Severní obchvat Chrudimi má šanci. Ve hře je několik tras, které budí spory

David Půlpán
  8:55
Chrudim by se mohla dočkat stavby severního obchvatu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) totiž přeložku silnice I/17 zařadilo mezi své priority v kraji. Objednalo si technické i ekonomické prověření tří tras, které jsou ve hře.
Silnice I/17 nedaleko obce Bylany

Silnice I/17 nedaleko obce Bylany | foto: Radek Kalhous, MAFRA

Severní obchvat Chrudimi dlouho patřil u ŘSD do zásobníku projektů, které čekají na svou šanci jako řada jiných. Ještě před třemi lety generální ředitel ŘSD Radek Mátl pro MF DNES uvedl, že Chrudimi pomohl nový východní obchvat, a tak severozápadní obchvat může počkat a nepatří mezi priority státu.

Na dopravní konferenci v Pardubicích letos v září se však přeložka I/17 kolem Chrudimi objevila na seznamu důležitých projektů vedle průtahu kolem pardubického Globusu či jihovýchodního obchvatu Pardubic.

„Novinkou je zařazení návrhu na I/17 Chrudim – severní obchvat v rozpisu přípravy ŘSD. Chtěli bychom se pokusit nalézt nějakou kompromisní stopu a dotvořit vedení sedmnáctky, aby nešla centrem Chrudimi, ale mimo město. Je to téma, které se dlouhodobě sleduje,“ řekl ředitel odboru strategie ministerstva dopravy Luděk Sosna.

Severozápadní obchvat Chrudimi vesnice odmítá, vadí jim silnice blízko obce

O tento obchvat usiluje Chrudim už roky. Chce odklonit tranzitní dopravu a napojit na silnici první třídy průmyslovou zónu na místě bývalé Transporty, z níž vyjíždí mimo jiné transporty převážející tubusy pro větrné elektrárny přes celé město. „Jsem rád, že se to dál posouvá, obchvat je pro nás důležitý,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO). Silnice by pomohla i obci Bylany, které by se zbavily tranzitní dopravy.

Na stole jsou tři varianty obchvatu, které měří zhruba 6,5 kilometru, od silnice I/17 se odpojují před Bylany a severně od Chrudimi se napojují na mimoúrovňovou křižovatku ve Vestci. První dvě trasy obcházejí obec Bylany z jihu, třetí ze severu. A všechny někomu vadí.

Hádky o trasu. Červená, zelená, nebo fialová?

Chrudim odmítá variantu červenou, která se podle radních až příliš přibližuje místní části Markovice. Bylany nechtějí zelenou variantu, která by obešla vesnici z jihu.

„Nám připadá zbytečně zatočená, dlouhá, přibližuje se k bytové zástavbě. Preferujeme severozápadní, která by byla pro obec nejschůdnější,“ řekl starosta Bylan Tomáš Hrubý.

Studie přeložky silnice I/17 je rozdělena na tři samostatné části. Kromě obchvatu Chrudimi zahrnuje obchvat Bylan a do budoucna by se zklidnění dopravy mohl dočkat i Heřmanův Městec.

Tuto třetí fialovou variantu vedoucí severně od Bylan kategoricky odmítá stejně jako i dvě předchozí trasy obec Třibřichy. Vesnice novou silnici nepotřebuje, nic jí nepřinese, místní lidé jen přijdou o klid. Před třemi lety proti tomu sepsali petici. „Varianty, které jsou nyní prezentovány, výrazně zasahují do územního plánu Třibřich a přivedly by dopravu blíže k obci, z tohoto důvodu s nimi nesouhlasíme,“ uvedla tehdy za petiční výbor spolku Naše Třibřichy Helena Honková.

Obec argumentuje tím, že silnice I/17 není tak vytížená, aby to obhájilo stavbu obchvatu. Z posledního sčítání dopravy z roku 2021 vyplývá, že aut od západu do Chrudimi nejezdí více než dříve. V úseku I/17 od Nového Dvora u Heřmanova Městce projelo na Chrudim 7,5 tisíce aut denně. V roce 2016 to bylo o 781 vozů denně více.

Chrudimi se nepodařilo obec Třibřichy přesvědčit, aby souhlasila s jakoukoliv variantou. „Mohli by mít podchod k rybníku, protihlukové stěny, násep osázen stromy, tohle se dá všechno řešit. V podstatě jsme se nikam neposunuli,“ uvedl Pilný.

Bylany předpokládají, že dilema vyřeší až posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), v rámci kterého odborníci určí, která z tras nejméně zasáhne přírodu a obyvatele v okolí. „Myslím, že rozhodnutí padne podle toho, jak vyjde EIA,“ uvedl Tomáš Hrubý.

Dohady ale může ukončit i to, že na podobné stavby už jednoduše nebude. Spory mezi vítězem voleb a odcházející vládou o chybějící desítky miliard na příští rok naznačují, že státní rozpočet už apetitu rezortu dopravy přestává stačit.

