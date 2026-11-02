Sezemice se po třiceti letech dočkaly obchvatu, plánovaná čerpací stanice nevznikne

Sezemicemi podle poledního sčítání dopravy projede denně zhruba 11 tisíc aut. Teď se stejné množství přesune na novou přeložku silnice I/36, kterou desítky let vyhlíželi zejména obyvatelé Sezemic a Časů.
Z bezprostřední blízkosti si stavbu za více než 918 milionů korun bez DPH přijeli s předstihem prohlédnout Miloš Plecháček a Miroslav Holub, kteří dorazili na kole. Podobnou tradici drží pravidelně při otevírání každého nového úseku silnice nebo dálnice v blízkosti Sezemic.
„Čekáme, až přestřihnou pásku, abychom si obchvat vyzkoušeli, než na něm bude plno aut,“ směje se Miroslav Holub, který si s kamarádem takto naposledy projeli loni otevřený severovýchodní obchvat Pardubic. Nevynechali před pár lety ani jízdu po dálnici D35 na Časy.
Na novou bezmála sedm kilometrů dlouhou silnici čekali téměř tři desetiletí. Nejvíce si od obchvatu stejně jako ostatní obyvatelé slibují odliv aut, která dosud projížděla centrem čtyřtisícového městečka. Přeložka silnice I/36 byla nutná i z mnoha jiných důvodů. Stávající silnice od Sezemic k Časům nikdy neodpovídala parametrům silnice I. třídy. Ta zde byla přetrasovaná v 80. letech a v posledních letech nebyla schopná pojmout stále se zvyšující hustotu dopravy.
„Těšili jsme se na tuhle chvíli. To čekání bylo ale hrozně dlouhé,“ řekl starosta Sezemic Martin Staněk. Tím nemyslel přibližně půlroční zpoždění způsobené složitým založením mostních objektů a nezmapovanými melioracemi, ale přípravu obchvatu jako takovou.
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Ta začala už v roce 1997. Přestože ministerstvo dopravy investiční záměr schválilo o pět let později, kvůli škrtům tehdejšího ministra dopravy Víta Bárty se příprava posouvala v čase několikrát. Například územní rozhodnutí bylo vydáno až v roce 2015. Zopakovat se musel také proces EIA.
„To se naštěstí povedlo, získali jsme souhlasné stanovisko v roce 2018 a pak se stavbu v průběhu pěti až šesti let podařilo připravit. Stavební povolební jsme získali v roce 2024 a ve stejném roce jsme také stavbu zahájili,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Řidiči mířící z Pardubic do Orlických hor nebo na Moravu po D35 díky obchvatu ušetří několik minut jízdy navíc. Zrychlí cestu také obyvatelům Holic, odkud jízda do krajského města mimo špičku trvá zhruba 15 minut.
Rozšířené krajnice by šly využít jinak
Poněkud kuriózní situace během přípravy stavby nastala nedaleko Kladiny, kde projektová dokumentace počítala s novou čerpací stanicí. ŘSD zde proto silnici kvůli plánovaným odbočovacím pruhům udělalo po obou stranách značně širokou.
Sezemice však mezitím záměr investora na výstavbu čerpací stanice odmítly kvůli obavám z její blízkosti k obytné zástavbě. Navrhovaná změna územního plánu proto neprošla. ŘSD však už mělo na obchvat vydané územní rozhodnutí.
„Abychom se nemuseli v procesech vracet zpátky a neohrozili značně rozjetou přípravu stavby, rozšíření v dokumentaci zůstalo. Kdybychom šli do změny územního rozhodnutí, stavbu bychom mohli o rok zpozdit a prodražit o několik desítek procent,“ vysvětlila okolnosti kolem značně široké vozovky správkyně stavby za pardubické ŘSD Hana Jarolímová.
Generální ředitel ŘSD Radek Mátl si umí představit, že rozšířené krajnice by šlo využít jako zálivy kontrolního stanoviště Policie ČR, Celní správy nebo INSID. „S kolegy z Pardubic se na to podíváme. Musíme zkonzultovat, zda by parametry těchto pruhů pro zastavování kamionů stačily. Nějaké využití se pokusíme najít,“ doplnil Radek Mátl.
Na propojku na Rokytno nemá kraj peníze
Kromě čerpací stanice nevznikne ani krátký bypass, který měl v plánu postavit Pardubický kraj. Ten by na obchvat Sezemic přesunul i auta od Rokytna. Přestože kraj vykoupil potřebné pozemky a stavba získala územní rozhodnutí, kvůli nedostatku financí byla odložena na neurčito.
Jak řekl hejtman Martin Netolický, kraj chce nejprve vyhodnotit, kolik aut po otevření obchvatu Sezemic zamíří na dálnici D35 novou trasou a jak se doprava po dostavbě dalšího přivaděče přes Zminný rozloží. „Chceme si nechat zpracovat modely, jak se bude doprava skutečně po otevření těchto přivaděčů chovat. Stavba přivaděče na Rokytno by byla čistě na rozpočtu Pardubického kraje. A to prostě není v našich silách,“ vysvětlil hejtman.
Obchvat Sezemic začíná v lesním komplexu nedaleko Pardubic, odkud se nová silnice vyhýbá pravým obloukem osadě Počapelské Chalupy. Trasa pokračuje dál podél lesa k mimoúrovňové křižovatce, která na obchvat napojí nejen Sezemice, ale i silnici třetí třídy od Černé za Bory, odkud ŘSD plánuje do pěti let přivést kapacitní propojku navazující na jihovýchodní obchvat Pardubic, jehož stavba by měla začít ještě letos. Trasa pak pokračuje po úpatí Kozích vrchů a pokračuje jižně od obce Časy, kde končí u mimoúrovňové křižovatky s dálnici D35.
Stavba s celkem 56 stavebními objekty nebyla vůbec jednoduchá. Kromě nové mimoúrovňové křižovatky se dvěma okružními křižovatkami, čtyř nadjezdů a jednoho ekoduktu zahrnuje téměř 290 metrů dlouhý osmipólový most přes řeku Loučnou, Zadní Lodrantku a Mlýnský potok. Výška mostu je nad terénem kolem šesti metrů a jen několika málo metry míjí velký sezemický akvadukt ze 17. století, který je kulturní památkou.