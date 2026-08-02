Vadí salámová metoda? Obchvat Třebové měl urychlit dopravu, teď čelí novým problémům

Nic to však nemění na faktu, že chodcům se špatně přechází a řidičům obtížně vyjíždí z vedlejších ulic. To vše zhoršuje přestavba železničního uzlu a také špatný stav vozovky na průtahu, na jejíž opravě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) kvůli špatnému asfaltu opětovně pracuje.
V posledních měsících se zdálo, že příprava dlouho očekávané stavby se posouvá dopředu vydáním souhlasného stanoviska v procesu EIA na první půlku obchvatu kolem samotného města. Teď však přišly další komplikace.
Pochybnosti o zákonnosti
Ministerstvo životního prostředí zahájilo přezkumné řízení, jelikož má pochybnosti o zákonnosti závazného stanoviska. Vyplývá to z dokumentu na úřední desce ministerstva.
Předmětem přezkumu je souhlas krajského úřadu s prvním samostatným úsekem tzv. červené varianty. Jedná se o 7,2 kilometru dlouhý úsek, který by se odpojil ze silnice I/14 v Dlouhé Třebové poblíž autobazaru a napojil se na novou kruhovou křižovatku u Korada.
Ministerstvo na základě podnětu podaného na začátku června upozorňuje, že podle dosavadní judikatury Nejvyššího správního soudu nelze rozsáhlé liniové stavby účelově rozdělovat na menší části, aby nedocházelo k obejití komplexního posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) tzv. salámovou metodou. Ta spočívá v rozdělení záměru na menší části tak, aby se nejprve schválily ty, které jsou méně problematické.
„Soudní praxe konstatuje nepřípustnost salámové metody zejména v souvislosti s liniovými stavbami, kdy poté, co jsou schváleny a často i postaveny neproblematické úseky liniové stavby, je vznesen požadavek na postavení posledních úseků problematických, a to za situace, kdy nezbývá prakticky žádná alternativa,“ stojí v usnesení ministerstva životního prostředí, kterému vadí, že v průběhu procesů EIA nebylo provedeno posouzení záměru liniové stavby jako celku.
Přitom fakt, že krajský úřad před nedávnem dal razítko jen pro polovinu obchvatu a vynechal komplikovaný úsek kolem Třebovice, celou přípravu stavby výrazně posunul. Po rozdělení stavby volala i Česká Třebová.
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Obchvat České Třebové má první razítko, platí však jen na polovinu trasy
„Pro Českou Třebovou je důležitá část kolem města. Doufám, že by bylo možné ŘSD přesvědčit, aby obchvat rozdělilo,“ přál si před rozhodnutím úřadu starosta České Třebové Zdeněk Řehák. Na variantu, že větší šanci na projednání bude mít rozdělení obchvatu, kývlo i ŘSD.
Rybník v cestě
Celý obchvat kolem České Třebové je naplánován v délce více než 14 kilometrů. Problematickým místem je rybník Hvězda, kde by všechny navržené varianty zasáhly buď do významných mokřadních a lučních biotopů, nebo do zastavěného území obce Třebovice.
Před šesti lety ŘSD připravilo dokumentaci EIA, která však obsahovala chyby, a dva a půl roku trvalo, než státní organizace dodala opravenou verzi. S ní krajský úřad opět nebyl spokojen a vrátil ji k přepracování. Teprve letos na jaře po deseti letech od pardubického krajského úřadu přišlo souhlasné stanovisko EIA na polovinu trasy.
Problematický je především úsek kolem rybníka Hvězda a Třebovic. Autor posudku EIA sice doporučil prověřit další kombinace variant, zároveň však nepřímo naznačil, že vedení trasy těmito místy je prakticky nerealizovatelné.
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Rozdělte obchvat. Chceme ho kolem města, žádá ŘSD starosta České Třebové
„Za téměř 17 let se nepodařilo navrhnout jakoukoliv variantu, která by byla v katastrálním území Třebovice a Opatov v Čechách realizovatelná při zohlednění případných opatření k vyloučení, minimalizaci nebo kompenzaci vlivů na životní prostředí,“ napsal autor posudku.