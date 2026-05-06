Obchvat České Třebové má první razítko, platí však jen na polovinu trasy

David Půlpán
  10:54
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo po deseti letech od pardubického krajského úřadu souhlasné stanovisko v procesu EIA pro část obchvatu České Třebové. Pokračování kolem Třebovice však neprošlo a ŘSD musí hledat jiné řešení.
Budovaná okružní křižovatka u českotřebovského Korada bude jednou součástí obchvatu města. Zaslepené rameno na křižovatce však chybí. (12. srpna 2025) | foto: ŘSD

Obchvat České Třebové má po sedmnácti letech hledání vhodné varianty první razítko. Krajský úřad ale navazující úsek stopl. Povolení platí jen na polovinu trasy.

Procesem posuzování vlivu stavby na životní prostředí prošel 7,2 kilometru dlouhý úsek. Odpojil by se ze silnice I/14 ve Dlouhé Třebové poblíž autobazaru a napojil se na novou kruhovou křižovatku u Korada.

Rozdělte obchvat. Chceme ho kolem města, žádá ŘSD starosta České Třebové

Krajský úřad stavbu podmínil splněním 31 požadavků. ŘSD musí například předložit nové hlukové a rozptylové studie a návrh konkrétních protihlukových opatření.

Autor posudku EIA ale sáhl k nezvyklému kroku. Nedoporučil ani jednu z navržených tras druhé části obchvatu vedoucí kolem Třebovice. Uvedl, že je „nezbytné prověřit další kombinaci variant, které by byly průchozí“. Krajský úřad tak dal nakonec razítko jen pro polovinu obchvatu, který měl původně měřit více než čtrnáct kilometrů. Zatím není jasné, jaké důsledky to může mít.

Vedení České Třebové je vděčné za posun v přípravě stavby. „Je to dobrá zpráva. Ale považuji to za jeden z prvních kroků. S generálním ředitelem ŘSD Radkem Mátlem jsme dohodnuti, že budeme prosazovat celý obchvat,“ uvedl starosta Zdeněk Řehák (3PK).

Vybudovat jen část? Třebovice jsou ostře proti

S razítkem v ruce pro první část obchvatu by teoreticky mohlo ŘSD vybudovat silnici kolem České Třebové. To by samozřejmě ulevilo obyvatelům města i řidičům, kteří klikatým průtahem projíždějí. Na silnici I/14 v sousední Třebovici by se ale situace pravděpodobně zhoršila.

Budovaná okružní křižovatka u českotřebovského Korada bude jednou součástí obchvatu města. Zaslepené rameno na křižovatce však chybí. (12. srpna 2025)
Průtahem České Třebové podle posledního sčítání projede v průměru přes dvanáct tisíc aut denně.
Zvažované trasy obchvatu České Třebové a obce Třebovice. Proces EIA posuzoval tři varianty.
Bezpečnost na frekventované křižovatce v České Třebové má zajistit nový kruhový objezd.
„Pro nás je to nemyslitelné. Už teď jede všechno přes nás, včetně kamionů ze společnosti Metrans. Lidé z České Třebové to tudy budou mít na dálnici nejblíž. Přece to nemůže skončit tak, že to všechno pošlou do vesnice,“ řekl starosta Třebovice Libor Gremlica. Ten se pozastavil nad tím, že krajský úřad souhlasil s částí akce, i když byla navržena jako celek. „To rozhodnutí je proti zdravému rozumu,“ dodal.

Hledání vhodné varianty obchvatu České Třebové a Třebovice začalo už před 17 lety. Zatímco trasa kolem města nevyvolala žádné velké konflikty, vedení silnice kolem Třebovice se ukázalo jako nesmírně obtížné. Jedna varianta by zasáhla významné mokřadní a luční biotopy. S tím zásadně nesouhlasí organizace ČSOP Rybák, ale i Městský úřad ve Svitavách.

„Celé území je součástí mokřadu regionálního významu Opatovské rybníky R. SY03 tvořeného zejména dvěma hlavními rybníky Hvězda a Nový, což je území významné především z ornitologického hlediska pro migraci a hnízdění ptactva,“ uvedl městský úřad ve svém stanovisku.

Druhá by musela jít po severním okraji rybníka Hvězda a přes dnešní obytnou čtvrť na okraji Třebovice. „S trasou přeložky vedenou po hrázi rybníka Hvězda zásadně nesouhlasíme,“ uvedlo ve svém stanovisku Povodí Labe.

„Za téměř 17 let se nepodařilo navrhnout jakoukoliv variantu, která by byla v katastrálním území Třebovice a Opatov v Čechách realizovatelná při zohlednění případných opatření k vyloučení, minimalizaci nebo kompenzaci vlivů na životní prostředí,“ napsal autor posudku.

Vedení České Třebové už v minulosti jednalo s ŘSD o možnosti rozdělit obchvat na dvě části tak, aby problematická oblast kolem rybníka Hvězda nezablokovala výstavbu kolem České Třebové. Nakonec to neudělalo ŘSD, ale svým rozhodnutím krajský úřad.

I když krajský úřad vydal souhlasné stanovisko k první části obchvatu, není ještě rozhodnuto, zda obstojí. Zdeněk Řehák předpokládá, že proti tomuto rozhodnutí přijdou odvolání. To by pak řešilo ministerstvo životního prostředí.

