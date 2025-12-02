Nového mostu přes Labe se Pardubičtí dočkají snad v létě 2028, teď spílají městu

Milan Zlinský
  11:18
Pardubice dál připravují výstavbu mostního provizoria u mostu Kapitána Bartoše, které má sloužit během stavby nové spojky přes Labe. Má být hotové v létě 2026. Zpoždění projektu je proti původním plánům více než rok. Podle náměstka primátora pro dopravu Jana Hrabala za zpoždění částečně může i změna stavebního zákona. Nový most by měl stát do léta 2028.
Most Kapitána Bartoše v Pardubicích

V Pardubicích už vypukla předvánoční dopravní špička. Lidé kvůli počasí méně jezdí na kole a v ulicích je to až bolestně znát. Přejezd autem z jednoho konce města na druhý může odpoledne trvat klidně hodinu. Nervozita u řidičů stoupá a adrenalin jim jde prudce nahoru vždy, když musí přejet řeku Labe.

Most Kapitána Bartoše v Pardubicích

„Pokaždé když jedu městem, mám docela dost času relaxovat. Někdy dorazím domů až téměř v zenu. Nevím ale, jestli to už není moc,“ řekl s ironií v hlase radní za Pardubáky František Brendl.

Slušně zdolat největší českou řeku vlastně není kudy. Relativně nejlépe to lze po silnici I/37 u rosického nádraží. Jenže kdo chce pak pokračovat dále do centra nebo na Duklu, stejně uvázne v dlouhé koloně u nádraží nebo Parama. Wonkův most patřící kraji je už rok a půl přivřený kvůli opravě a kolony jsou u něj pravidelně ze všech směrů.

Třetím rokem kyvadlově

Radniční most kapitána Bartoše za pár týdnů oslaví tři roky kyvadlové dopravy, která byla zavedena kvůli jeho tristnímu stavu. „To, že jsme se za téměř tři roky od chvíle, kdy jsme vlastně z hodiny na hodinu zavírali most kvůli jeho havarijnímu stavu, nedostali ani k začátku stavby provizoria, považuji za selhání systému. Je vidět, že česká byrokracie nám už přerostla přes hlavu. Je to vlastně šílené,“ uvedl radní Brendl.

S jeho slovy bude zřejmě souhlasit hodně motoristů z Pardubic a okolí. Ovšem většina z nich si vybrala jiný hromosvod svého vzteku. Na sociálních sítích to silně schytává především náměstek primátora pro dopravu Jan Hrabal z hnutí ANO. „Když jedu autem, modlím se, aby ta zchátranina ještě vydržela. A aby se něco nestalo mým dětem cestou do školy,“ napsala mu na Facebooku Helena Dudková.

Právě náměstek v pondělí informoval zastupitele o tom, v jaké fázi se nachází příprava nového mostu. Z informativní zprávy vyplynulo, že provizorní most bude hotový v létě a ten nový o dva roky později. Původně radní mluvili o tom, že dočasné přemostění bude hotové 1.června 2025, nebo i dříve.

„Byly ohromné problémy a zdržení s výběrovým řízením. Za to náměstek nemůže. Máme takové zákony, jaké máme,“ řekl k tomu Brendl. Opoziční politici samozřejmě tak smířliví nejsou. „Město v této věci velmi zklamalo obyvatele města,“ řekl zastupitel Petr Klimpl z ODS.

Už od února 2023 je na mostě kvůli jeho špatnému stavu omezena doprava, kyvadlově ji řídí semafory. Nemohou na něj těžké vozy včetně MHD. Proto tam jezdí jen městské minibusy. Zastupitelé v říjnu 2023 na semináři slyšeli postup prací a jejich harmonogram. Později přípravy nabraly zpoždění. „Nyní věřím, že se nová data dodrží. Nic jiného mi ani nezbývá,“ dodal Brendl.

Komplikace se změnou stavebního zákona

Podle zprávy má zdržení kromě odvolávání se firem proti výsledku soutěže i další důvody. Nový most byl proti plánu rozšířen o nový chodník na západní straně a rozšířena jeho východní část. Návrh město nechalo přepracovat, což znamenalo zpoždění čtyři měsíce. Projektant potom ještě upravoval vedení cyklostezek pod mostem.

„Návazně je třeba připočíst prodlení v součinnosti s dotčenými organizacemi při majetkoprávním řízení a komplikace spojené se změnou stavebního zákona,“ napsal ve zprávě pro zastupitelstvo například Hrabal.

Investici město schválilo v listopadu 2023. Letos v dubnu radnice podepsala smlouvu se sdružením firem Stavby mostů, je v ní Chládek a Tintěra Pardubice a MDS Projekt. Zvítězilo s cenou 357 milionů.

Kritika magistrátu kvůli dopravě v Pardubicích sílí. Důvod? Stav mostů a parkování

Firma bude stavět metodou Design & Build, má na starosti projekt i výstavbu. Od května do února bude projektovat, pak začne stavět mostní provizorium. Provizorní most by měl podle upraveného harmonogramu být v provozu v létě 2026. Provizorní most má být jednopruhový, doprava na něm bude kyvadlová. Vrátí se na něj MHD. Od podzimu 2026 do léta 2028 má firma v plánu postavit nový most Kapitána Bartoše. Ten původní má základy z roku 1882.

2. prosince 2025  11:18

