OBRAZEM: Klimatizováno okolní teplotou. Mladějovská úzkokolejka na Nový rok ožila

  15:41
Na Svitavsku se 1. ledna opět rozjela jedenáctikilometrová mladějovská úzkokolejka. Během tradiční novoroční jízdy svezla několik desítek lidí na trase Mladějov na Moravě – Hřebeč doly a zpět.
3. ledna 2026  10:58

Kvůli opravě náměstí se v Pardubicích jednotně změní péče o stromy

Současná podoba náměstí v části Dukla v Pardubicích

Centrum sídliště Dukla v Pardubicích, které stejně jako celá čtvrť vzniklo v 50. letech minulého století, je opravené. Náměstí Dukelských hrdinů, které stavěly za minulého režimu i osoby politicky...

3. ledna 2026  8:01,  aktualizováno  9:01

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

2. ledna 2026  20:59

Radní Pardubic se pohádali o platy v městských vodárnách, šéf bere 86 tisíc

Radnice Pardubice

Pardubičtí zastupitelé se pořádně pohádali o to, kolik by měli brát členové představenstva společnosti VAK Pardubice. Nyní to je dost.

2. ledna 2026  13:45

Muž v pardubickém hotelu vyhrožoval střelbou, zbraň se nenašla

Policisté zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval...

Policisté na konci minulého týdne zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval střelbou. Na místě však žádnou zbraň nenašli.

28. prosince 2025  19:19,  aktualizováno  2. 1. 9:45

Příkop u pěchotního srubu uvěznil muže. Pomáhala horská služba, hasiči i záchranka

Sanitky čekala jízda do prudkého kopce i jeho sjíždění, rychlé couvání ve...

O silvestrovském večeru spadl muž do ochranného příkopu u pěchotního srubu K–S 25 Na Sedle na Orlickoústecku. Zranil se a nezvládl se sám z třímetrové hloubky dostat nahoru. Uvedl mluvčí hasičů Lukáš...

1. ledna 2026  16:23

Politici kvůli volbám letos zdražovat nebudou, soukromé firmy ano

ilustrační snímek

Ceny, které ovlivňují radnice, v roce 2026 nahoru nepůjdou. Konají se totiž volby. Zdraží však provoz domácností, lidé si připlatí za vodu a teplo.

1. ledna 2026  8:33

Aviatická pouť v Pardubicích nebude, armáda zabere letiště pro své gripeny

Aviatická pouť po více než 30 letech, kdy se tradičně konala na pardubickém letišti, změní minimálně na rok své působiště. Z důvodu modernizace čáslavské armádní základny a přechodu na letouny F-35...

31. prosince 2025  8:54

Přehled událostí v roce 2025: Opravy na železnici, nový obchvat i dálniční úseky

Přes čtyři kilometry dlouhá městská komunikace, která začíná u Globusu a končí...

I když letos nepoznamenaly život lidí extrémní povodně a nekonaly se krajské ani komunální volby, byl rok 2025 v Pardubickém kraji nabitý zajímavými událostmi. Redakce iDNES.cz se za nimi pokusila...

31. prosince 2025  8:51

