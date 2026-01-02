OBRAZEM: Klimatizováno okolní teplotou. Mladějovská úzkokolejka na Nový rok ožila

|
Sex a masturbace jsou důležitý faktor, říká urolog a vynálezce „čurokelímku“
Vadilo mu, že zdravotní sestry zdržuje zdlouhavé odebírání moči, které je pro řadu pacientů stále velmi nepříjemné až stresující. Urolog Marcel Janda proto vyvinul unikátní kelímek, který rozpozná, v...
ŘSD chce dovést za rok D35 až k Litomyšli, začne i stavba nejnáročnějších úseků
Je to jen pár dnů, co se v Pardubickém kraji otevřely dva nové dálniční úseky u Svitav a Vysokého Mýta a řidiči už vyhlížejí další. Příští rok by ucpané silnici I/35 mohly ulevit dva úseky před a za...
Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví
Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...
Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec
Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...
Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů
Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...
Role favorita nám svazuje ruce, vědí v Pardubicích. Zlomit to má derby s Hradcem
Nebude to tentýž soupeř, kterého pardubičtí basketbalisté 1. listopadu loňského roku před vlastními příznivci přejeli 105:73. Mančaft východočeského rivala z Hradce Králové, proti němuž hostující...
Kvůli opravě náměstí se v Pardubicích jednotně změní péče o stromy
Centrum sídliště Dukla v Pardubicích, které stejně jako celá čtvrť vzniklo v 50. letech minulého století, je opravené. Náměstí Dukelských hrdinů, které stavěly za minulého režimu i osoby politicky...
OBRAZEM: Klimatizováno okolní teplotou. Mladějovská úzkokolejka na Nový rok ožila
Na Svitavsku se 1. ledna opět rozjela jedenáctikilometrová mladějovská úzkokolejka. Během tradiční novoroční jízdy svezla několik desítek lidí na trase Mladějov na Moravě – Hřebeč doly a zpět.
Radní Pardubic se pohádali o platy v městských vodárnách, šéf bere 86 tisíc
Pardubičtí zastupitelé se pořádně pohádali o to, kolik by měli brát členové představenstva společnosti VAK Pardubice. Nyní to je dost.
Muž v pardubickém hotelu vyhrožoval střelbou, zbraň se nenašla
Policisté na konci minulého týdne zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval střelbou. Na místě však žádnou zbraň nenašli.
Příkop u pěchotního srubu uvěznil muže. Pomáhala horská služba, hasiči i záchranka
O silvestrovském večeru spadl muž do ochranného příkopu u pěchotního srubu K–S 25 Na Sedle na Orlickoústecku. Zranil se a nezvládl se sám z třímetrové hloubky dostat nahoru. Uvedl mluvčí hasičů Lukáš...
Politici kvůli volbám letos zdražovat nebudou, soukromé firmy ano
Ceny, které ovlivňují radnice, v roce 2026 nahoru nepůjdou. Konají se totiž volby. Zdraží však provoz domácností, lidé si připlatí za vodu a teplo.
Aviatická pouť v Pardubicích nebude, armáda zabere letiště pro své gripeny
Aviatická pouť po více než 30 letech, kdy se tradičně konala na pardubickém letišti, změní minimálně na rok své působiště. Z důvodu modernizace čáslavské armádní základny a přechodu na letouny F-35...
Přehled událostí v roce 2025: Opravy na železnici, nový obchvat i dálniční úseky
I když letos nepoznamenaly život lidí extrémní povodně a nekonaly se krajské ani komunální volby, byl rok 2025 v Pardubickém kraji nabitý zajímavými událostmi. Redakce iDNES.cz se za nimi pokusila...
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...
Nymburk vyhrál rekordním rozdílem, ke 131 bodům bere i prvenství v základní části
Basketbalisté Nymburka deklasovali v posledním letošním ligovém kole Olomoucko rekordním rozdílem 131:43 a zajistili si s předstihem prvenství v základní části soutěže. Jen o pět bodů jim uteklo...
