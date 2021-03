Firmy nestíhají stavět obchvat Chrudimi a Slatiňan. Nepřijatelné, tvrdí ŘSD

Vedení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se odklady nelíbí, ostře proti je Chrudim.

„V tuto chvíli jsme dostali souhlas s tím, že obchvat můžeme otevřít v lednu namísto v prosinci. To je termín, s nímž nyní počítáme. Ale budeme usilovat o další prodloužení termínu. Děláme, co můžeme, ale jak covid, tak počasí nám nepřejí,“ řekl v úterý stavbyvedoucí chrudimského obchvatu Marek Šibal.

Posunutí termínu na leden 2022 potvrdilo ŘSD. „V souladu se smlouvou o dílo je po uznání oprávněných nároků zhotovitele posunut smluvní termín. Tím ovšem není řečeno, že k uvedení do provozu nemůže dojít v prosinci 2021,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Stavební firmy dostaly dva roky na výstavbu čtyři a půl kilometru dlouhého úseku, který není nijak mimořádně komplikovaný. Zahrnuje jednu mimoúrovňovou křižovatku a čtyři mosty, jejichž celková délka činí 207 metrů.

„V minulém roce byly velmi špatné klimatické podmínky, pomalu dva a půl měsíce čistého času jsme nemohli provádět stavební činnost v rozsahu, se kterým jsme počítali,“ uvedl Šibal. Pandemie koronaviru podle něj stavbu připravila o tuzemské i zahraniční pracovníky. Hovoří i o nečekaných technických problémech.

Firmy měly víc zabrat na začátku, říká Mátl

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl odklad v řádech měsíců odmítá. „Zhotovitel se tváří, že se prosincový termín nedá stihnout, že jej potřebuje prodloužit do května. Já ho tlačím k tomu, aby se na konci roku jezdilo, a stále si myslím, že se jezdit bude,“ řekl Mátl.

Soudí, že stavbaři si za potíže mohou sami. „Vím, že tam měli problémy s povodněmi. Ale trochu jsem stavbu sledoval, viděl jsem, že ta intenzita práce nebyla na počátku moc velká, teď jim to trochu otloukám o hlavu. Co si způsobili na začátku, to musejí dohnat,“ řekl Mátl.

S jakýmkoliv odkladem nesouhlasí starosta Chrudimi František Pilný (ANO). „Před čtrnácti dny jsem byl na kontrolním dnu stavby, nezaznamenal jsem kromě drobností žádné velké potíže,“ řekl Pilný. Soudí, že za debatami o prodloužení termínu může být snaha firem dostat víc zaplaceno. „Možná je to jen hra o peníze,“ řekl.

Posunutí termínu do ledna příštího roku by z hlediska stavebních prací asi nic neřešilo.

Stavbyvedoucí Marek Šibal uvedl, že například ani dubnový termín by nemusel stačit. Potřebuje víc času.

„Prodloužení termínu by spadalo do zimního období, takže by záleželo na tom, jaké by byly klimatické podmínky. Pokud by byla zima mírná, tak by se realizace do dubna stihnout dala. Ale pokud bude zima jako letos, tak ne,“ uvedl Šibal. Dodal, že květnový termín by už stavbaři stihnout měli.

Věčně ucpaná Chrudim se dočkala vysvobození v prosinci 2015, kdy se otevřela první část obchvatu. Aby se motoristé při jízdě od Pardubic na jih po silnici I/37 a opačným směrem vyhnuli i zbytku města, je zapotřebí dostavět druhý úsek. Ten se nyní buduje a má počátek na křížení se silnicí I/17 na Vysoké Mýto a vyústí až za Slatiňany.

Silničáři před jedenácti lety plánovali, že vybudují obchvat Chrudimi celý. Pak do příprav zasáhla politika. Tehdejší ministr dopravy Vít Bárta svolil ke stavbě jen poloviny obchvatu Chrudimi. Mezitím propadla druhé části obchvatu platnost posudku vlivu stavby na životní prostředí, což dokončení obchvatu opět oddálilo.