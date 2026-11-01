Řidiči, kteří přijíždějí od východu, dnes mají dvě možnosti, jak se do Pardubic dostat. Ani o jedné se však po čtyřech, respektive pěti letech od zprovoznění dálnice D35 nedá říct, že by splňovala parametry kvalitního dálničního přivaděče. A dvacetikilometrovou zajížďku po dálnici přes Opatovice nad Labem absolvuje jen skutečný fajnšmekr.
Zatímco na zlepšení situace ve směru od Dašic si řidiči budou muset ještě rok počkat, jelikož Pardubický kraj otevře zhruba pětikilometrový obchvat osady Zminný až na podzim příštího roku, úlevu u Sezemic pocítí už za pár hodin.
Slavnostní otevření bezmála sedmikilometrového obchvatu, jehož stavba kvůli zakládání mostů a problémům se starými melioracemi nabrala půlroční zpoždění, je naplánováno na pondělí. Po Hradubické čtyřproudovce tak půjde o další přímé silniční napojení Pardubic na dálnici D35.
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„Obchvat Sezemic zprovozníme pro řidiče 2. listopadu. Aktuálně probíhají dokončovací práce – instalace svodidel, zábradlí, dopravní značení i terénní práce. Nový obchvat odvede tranzitní dopravu z Počapelských chalup, Sezemic a Časů a zajistí přímé napojení mezi dálnicí D35 a Pardubicemi,“ informovala na síti X mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
Rozhodne počasí
Druhou významnou stavbou, jejíž otevření by mělo ještě větší dopravní význam, je úsek dálnice D35 u dopravou zatížené obce Hrušová. Zprovoznění více než sedmikilometrového úseku mezi Džbánovem a Litomyšlí by prodloužilo již otevřenou dálnici až před Litomyšl. Zda se to podaří ještě letos, je však s otazníkem.
Přestože práce výrazně pokročily, přesný termín zprovoznění však zatím podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla nelze potvrdit. Zásadní roli bude hrát počasí.
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„Jisté to není. Všichni účastníci stavby dělají všechno pro to, aby se úsek mezi Džbánovem a Litomyšlí otevřel ještě před Vánocemi. Práce postupují velmi rychle. Na druhou stranu je termín velmi napjatý. Nejsložitější je problematika kolem mostů,“ řekl serveru iDNES.cz Mátl.
Na co se mohou řidiči v kraji letos těšit
I/36 Sezemice – obchvat (zprovoznění 2. listopadu 2026)
D35 Opatovec – Staré Město (zahájení prosinec 2026)
D35 Staré Město – Mohelnice (zahájení prosinec 2026)
I/2 Pardubice – jihovýchodní obchvat
Přestože na většině trasy je již položen asfaltový koberec, stavbaři musí ještě dokončit zásypy předpolí mostů. Následně musí proběhnout konsolidace zeminy, tedy její postupné sedání a stabilizace. Teprve poté bude možné pokládat další konstrukční vrstvy vozovky.
„Práce probíhají v pozdějším termínu. Kvůli tomu nejsme schopni finální termín ještě potvrdit. Stále ale věřím, že se to zvládne,“ dodal Mátl.
Paradoxně největší most přes Končinský potok, který bude dlouhý 429 metrů a nad údolím se bude tyčit na pilířích vysokých až 20 metrů, není podle Mátla tolik pozadu jako estakáda u Hrušové a relativně malý přesypaný most přes Blahovský potok blíže ke Džbánovu.
„Pokud by se zhoršilo počasí, zhotovitel bude mít problémy. U stavebního objektu SO 201 plánuje pokládku živičného povrchu na přelomu listopadu a prosince, což je šibeniční termín,“ řekl Mátl. Smluvní termín dokončení dálnice připadá nejpozději na únor příštího roku.
Do konce roku by měla začít také nejočekávanější a zároveň nejsložitější stavba posledních dvou úseků dálnice D35 mezi Svitavami a Mohelnicí.
Ministerstvo dopravy nedávno vybralo zhotovitele, kterým se stalo sdružení firem Cintra Global SE, STRABAG Motorway GmbH, Budimex S.A. a Invesis B.V. Nabídlo nejnižší cenu, a to 71,3 miliardy korun.
PPP má zelenou
Největšímu PPP dálničnímu projektu v novodobé historii Česka už nic zásadního nestojí v cestě. Žádné z neúspěšných konsorcií nevyužilo zákonnou patnáctidenní lhůtu k odvolání proti konečnému výběru dodavatele dvou dálničních úseků D35 mezi Svitavami a Mohelnicí.
Ministerstvo dopravy zároveň vypořádalo připomínky ostatních resortů vzešlých z mimorezortního připomínkového řízení a v pondělí dala obří zakázce zelenou i vláda.
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„Když půjde vše dobře, zahájení prvních přípravných stavebních prací bychom chtěli stihnout ještě letos. Dalším krokem bude tzv. finanční uzavření, které by mělo proběhnout v prvním čtvrtletí roku 2027. V rámci tohoto kroku koncesionář uzavře smlouvy o financování a provede úrokové a měnové zajištění. Finančním uzavřením se koncesionářská smlouva stává účinnou,“ popsal další postup vedoucí oddělení PPP projektů ministerstva dopravy Jan Ornst.
Posledním předvánočním příslibem pro řidiče v Pardubickém kraji by mělo být zahájení stavby jihovýchodního obchvatu Pardubic, který je připraven k realizaci.