého Mýta za 860 milionů korun. Na ten má od bývalé vlády slíbeno dalších 600 milionů korun. Zatím není zcela jasné, zda vláda Andreje Babiše bude tento závazek respektovat.

Hejtman chtěl po novém ministrovi dopravy peníze. Nevím, o čem mluví, řekl Bednárik

Dvě etapy v délce 4,3 kilometru vytvoří nové napojení na dálnici D35 mezi Vysokým Mýtem a silnicí II/357 na Dvořisko.

V plánech figuruje i třetí etapa, která zahrnuje obchvat Chocně za více než dvě miliardy korun. Krajští politici se ale dodnes neshodli, zda je stavba takové silnice nezbytná. I kdyby ale k takovému závěru dospěli, chyběly by jim peníze. Pardubický kraj nemá tak vysoké příjmy, aby si takovou investici mohl bez pomoci státu dovolit.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Rozdělme autostrádu na Brno na víc úseků, navrhuje urychlit přípravu Netolický

Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy...

S přibývajícími úseky dokončované dálnice D35, která by se do čtyř let měla stát alternativou k přetížené dálnici D1, poroste tlak na kapacitní spojení mezi touto dálnici a jihem Moravy. To má...

Bazén za 700, se saunou za tisíc. Dolní Morava otevře horské wellness

Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Společnost Sněžník ladí poslední detaily před otevřením velkého relaxačního centra v Dolní Moravě. Horské wellness centrum, které bude mimo jiné zahrnovat několik saun s ochlazovacími vodopády, se...

Led na Labi uzavřel vodní cestu od hranic s Německem k Pardubicím

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s...

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s Německem (SRN) ke Střekovu v Ústí nad Labem. Důvodem je nahromaděný led v řece, vyplynulo z úterního sdělení státního...

Lešení z litomyšlského zámku je pryč, renesanční perla se vyloupla do krásy

Zámek v Litomyšli prochází velkorysou obnovou od roku 2023. Po opravách...

Lidé, kteří se mezi svátky nechali zlákat k návštěvě celoročně otevřeného zámku Litomyšl, aby si prohlédli vánočně vyzdobené interiéry, byli mile překvapeni hned po vstupu na první nádvoří. Po třech...

Po letech čekání začne stavba obchvatu Zminného, silničáři ušetří 129 milionů

Silničáři po dvou letech od zahájení stavby otevřeli tříkilometrový obchvat...

Pardubický kraj může odstartovat stavbu pětikilometrového obchvatu osady Zminný, který odvede tranzitní dopravu z této místní části Dašic. Soutěž, do níž se přihlásilo sedm zájemců, přinesla výraznou...

16. ledna 2026  9:39

Retardovaný muž z Chrudimska, po kterém pátrala policie, byl nalezen v pořádku

ilustrační snímek

Po mentálně retardovaném šestatřicetiletém muži pátrali policisté. V úterý kolem osmé hodiny večer odešel z domu v Luži na Chrudimsku a od té doby o něm nikdo nevěděl. Policisté jej našli ve čtvrtek...

15. ledna 2026  10:35,  aktualizováno  15:04

Hlavatý o návratu: Kousek Pardubic ve mně pořád byl, mám sen tady hrát Evropu

Michal Hlavatý na prvním tréninku v Pardubicích. (14. ledna 2026)

Do prvního zimního přípravného utkání fotbalistů Pardubic s Jihlavou, který Východočeši ve čtvrtek po poledni na umělce v Ohrazenicích vyhráli 2:0, ještě nezasáhl. Jinak ale bude středopolař Michal...

15. ledna 2026  15:01

VIDEO: Do obchoďáku zabloudil srnec, zaujala ho prodejna s telefony

Srnce si v obchodním domě fotili návštěvníci. (15. ledna 2026)

Kuriózní situaci řešili městští strážníci v Pardubicích. Do místního obchodního domu Globus zabloudil srnec, kterého museli odchytit a pustit do volné přírody.

15. ledna 2026  14:58

Bazén za 700, se saunou za tisíc. Dolní Morava otevře horské wellness

Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Společnost Sněžník ladí poslední detaily před otevřením velkého relaxačního centra v Dolní Moravě. Horské wellness centrum, které bude mimo jiné zahrnovat několik saun s ochlazovacími vodopády, se...

15. ledna 2026  9:39

Sdílená kola se vrátí do Pardubic, lákadlem budou i slevy. Smlouva však chybí

O půjčení růžových kol je mezi lidmi velký zájem.

Pardubice opět chtějí mít v ulicích kola, která si lidé mohou půjčit. Na podporu služby dá město 3,6 milionu. Starat se o ni bude dopravní podnik. Ten by podle ředitele Tomáše Pelikána mohl nabídnout...

14. ledna 2026  15:41

Na začátku se dost bloudilo, já vše trefil. Engel zapsal jeden z životních výsledků

Milan Engel na trati Rallye Dakar.

Na Rallye Dakar je už podvanácté a zažil toho při ní mraky. Ale jednu z nejsilnějších vzpomínek bude mít motorkář hořicko-litomyšlské stáje Orion – Moto Racing Group Milan Engel na úterní devátou,...

14. ledna 2026  11:30

Jsme v dobré formě, těší Bryanta. A Pardubice nabraly zkušenosti z NBA

Joe Bryant z Pardubic slaví svou trojku v zápase s Opavou.

Basketbalové Pardubice střelecky táhne vlastně celou sezonu, s průměrem 18,1 bodu na zápas je čtvrtý nejlepší v lize a třeba teď v sobotu zatížil při jasné výhře Beksy 118:85 konto hostujícího Písku...

14. ledna 2026  11:16

Obchvat dostal z Pardubic třetinu automobilů, u obchoďáků problémy trvají

Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou...

Pardubice mají první přesná čísla o tom, co s dopravou ve městě udělal před měsícem otevřený severovýchodní obchvat. Podle nich z centra zmizela třetina dopravy. Jediným problematickým místem tak...

14. ledna 2026  10:06

Led na Labi uzavřel vodní cestu od hranic s Německem k Pardubicím

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s...

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s Německem (SRN) ke Střekovu v Ústí nad Labem. Důvodem je nahromaděný led v řece, vyplynulo z úterního sdělení státního...

13. ledna 2026  20:48

Obrat v kauze ubodané družky. Muž dostal sedmnáct let, až poté zamíří do detence

Pětatřicetiletý muž stojí před soudem za ubodání o rok starší ženy na zastávce...

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové potrestala 17 lety vězení šestatřicetiletého Petra G., který podle obžaloby v létě 2024 v Jevíčku na Svitavsku na autobusové zastávce ubodal svou o...

13. ledna 2026  15:50

Fotbalové Pardubice už mají jen jednoho majitele. Kaprain dokoupil zbývající podíl

Fotbalisté Pardubic se radují z prvního gólu, který dali Baníku.

Fotbalové Pardubice už mají jen jednoho majitele. Investiční skupina Kaprain, která klub vlastní od konce léta, dokoupila zbývající pětiprocentní podíl od společnosti Merit Asset a tím dokončila...

13. ledna 2026  11:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.