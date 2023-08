Na Pardubicku postavili novou silnici, kterou záhy zničili. Sloužila rok a půl

Když Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) budovalo nový úsek dálnice D35 u Rokytna na Pardubicku, postavilo v roce 2021 pro místní pohodlný přímý vjezd do obce z kruhového objezdu.

Řidiči ale dnes jezdí opět po staré silnici II/298. Jinudy se do obce ani nedostanou. Nová trasa i se středovým ostrůvkem pro zajištění větší bezpečnosti provozu už neexistuje. Pardubický kraj, který zde buduje nový obchvat obce, ji nechal zlikvidovat. Lidem sloužila přibližně rok a půl.

„Je to masakr. Stálo to spoustu milionů. A všechno jen proto, že se projektanti nedohodli. Takhle to u nás v České republice chodí, něco se vybuduje, a pak se to zboří,“ řekla starostka Rokytna Petra Vrbatová.