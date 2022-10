Stavbu obchvatu vyhrála firma s nejkratším termínem, protáhla se o měsíce

Před rokem si vedení Pardubického kraje pochvalovalo, že na stavbu obchvatu Kojic na Pardubicku vybralo sdružení společností Metrostav Infrastructure a Chládek a Tintěra, které nabídlo ve výběrovém řízení suverénně nejkratší termín.

Slíbilo, že bezmála tři kilometry dlouhá komunikace vedoucí mimo obec bude hotová bezmála za rok. Kvůli opožděnému přeložení elektrického vedení ale už letos obchvat nedokončí.

Sdružení stavebních firem zvítězilo s nabídkou 280 milionů korun včetně daně a zároveň se slibem, že práce budou hotové za 371 dní.

„Snažíme se, aby se silniční stavby pokud možno neprodlužovaly, jelikož to má vliv jak na osobní dopravu, tak na objízdné trasy naší autobusové dopravy,“ komentoval to tehdy hejtman Martin Netolický (3PK/ČSSD).

Cena za obchvat se nyní už přiblížila částce 300 milionů a nejnovější termín dokončení podle posledního dodatku ke smlouvě je 23. duben 2023.

Klikatou silnici II/322 spojující Chvaletice s Kolínem nahradí bezmála tři kilometry dlouhá komunikace, která povede podél železničního koridoru. Za obcí se napojí na stávající komunikaci směr Chvaletice, kde přejde na obchvat Chvaletic. Vozovka se rozšíří na 9,5 metru.

Modernizace silnic vedoucí k novému obchvatu od Týnce nad Labem i od Chvaletic je už hotová a dokonce i na větší části nového obchvatu je už položen asfaltový koberec. Ale na jednom úseku ještě stavbaři provádějí zemní práce.

Jako problém se ukázaly domy určené k demolici, které stály obchvatu v cestě. Nemohly být včas zbořeny, protože nebyly provedeny přeložky elektrického vedení.

Podle krajských politiků za to může projekt, podle něhož se staví a na jehož bídnou kvalitu si stěžoval náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS) dokonce při slavnostním zahájení akce loni v září. S projektantem kraj ukončil smlouvu a najal novou projekční kancelář.

„V původní dokumentaci pro územní rozhodnutí, která neobsahovala kruhovou křižovatku, jež byla následně doplňována, nebyla přeložka ČEZ řešena adekvátním způsobem, což mělo za následek posun harmonogramu. Demolice stávajících objektů proto nemohla být zahájena dříve, než bylo přeloženo vedení a sejmuto z budov zařízení ČEZ,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek (KDU-ČSL).

Předání staveniště se opozdilo natolik, že firmy by už letos vozovku do zimy nestihly položit. Další, i když podstatně menší potíž spočívala v tom, že zemní práce budou složitější. Ukázalo se, že horniny se hůř odtěžují, tudíž zemní práce budou delší. To opět posunulo termín dokončení obchvatu.

I když zpoždění vadí řidičům, přímo v obci to nijak dramaticky nevidí. Kvůli uzavírce je tu konečně klid, jen tu a tam přejede nákladní vůz ze stavby. „Důvody k prodloužení termínu chápeme, jsou objektivní. Těšíme se na obchvat,“ řekl starosta Kojic David Morávek.

„Stavební firmy se snaží lidem vyjít vstříc, nechají nás projet, pokud to trochu jde. Budeme muset ještě půl roku počkat,“ řekla Jana Bílá z Kojic.

Stavba obchvatu Kojic navazuje na obchvat Chvaletic dokončený v roce 2010, který byl vůbec první zcela novou silnicí v režii kraje. Letos v srpnu zahájil kraj stavbu obchvatu Dašic za 477 milionů korun s daní, na začátku tohoto týdne pak budování obchvatu Rokytna za 250 milionů. Oba mají fungovat jako přivaděče pro novou D35.