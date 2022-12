Obchvat Rokytna nebude hotový ani příští rok, práce se pořádně nerozjely

Stavba nové dálnice D35 přes Pardubický kraj má mnoho vítězů, kterým nová silnice zjednodušila život, zrychlila cesta do zaměstnání či odvedla dopravu od jejich domů.

Těch poražených je ale také dost. Patří mezi ně obec Rokytno, kolem níž Pardubický kraj nepostavil včas dálniční přivaděč. Série neustálých odkladů se vesnici nevyhnula dokonce ani ve fázi, kdy už budování obchvatu začalo.

„Předpokládané otevření nového čtyřkilometrového úseku je plánováno na konec roku 2023,“ tvrdila tisková zpráva kraje vydaná na konci září letošního roku po slavnostním zahájení stavby.

Teď se ukázalo, že takový termín není možné stihnout. Mimo jiné proto, že přímo v terénu se prakticky nic neděje. Strabag, který zakázku získal, uvádí, že projektuje realizační dokumentaci. „Dále probíhá výstavba základní vytyčovací sítě a připravují se přeložky sítí. Stavba by měla být uvedena do provozu v roce 2024. Podle smlouvy je na uvedení do předčasného užívání dána lhůta 17 měsíců od zahájení stavby a 20 měsíců pak na její dokončení,“ uvedla tisková mluvčí společnosti STRABAG Edita Novotná.

Náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS) naznačil, že jde o nedorozumění. „Celý přivaděč se skládá z průtahu Rokytna a obchvatu, což jsou obě stavby realizované jednou stavební firmou. Obchvat bude kompletně stavebně hotov v roce 2024 a v případě průtahu dělá stavební firma maximum pro to, abychom tuto část dokázali zprovoznit na konci roku 2023, což jsme avizovali při zahájení stavby,“ uvedl Kortyš.

Nový obchvat v režii Pardubického kraje uleví hlavně obcím Rokytno a Býšť. Dokončen má být v roce 2024.

Nicméně pokud by šlo jen o nepřesnou formulaci, ani pak původní informace nebude pravděpodobně platit. Tentokrát kvůli nutnosti zachování objízdných tras. „Proto se některé práce musely mírně v čase posunout, a je tak možné, že se i přes veškerou snahu nepodaří ani jednu část zprovoznit do konce roku 2023,“ uvedl Michal Kortyš.

Propojení, které motoristy z mimoúrovňové křižovatky u Rokytna přivede až na stávající I/35 mezi Býští a Chvojencem, je nesmírně důležité. Jednak pro řidiče jedoucí z Rychnovska a Orlickoústecka na dálnici či opačným směrem a jednak samozřejmě pro samotnou obec, která si prošla dopravním očistcem už při výstavbě dálnice v úseku Opatovice – Časy, jež skončila před rokem.

Po otevření D35 sice na klikatém průtahu ubylo těžkých aut ze stavby, nicméně je nahradily osobní vozy a kamiony směřující na dálnici nebo z ní. „Rozhodně to není lepší. Chtěli jsme přechod pro chodce, nepovolili nám to, chtěli jsme třicítku, neuspěli jsme,“ uvedl místostarosta Rokytna Jiří Fousek.

Kraj sliboval výstavbu už na rok 2020

V případě stavby přivaděčů je veřejnost v Pardubickém kraji už roky udržována v napětí, které je skoro cimrmanovsky neustále stupňováno střídáním dvou prvků: prvku očekávání a prvku zklamání.

V roce 2018 hejtman Martin Netolický (3PK/ČSSD) sliboval, že přivaděče budou dříve než dálnice D35. Tisková zpráva tehdy ubezpečovala, že výběr zhotovitele stavby obchvatu Rokytna by měl být dokončen v roce 2019 tak, „aby zahájení stavby proběhlo na jaře 2020 s ukončením v prosinci 2021“.

Ani to nevyšlo. Loni v červnu Michal Kortyš pro MF DNES zase uvedl, že v Rokytně nic nebrání tomu, aby kraj na podzim 2021 předal staveniště. Stalo se tak skutečně na podzim, ale o rok později.

Rokytno není jediné, komu v souvislosti s novou dálnicí chybí obchvat. Včas nebude ani v sousedních Sezemicích, kde mělo komunikaci postavit Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), pozadu je i přivaděč kolem Dašic, jehož stavbu letos zahájil kraj. Jak moc bude Dašicím chybět, zjistí tamní obyvatelé už brzy. Přesně 22. prosince, kdy Ředitelství silnic a dálnic otevře nový úsek dálnice D35 z Časů do Ostrova.