Největší stavba v Pardubicích od revoluce. Místo lihovaru vzniká obchodní centrum

Milan Zlinský
  16:42
Přes šest stovek hlubinných pilot, sedm věžových jeřábů, 200 tisíc kubíků odtěžené zeminy, více než dvacet odčerpávacích studní a samozřejmě tisíce a tisíce kubíků betonu. Už více než rok se staví obří nákupní galerie Pernerka u vlakového nádraží v Pardubicích. Hotovo má být na podzim roku 2028.

Čísla to jsou ohromující a jen dokládají, jak obrovské zábavně - nákupní centrum roste na místě bývalého lihovaru Hobé v centru krajského města. „Je to největší stavba v Pardubicích po roce 1989,“ uvedl Pavel Nádvorník, technický ředitel skupiny Redstone, která Pernerku staví.

Vizualizace budoucího obchodního centra Galerie Pernerka v Pardubicích. (28. května 2026)
Stavba Galerie Pernerka. (28. května 2026)
Nezdá se, že by přeháněl. Když člověk sleze po schůdkách přímo do deset metrů hluboké jámy, připadá si jako mravenec v Macoše. „Postupně jsme vytvořili stavební jámu hlubokou asi deset metrů, dlouhou 250 a širokou 140 metrů. Ohrada ze štětovnic má po obvodu 660 metrů a s vjezdovou rampu měří až 880 metrů,“ uvedl Radomil Hejduk, hlavní stavbyvedoucí společnosti Syner, která pro olomouckého developera staví.

A propos štětovnice. To jsou obrovské kusy vlnitého železa zapuštěné do země. Stavbu chrání před podzemní vodou, která je díky blízkosti Labe všudypřítomná. „Některé jsou zapuštěné až 17 metrů pod povrchem do pevného podloží. Až bude hotovo, podzemní konstrukce budou vodou opět zaplaveny, projekt s tím počítá,“ uvedl stavbyvedoucí Hejduk.

Staví se už více než rok. Největší ruch je v prostoru vedle bývalého autobusového nádraží. Staveniště má celkem tři hektary. Ve čtvrtek se konala jedna z větších kontrol jeho stavu. „Navzdory skutečně náročným geologickým podmínkám probíhá stavba bez větších komplikací a v souladu s harmonogramem. Zatím jsme spokojeni, vše jede podle plánu. Stále tak můžeme počítat s tím, že budeme otevírat na podzim roku 2028,“ řekl Pavel Nádvorník.

Stavba se zatím odehrává stále ještě pod úrovní okolního terénu. Zatímco z okolních ulic se stavba jeví především jako velká jáma, nad níž se tyčí jeřáby, uvnitř staveniště se již začínají rýsovat i stropy druhého podzemního podlaží.

28 tisíc metrů čtverečných základové spáry

Podle hlavního stavbyvedoucího Hejduka by ale ještě v tomto roce měla stavba začít vystupovat nad povrch okolního terénu. Dnešní situaci ovšem předcházely dlouhé měsíce náročných prací.

„Teprve po odčerpání vody jsme mohli zahájit těžbu. Na dně jámy se dosud podařilo připravit asi 20 tisíc metrů čtverečných z plánovaných přibližně 28 tisíc základové spáry, na níž bude jednou stát celá Galerie Pernerka. V severozápadní části objektu, kde je zatím stavba nejdále, již vyrostly první sloupy, stěny i stropy druhého podzemního podlaží,“ uvedl Hejduk.

Galerie Pernerka vyrůstá v areálu někdejšího lihovaru. Za podobou projektu obchodního a společenského centra s hotelem, administrativní částí a dalšími funkcemi stojí mezinárodní architektonická kancelář Chapman Taylor.

„Po dokončení půjde o největší společensko - obchodní centrum ve východních Čechách s ambicí výrazně zvýšit potenciál krajské metropole v nabídce služeb, obchodních možností, významných společenských událostí či kongresové turistiky,“ uvedl mediální zástupce firmy Redstone Michal Folta.

Parkoviště pojme více než tisícovku aut

Samostatným tématem celého projektu je doprava. Už nyní v okolí nádraží hlavně ve špičce často stojí řidiči v kolonách. Obří nákupním cetrum přitom logicky přitáhne další stovky a stovky aut. V Pernerce bude celkem 1 100 parkovacích míst umístěných v různých podlažích.

„I proto počítáme s třemi různými vjezdy a výjezdy do třech různých ulic, aby se doprava co nejvíce rozložila. Parkoviště bude v podzemí objektu i na jeho střeše,“ uvedl Nádvorník.

Zajímavostí bude i lávka pro pěší, která překlene Palackého ulici zhruba mezi bývalým autobusovým nádražím a poštou. „Lávka se bude stavět vlastně až nakonec, takže to bude v roce 2028,“ řekl Nádvorník a dodal, že už nyní jeho společnost shání nájemce obchodů, restaurací, kanceláří a dalších prostor.

„Objekt bude navržen tak, aby splňoval vysoké nároky na kvalitu, funkčnost i estetiku. Součástí Pernerky budou komerční prostory určené pro maloobchodní prodejny, kavárny a restaurace, čímž vznikne živý veřejný prostor se širokou nabídkou služeb pro návštěvníky i obyvatele okolí,“ slibují zástupci firmy na webu galeriepernerka.cz.

Součástí projektu je i multikino se sedmi sály, čtyřhvězdičkový hotel AC by Marriott se 146 pokoji nebo konferenční centrum se sálem o rozloze 540 metrů čtverečných.

