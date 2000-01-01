náhledy
Na Svitavsku se 1. ledna opět rozjela jedenáctikilometrová mladějovská úzkokolejka. Během tradiční novoroční jízdy svezla několik desítek lidí na trase Mladějov na Moravě – Hřebeč doly a zpět.
Autor: Tomáš Pleskot
Výpravčí tu na Nový rok fouká do píšťalky už přes deset let. Novoroční jízda odstartovala ve 12 hodin z úzkorozchodného nádraží v Mladějově. Zpáteční jízda trvala zhruba tři hodiny.
Během jízdy se v soupravě a na zastávkách podával teplý čaj zdarma, přesto bylo cestujícím doporučeno, aby se předzásobili sami.
Tříhodinová cesta zimní krajinou nabízela několik fotogenických míst.
Vozy byly plně klimatizovány okolní teplotou a nechyběla ani přednáška o historii dráhy a místních dolů v cílové stanici.
Vagony byly obsazeny hlavně dospělými cestujícím, jelikož organizátoři akci vzhledem k jejímu charakteru nedoporučili malým dětem.
V soupravě byl omezený počet míst, bylo proto potřeba si dopředu rezervovat lístek. Dospělého vyšel na 360 korun, děti do 15 let platily polovinu.
Na cestu dohlížel vlakvedoucí Pavel Kolínský.
Cesta zasněženou krajinou i přes doporučení přece jen zabavila i pár těch nejmladších cestovatelů.
Došlo i na avizovanou přednášku o historii. Pro cestující bylo také otevřeno občerstvení U parního stroje v Mladějově.
Plánek Dolu Nová Ves.
Pozůstatky někdejší trati v hřebečských dolech.
I vedoucí výpravy se museli během jízdy prohřát.
