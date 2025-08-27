Loni v srpnu začal sloužit řidičům tříkilometrový obchvat Dašic, který funguje i jako přivaděč k dálnici D35. Pohodlný ale bude až ve chvíli, kdy se po novém obchvatu vyhne i osadě Zminný. Díky nové silnici se řidiči na obchvat napojí u Černé za Bory a budou pokračovat přímo až k dálnici D35.
Pardubický kraj ještě loni v srpnu předpokládal, že výstavba začne na začátku letošního roku. V lednu termín přesunul na začátek srpna a ani ten se nepodaří dodržet.
Řidičům začal sloužit obchvat Dašic. O dva roky později, než se předpokládalo
Výběrové řízení na stavbu, u které probíhal záchranný archeologický průzkum do konce června, začalo v půlce srpna.
Při pracích na projektu pro provedení stavby silničáři použili technologii vytváření a správy digitálního modelu stavby (BIM), to podle ředitele Správy a údržby silnic Pardubického kraje vedlo ke zdržení.
„Bylo třeba, aby byl projekt v souladu s metodikami Státního fondu dopravní infrastruktury, což bylo časově o něco náročnější, než jsme předpokládali,“ uvedl Zdeněk Vašák.
Stavět by se mělo začít podle něj na podzim letošního roku. „Zemní práce a zakládání stavby může probíhat i v zimních měsících. Samotná stavba má trvat přibližně rok a půl od zahájení, přesnější časový plán budeme mít po výběru zhotovitele,“ uvedl Vašák. Výběrové řízení na zhotovitele bude zohledňovat nejen cenu, ale také termín, dodal. Nový krajský přivaděč má podle Věstníku veřejných zakázek stát 335 milionů korun bez DPH.
Obchvat osady Zminný je součástí staveb dálničních přivaděčů, které Pardubický kraj s podporou státu buduje v návaznosti na výstavbu dálnice D35. Pětikilometrová přeložka stávající silnice II/322 s dokončeným obchvatem Dašic zlepší spojení mezi průmyslovou zónou v Černé za Bory a dálnicí D35.
Obchvat Mýta má územní rozhodnutí
Loni Pardubický kraj dokončil obchvat Dašic a obchvaty Rokytna a Býště. Vedle přeložky silnice kolem Zminného chce vybudovat i obchvat Vysokého Mýta za 860 milionů korun.
Povede z kruhové křižovatky na I/35 kolem Vysokého Mýta, za Choceňským předměstím se napojí na silnici na Choceň. Součástí stavby dlouhé 4,34 kilometru je i most přes řeku Loučnou a železniční trať. Na stavbu je od minulého týdne vydáno územní rozhodnutí na první a druhou etapu, které spočívají ve stavbě nové přeložky silnici II/312 o délce 2,8 kilometru a rekonstrukci stávající silnice od výjezdu z Vysokého Mýta pod Babku.
Stát slíbil, že zaplatí tři čtvrtiny nákladů. Do budoucna by mohl tento přivaděč pokračovat dál a vytvořit i obchvat Chocně, na původní silnici by se napojil mezi obcemi Hemže a Mostek. Výstavba ale bude velmi nákladná a složitá. Kdy a zda vůbec na ni dojde, není zatím jasné.