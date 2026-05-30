Hledání místa pro nový útulek končí. Začne růst letos u pardubického letiště

Milan Zlinský
  9:33
Pardubice zahájí nejspíš na podzim stavbu útulku pro zaběhnutá zvířata. Po letech marného hledání vhodného místa se bude stavět u Popkovic. Akce město vyjde na více než 160 milionů.
foto: Radek Kalhous, MAFRA

V lesíku u sídliště Dukla. Za oborou ve Starých Čívicích. Nebo na poli za tamní průmyslovou zónou. Také na Ďolíčku nebo třeba v lokalitě U Trojice. Či snad na Hůrkách?

Není snad místo na mapě Pardubic, kam by politici v uplynulých letech nezapíchli prst a neprověřovali, zda by tam nešel postavit nový útulek pro zaběhnutá zvířata. „Všichni mají rádi zvířátka, ale když lidé zjistí, že mají mít zvěřinec za barákem, tak ho tam nechtějí,“ zhodnotil roky marného hledání náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.

Nyní prostory nevyhovují

Stávající útulek je ve Štrossově ulici a neodpovídá dnešním požadavkům. Navíc se na jeho místě má rozšiřovat městský dům pro seniory. Takže radní v poslední době intenzivně řešili, kam zvířata přesunout. „Trvalo to minimálně deset let, než jsme našli vhodnou lokalitu mezi Popkovicemi a Starými Čívicemi,“ uvedl primátor města Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Nicméně úplná euforie na radnici nepanuje. Leckoho šokuje cena díla. Samotná stavba vyjde na 133 milionů korun. „Z ceny radost rozhodně nemám,“ řekl primátor.

„Bohužel předpisy pro život zvířat jsou přísnější než u lidí. Je to drahé, ale nedá se nic dělat. Bude to mercedes mezi útulky,“ uvedl opoziční zastupitel za ODS Jan Mazuch.

Dalších 33 milionů korun navíc budou město stát potřebné pozemky. Peníze půjdou na účet Nadaci města, která parcely pro radnici vykoupila. „Když si vezmu, kde ta lokalita je a jak se pohybují ceny v okolí, tak musím říct, že ty pozemky jsou za 33 milionů drahé. Hodně drahé,“ doplnil další zastupitel za ODS a předseda pozemkové komise města Dušan Stránský.

O penězích už je rozhodnuto

O vyčlenění peněz na útulek už v pondělí rozhodlo městské zastupitelstvo a bod prošel. „Cena chystaného útulku bohužel stoupla jen za poslední roky příprav o desítky milionů korun,“ řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO.

Pardubice marně hledají lokalitu pro útulek. Psy v sousedství nikdo nechce

Město už má stavební povolení i projektovou dokumentaci. Nyní je na řadě soutěž na stavitele objektu. „Bude to útulek pro veškerá zvířata na území města včetně těch exotických. Bude tam i služebna pro psovody městské policie,“ řekla náměstkyně Klčová.

Se stavbou útulku počítají Pardubice už mnoho let. Původní odhadovaná cena kolem 60 milionů korun postupně rostla, protože zdražovaly stavební práce a zvýšily se nároky na vybavení. „Veterinární předpisy jsou náročné, to dělá hlavní část ceny. Všechno musí být z nerezu, karanténa musí být samostatně a od jiných částí oddělená. Musí mít i vlastní vchod,“ řekla Klčová.

Zelený pás zajistí klid

Město dlouho hledalo vhodné místo pro útulek. Proti jeho umístění v lesoparku na Dukle se postavila místní základní škola. Radnice prověřovala i oblast na Ďolíčku či areál Hůrka. V okolí daňčí obory ve Starých Čívicích si útulek nepřál majitel zvířat. Nakonec město vybralo pozemky mezi Popkovicemi a Starými Čívicemi za letištěm, kde je podle politiků dost místa pro venčení psů. Jsou po levé straně při výjezdu z Pardubic. „Bude se tam zajíždět z křižovatky, která vede ke Zlaté přilbě. Za deset milionů tam postavíme cestu, protože ta stávající je jen ze starých panelů,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal z ANO.

V oblasti radnice také vysazuje stromy a keře, které porostou v květnaté louce. Zelený pás má zajistit hlukovou clonu mezi útulkem a zástavbou rodinných domů. Prostor doplňuje nová cesta, která přírodní zónu propojí s Popkovicemi.

Současný městský útulek sídlí v nevhodných podmínkách ve Štrossově ulici. Na objednávku města ho provozoval soukromník, od roku 2024 se o něj stará městská policie.

Útočil zezadu a policistů se ptal, zda ho zastřelí. Svědci popsali ubodání u školy

Premium
Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané...

Pochmurné výrazy ve tvářích, pohledy do země, ale i slzy. Takové bylo páteční dopoledne u pietního místa, které vzniklo u brány Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích po čtvrteční tragédii....

Mladíka obvinili z vraždy dívky na pardubické škole, studenti chodí k pietnímu místu

Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané...

Mladíka zadrženého po čtvrtečním tragickém pobodání dívky u pardubické Střední průmyslové školy chemické obvinili kriminalisté z vraždy. Z tragédie, při které po napadení nožem zemřela v nemocnici...

Zvažujeme prodat Explosii, zisk by mohl pomoci splnit závazky k NATO, řekl Babiš

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18....

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek v Pardubicích řekl, že stát uvažuje o prodeji státního výrobce výbušnin a střeliva Explosia. Zájem podle něj přes prezidenta Emmanuela Macrona projevila Francie,...

Mladík obviněný z vraždy spolužačky jde do vazby. U soudu vypovídal

Pardubice

Soud v Ústí nad Orlicí poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu až deset let ve vězení.

Nebezpečná záměna. Hledá se žena, které omylem prodali jedovatou bylinu

Plody mochyně peruánské bývají nazývané třešněmi Inků. Přidávají se ovšem nejen...

Obecní úřad v Opatovicích nad Labem na Pardubicku hledá ženu, která si v pondělí 11. května 2026 v Libišanech zakoupila zeleninovou sadbu a mochyni peruánskou. Tu však prodavač omylem zaměnil za...

Havaroval a zmizel. Policie pátrá po muži, který odešel od nehody neznámo kam

Policie pátrá po pohřešovaném Dominiku P. (29. května 2026)

Policisté od čtvrtečního večera pátrají po mladém muži, který po dopravní nehodě na Chrudimsku odešel neznámo kam. Domů se ale nevrátil, nikomu nezavolal a dosud o sobě nepodal jedinou zprávu....

29. května 2026  14:57

Na Chrudimsku hořel dům se sociálními službami, evakuovali 17 lidí včetně dětí

Požár domu se sociálními službami na Chrudimsku, obec evakuovala 17 lidí. (29....

V Možděnicích na Chrudimsku, které jsou součástí obce Vysočina, od pátečního rána hořel bytový dům se sociálními službami. V domě se v době požáru nacházely i mladé rodiny s dětmi. Obci se podařilo...

29. května 2026  7:20,  aktualizováno  13:16

Soud poslal do vazby osmého obviněného ze žhářského útoku na halu v Pardubicích

Žalobce žádal vazbu pro obviněného z útoku na zbrojovku. Soud souhlasil (6....

Okresní soud v Pardubicích ve čtvrtek poslal do vazby cizinku, která je obviněná z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Ve vazbě je tak v Česku v této kauze už osm lidí. Žena na...

28. května 2026  20:14,  aktualizováno  21:58

Největší stavba v Pardubicích od revoluce. Pernerka zabere více než pět fotbalových hřišť

Vizualizace budoucího obchodního centra Galerie Pernerka v Pardubicích. (28....

Přes šest stovek hlubinných pilot, sedm věžových jeřábů, 200 tisíc kubíků odtěžené zeminy, více než dvacet odčerpávacích studní a samozřejmě tisíce a tisíce kubíků betonu. Už více než rok se staví...

28. května 2026  16:42

Promění stavby po Dolní Moravě i tu Horní? Soud řeší spor o horskou krajinu

Součástí resortu na Dolní Moravě je i oblíbená Stezka v oblacích.

Kdy drobná stavba začne být součástí stavebního boomu, který mění ráz chráněné horské krajiny? Přesně to nyní řeší krajský soud ve sporu o novostavby v Dolní Moravě.

28. května 2026  11:26

Pardubice slaví, v semifinále vyřadily Brno. Tomu nepomohlo ani Kejvalových 28 bodů

Luboš Kovář a Jamonda Bryant z Pardubic si plácají v šestém semifinále Maxa NBL.

Pardubičtí basketbalisté si poprvé zahrají finále Maxa NBL. V semifinále vyřadili Brno 4:2 na zápasy, šesté utkání na soupeřově palubovce vyhráli 98:87. Trey Bonham přispěl k postupu 33 body. O titul...

27. května 2026  21:50,  aktualizováno  22:44

Los hokejové Ligy mistrů rozhodl. Na koho narazí české týmy v sezoně 2026/27?

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Mistr extraligy Pardubice se v příští sezoně hokejové Ligy mistrů utká doma se švédskými celky Växjö a Rögle a s polským klubem Tychy. Venku čeká Dynamo konfrontace s finskými týmy KooKoo Kouvola,...

27. května 2026  17:06

Polská silnice se blíží k hranici. Na českém území výběr trasy míří do finále

Nová silnice spojuje Červenou Vodou, Horní a Dolní Boříkovice a hraniční...

Ředitelství silnic a dálnic předloží Centrální komisi ministerstva dopravy hotovou technickou studii na zkapacitnění příhraničního úseku silnice I/43, který má navázat na plánovanou polskou...

27. května 2026  15:41

Nebezpečná záměna. Hledá se žena, které omylem prodali jedovatou bylinu

Plody mochyně peruánské bývají nazývané třešněmi Inků. Přidávají se ovšem nejen...

Obecní úřad v Opatovicích nad Labem na Pardubicku hledá ženu, která si v pondělí 11. května 2026 v Libišanech zakoupila zeleninovou sadbu a mochyni peruánskou. Tu však prodavač omylem zaměnil za...

27. května 2026  11:46

Šlo o tvrzení proti tvrzení, řekl soud a zrušil rozsudek za opakované znásilňování

Ústavní soud

Ústavní soud zrušil rozsudek nad mužem odsouzeným za opakované znásilňování ženy, kterou měla od dětství v péči jeho partnerka. V nálezu poukázal na presumpci neviny.

27. května 2026  10:11

Kdo se víc kousne? Pardubice si věří na finále: Pod větším tlakem je Brno

Jacob Evans III. z Pardubic útočí na brněnský koš, brání ho Ryker Cisarik.

Teď hlavně nepodlehnout klamu, že už se to „do cíle“, tzn. k postupu do finále play off, nějak dokodrcá samo. Pardubickým basketbalistům se v průběhu semifinálové série s Brnem povedl bez debat...

27. května 2026  9:49

