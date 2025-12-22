Nový obchvat překvapil a dopravě v centru ulevil, u Semtína má ale opačný efekt

David Půlpán
Kryštof Ženatý
,
  10:51
Nový severovýchodní obchvat Pardubic funguje lépe, než řada řidičů čekala. Přinesl úlevu lidem v centru. Kdo dojíždí do Pardubic z Lázní Bohdanče, však může ve špičkách strávit desítky minut navíc.

Městská hromadná doprava v Pardubicích po otevření nového severovýchodního obchvatu zaznamenala nový rekord. Nešlo o to, že by nějaký trolejbus zvládl cestu přes město v překvapivě rychlém čase. Naopak.

„Bylo to první nebo druhý den po otevření obchvatu. Měli jsme historicky největší zpoždění. Na lince z Bohdanče dosáhlo 137 minut,“ řekl ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.

Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou přeložkou silnice I/36 mezi sídlištěm Dubina a čtvrtí Fáblovka. (5. prosince 2025)
Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou přeložkou silnice I/36 mezi sídlištěm Dubina a čtvrtí Fáblovka. (5. prosince 2025)
Přes čtyři kilometry dlouhá městská komunikace, která začíná u Globusu a končí na kruhové křižovatce na Dubině, vyvede tranzitní dopravu z centra města. Její součástí jsou dvě okružní křižovatky, dvanáct protihlukových stěn a deset mostních objektů včetně největšího zavěšeného mostu v Česku. (5. prosince 2025)
Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou přeložkou silnice I/36 mezi sídlištěm Dubina a čtvrtí Fáblovka. (5. prosince 2025)
91 fotografií

Nová čtyřkilometrová spojka Dubiny s Trnovou s mostem přes Labe pomohla středu města. Prakticky zmizely kolony z Wonkova mostu. Ten je celý den včetně špiček hladce průjezdný. Poslední rok a půl to byl přitom jeden z hlavních dopravních špuntů. Volněji je na náměstí Republiky, Sukově třídě.

„Tranzit se podařilo na Sukově třídě snížit minimálně o třicet, možná o čtyřicet procent. Konkrétní data z kamer ještě nemáme. Navíc si vyhodnocení situace před a po otevření obchvatu uděláme až začátkem kalendářního roku. Protože doprava před vánočními svátky je specifická, zvlášť když ve středu města máme obchodní centrum,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO).

Nový obchvat vítala řada řidičů s velkou dávkou skepse. Co může změnit čtyřproudová ulice, která ústí u pardubického Globusu do kaskády kruhových objezdů, které se pravidelně ve špičkách ucpávaly?

V centru je na silnicích volněji

Po dvou týdnech je jasné, že nová silnice pomohla v mnoha ohledech. Především ve směru z Polabin do centra byla dříve na silnici kolona prakticky od rána do večera. Ta je pryč. Ve špičkách se ucpávalo Masarykovo náměstí před obchodním centrem.

„Co se zde vždy dělo už v jedenáct dopoledne, bylo hrozné. Teď je to v klidu. A to jsou svátky, lidé mají dovolené. Opravdu mne to mile překvapilo,“ řekl majitel pardubické autoškoly Pavel Faltus.

Zlepšila se také situace před nádražím i na rychlodráze, kde je citelně méně aut. Před nádražím se kolony stále tvoří, ale ne tak velké jako dříve.

Největší potíže se čekaly na koncích nové silnice. Napojení obchvatu na kruhový objezd na Dubině ale funguje zatím bez problémů. V Trnové se potíže čekaly větší a větší skutečně jsou.

„Tam je doprava problematická,“ řekl Hrabal. Jsou zde tři kruhové objezdy, proud aut z hypermarketu Globus a nešťastně řešená křižovatka s hradubickou čtyřproudovkou, která ve špičkách spolehlivě vyřadí ze hry řidiče přijíždějící do Pardubic od Lázní Bohdanče a Semtína. Ty ještě přibrzdí semafory v Doubravicích.

Vozy městské dopravy jedoucí z Bohdanče zde ve špičkách uváznou. Byť zpoždění 137 minut byl extrém. „Pro nás je situace komplikovanější, než byla. Zpoždění zde bývá běžně třicet minut, počítá se v desítkách minut,“ řekl Pelikán. Podle něj ale záleží na okolnostech. V některých dnech je silnice relativně volná, jindy jsou zde dlouhé kolony.

Obchvat Pardubic je otevřený, v napojení na starou silnici hned stály kolony

Na facebookové stránce Pardubické dopravní zpravodajství se příspěvky k novému obchvatu dělí zjednodušeně řečeno do dvou skupin. Ti, kteří jezdí přes centrum, si silnici pochvalují. Ti, kteří dojíždějí do Pardubic od Semtína, to vidí jinak. „Jel jsem z Rybitví ke Globusu 40 minut. Problém semafor do Doubravic a samozřejmě nadjezd u Globusu,“ napsal například František Roháč.

Ředitelství silnic a dálnic chystá úpravu silnice u Globusu i rozšíření křižovatky s Hradubickou. Na to si ale řidiči ještě pár let počkají. „Ale kdo bude jezdit od Bohdanče a od Semtína ke Globusu, ten si moc nepomůže. Silnice se tam nedá rozšířit, tam to bude špatné pořád,“ uvedl šéf autoškoly Pavel Faltus.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Otevírají se dva nové úseky D35. Uleví dopravě ve Vysokém Mýtě a u Hořic

Nový úsek D35 uleví dopravě ve Vysokém Mýtě. (16. prosince 2025)

Vysoké Mýto se v úterý před polednem zbavilo části tranzitní dopravy na silnici I/35. Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby vyjeli první řidiči na šestikilometrový dálniční obchvat města....

Kousek po kousku. U Svitav zprovoznili další úsek D35, zatím bez poplatku

Ve čtvrtek dopoledne byl zprůjezdněn 11,7 kilometru dlouhý úsek mezi Janovem a...

Další díl do skládačky dopravní tepny D35, která by do pěti let měla spojit Čechy s Moravou, ve čtvrtek přidalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) u Svitav. O půl jedenácté se otevřel 11,7 kilometru...

Hejtman chtěl po novém ministrovi dopravy peníze. Nevím, o čem mluví, řekl Bednárik

Hejtman Martin Netolický hovoří na slavnostním otevření dálnice D35 u Svitav....

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK) se při otevření nového úseku dálnice u Svitav pokusil připomenout novému ministru dopravy Ivanu Bednárikovi (nez. za SPD) slib předchozí vlády...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Nový obchvat překvapil a dopravě v centru ulevil, u Semtína má ale opačný efekt

Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou...

Nový severovýchodní obchvat Pardubic funguje lépe, než řada řidičů čekala. Přinesl úlevu lidem v centru. Kdo dojíždí do Pardubic z Lázní Bohdanče, však může ve špičkách strávit desítky minut navíc.

22. prosince 2025  10:51

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Šikana jako klíč k úspěchu? Zničit se můžeme jen my sami, říká mladá umělkyně

Erika Příhodová se prezentuje stylem, který by se dal nazvat vypravěčstvím...

Zažila šikanu od učitelů i napadení nožem. Mladá tvůrkyně Erika Příhodová dnes svoji bolest mění v umění. Rodačka z Chocně na Orlickoústecku propojuje design, malbu a make-up do jediné, výrazně...

21. prosince 2025  9:11

Hejtman chtěl po novém ministrovi dopravy peníze. Nevím, o čem mluví, řekl Bednárik

Hejtman Martin Netolický hovoří na slavnostním otevření dálnice D35 u Svitav....

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK) se při otevření nového úseku dálnice u Svitav pokusil připomenout novému ministru dopravy Ivanu Bednárikovi (nez. za SPD) slib předchozí vlády...

20. prosince 2025  10:01

Nepozorný řidič najel na uzavřenou část D35, v plné rychlosti skončil ve výkopu

Šestašedesátiletý řidič Volkswagenu Passat se u Svitav vydal po dálnici špatným...

Jen pár hodin bez puncu dopravních nehod vydržel nově otevřený dálniční úsek D35 mezi Janovem a Opatovcem na Svitavsku v Pardubickém kraji. Nepozorný řidič vjel na uzavřenou část dálnice, která končí...

19. prosince 2025  15:05

Mustang bez kola i autobusy bez oken. Autovraky mizí, ale někde dál dělají ostudu

Dlouhodobě odstavený Ford Mustang bez kola blokuje parkovací místo v Tovární...

Ulice měst v Pardubickém kraji už tolik nehyzdí odstavené vraky aut. Stačí, když vozidlo má více než půl roku propadlou technickou, a úřady zajistí odtah. Přesto se některé případy vlečou. A...

19. prosince 2025  11:11

Hlavatý do Pardubic přijde, věří ředitel Zavřel. S Bílkem už naplánoval přípravu

Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel.

V létě 2025 měl radost, když se mu po 17 letech povedlo předat kdysi divizní fotbalové Pardubice do rukou investorů, kteří mají snahu z nich udělat jeden z předních klubů první ligy. O půl roku...

19. prosince 2025  10:09

U Vysokého Mýta se srazil vlak s náklaďákem, nehoda se stala při stavbě dálnice

Řidiče kamionu musel po srážce s vlakem do nemocnice transportovat vrtulník....

Na železniční trati v úseku Vysoké Mýto město – Cerekvice nad Loučnou se ráno srazil osobní vlak s nákladním automobilem. Nehoda se stala v Hrušové na Orlickoústecku, zranění jsou čtyři lidé, z toho...

18. prosince 2025  8:57,  aktualizováno  12:31

Kousek po kousku. U Svitav zprovoznili další úsek D35, zatím bez poplatku

Ve čtvrtek dopoledne byl zprůjezdněn 11,7 kilometru dlouhý úsek mezi Janovem a...

Další díl do skládačky dopravní tepny D35, která by do pěti let měla spojit Čechy s Moravou, ve čtvrtek přidalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) u Svitav. O půl jedenácté se otevřel 11,7 kilometru...

18. prosince 2025  10:32,  aktualizováno  11:50

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

17. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  21:31

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Za železniční muzeum dá kraj přes 200 milionů, bude chtít přilákat Poláky

Vizualizace železničního muzea, které v Dolní Lipce postaví Pardubický kraj.

Na konci roku 2027 by se nejvýchodnější kout Pardubického kraje měl stát magnetem pro všechny šotouše. Vedení kraje vysoutěžilo dodavatele stavby železničního muzea v areálu depa v Dolní Lipce....

17. prosince 2025  15:57

Svéráz v Chrasti. Starosta navrhl své odvolání, pak žádal zastupitele, aby odmítli

Lídr Motoristů do parlamentních voleb v Pardubickém kraji Vojtěch Krňanský.

Starosta Chrasti na Chrudimsku a nový poslanec Motoristů Vojtěch Krňanský zvolil nezvyklý způsob, jak se ujistit, že má v zastupitelstvu města dostatečnou podporu pro to, aby mohl setrvat v čele...

17. prosince 2025  10:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.