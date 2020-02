Město roky usilovalo o obchvat, teď přemýšlí, jak z něj přivést návštěvníky

8:27 , aktualizováno 8:27

Není to tak dlouho, co Chrudimí projížděly tisíce aut a všichni včetně řidičů vyhlíželi dokončení alespoň první části obchvatu jako spásu. Vedení města se nyní obává, že po dokončení celé silnice v příštím roce by mohli místní podnikatelé i muzea pocítit odliv návštěvníků. A přemýšlejí, jak tomu čelit.