Trolejbusy pojmenované po hvězdách
Sirius, Canopus nebo další jasné hvězdy. Jejich jména se v Pardubicích neobjevují jen v učebnicích astronomie, ale také v městské hromadné dopravě. Dopravní podnik totiž pořídil osm nových trolejbusů Škoda 32 Tr, které dostaly jména podle hvězd a souhvězdí. Připomínají tak astronomickou tradici města a zároveň přinášejí cestujícím pohodlnější způsob dopravy.
Nové vozy jsou nízkopodlažní a klimatizované. Snazší nastupování ocení především senioři, rodiče s kočárky nebo lidé s omezenou pohyblivostí. Díky modernímu vybavení nabízejí také příjemnější prostředí při každodenních cestách do práce, do školy nebo k lékaři.
Zajímavostí je jejich schopnost jezdit i mimo trolejové vedení. Vozidla totiž mají baterie umožňující plnohodnotnou jízdu bez napájení z trolejí až na vzdálenost 15 kilometrů. Dopravní podnik je tak může využívat i na úsecích bez vedení nebo při dopravních výlukách, kdy by jinak musel nasazovat náhradní autobusy.
Do provozu byly zařazeny v roce 2025 a jejich pořízení podpořil Integrovaný regionální operační program (IROP). Evropská dotace přitom činila přibližně 97,3 milionu korun z celkové evidované částky 114,4 milionu korun.
Obnova vozového parku je jedním z příkladů, jak evropské peníze mění každodenní život v Pardubickém kraji. Podpora v posledních letech směřuje především do dopravy, školství, sociálních služeb a veřejné infrastruktury. Vedle modernějších dopravních prostředků tak vznikají nové školky, vzdělávací prostory i zařízení pro lidi, kteří potřebují pomoc.
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V Holicích vzniklo centrum, které uleví pečujícím rodinám
Péče o stárnoucího rodiče nebo blízkého člověka se zdravotními problémy může být pro rodinu velmi náročná. Často totiž pokračuje každý den, bez víkendů a dovolené. Právě takovým domácnostem má pomáhat nové Centrum sociálních služeb v Holicích.
Moderní bezbariérová budova se zelenou střechou byla slavnostně otevřena v prosinci 2025. Od začátku roku 2026 zde pardubická oblastní charita rozšířila odlehčovací služby. Rodiny tak mohou na určitou dobu svěřit péči o svého blízkého odbornému personálu, odpočinout si nebo vyřídit záležitosti, na které jim při každodenním pečování nezbývá čas.
Kromě pokojů a prostor pro odbornou péči zde vznikla také společenská místnost propojená s venkovní terasou a zahradou. Architekti se snažili vytvořit prostředí, které nepřipomíná nemocnici nebo velké ústavní zařízení, ale působí přívětivě a domácky. Na první etapu projektu přispěl IROP více než 22 miliony korun. Holice tak získaly sociální službu, která v regionu dlouhodobě chyběla.
Nová školka řeší nedostatek míst pro děti
V Černé u Bohdanče na Pardubicku se v posledních letech výrazně zvýšil počet obyvatel. S novými domy přibývaly také mladé rodiny, místní mateřská škola však chyběla. Rodiče proto museli vozit děti do okolních obcí, kde už často nebyla volná místa.
To se změnilo 1. září 2026, kdy obec otevřela novou mateřskou školu s kapacitou 50 dětí. Moderní bezbariérová budova nabízí prostorné herny, vlastní kuchyň a zahradu s herními prvky. O vytápění a ohřev vody se starají tepelná čerpadla, vnitřní prostředí pomáhá udržovat systém rekuperace.
Výstavba školky vyšla přibližně na 71 milionů korun, přičemž 42 milionů pokryla dotace z IROP. Pro obec, která má kolem 750 obyvatel, jde o významnou investici do občanské vybavenosti a podpory mladých rodin.
Knihovna spojuje několik generací
Jinou podobu rozvoje vzdělávání a komunitního života nabízí Chrudim. V Topolské ulici zde vznikla nová pobočka městské knihovny, která už dávno neslouží jen k půjčování knih.
Moderní jednopodlažní budova se zelenou střechou nabízí prostor pro besedy, přednášky, výtvarné dílny nebo společná setkávání. Scházejí se zde maminky s dětmi, školáci i senioři. Knihovna pořádá například cestovatelské přednášky, čtenářské akce nebo setkání zájmových klubů.
Nové prostory si rychle získaly oblibu. Zatímco v roce 2023 měla původní pobočka přibližně čtyři tisíce návštěv, v roce 2025 jich nová knihovna zaznamenala už 7 321. Stavba dokončená v roce 2024 získala navíc Cenu veřejnosti a čestné uznání odborné poroty v soutěži Stavba roku Pardubického kraje 2025.
Vybrané projekty IROP v Pardubickém kraji a jejich přínos
Od evropských peněz ke konkrétním projektům
Za proměnami měst a obcí stojí jejich samosprávy, příspěvkové organizace a další žadatelé, kteří musejí projekty připravit, zajistit jejich financování a splnit podmínky evropských dotací. V tomto procesu jim pomáhá Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR), které administruje projekty podpořené z IROP.
Pardubická pobočka CRR sídlí na náměstí Republiky 12 a v aktuálním programovém období pobočka administruje přibližně 395 projektů v celkové hodnotě 5,1 miliardy korun.
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Žadatelé o dotace, což jsou typicky obce, kraje a jejich organizace, získávají cenné rady jak na krajských pobočkách CRR, tak online prostřednictvím Konzultačního servisu na webu crr.gov.cz. Tým specialistů na dotační tituly a veřejné zakázky si zakládá nejen na kvalitě odpovědí, ale i na rychlosti: třetinu dotazů se jim daří vyřídit ten samý den. Za dobu fungování Konzultačního servisu už zodpověděli přes 18 tisíc různých dotazů.
Jejich expertíza teď bude velmi potřebná, protože čerpání evropských fondů se zásadně promění. „Od roku 2028 skončí samostatné operační programy a Česko bude mít jeden národní plán. Při přípravě projektů bude mnohem větší důraz kladen na výsledky, kterých má být dosaženo. U nás v Centru pro regionální rozvoj jsme i nadále připraveni pomáhat v regionech s přípravou životaschopných projektů,“ uzavírá ředitelka CRR v Pardubicích Michaela Kudynová.
30 let Centra pro regionální rozvoj
Už tři desítky let je CRR lídrem v administraci projektů financovaných z fondů EU a od roku 2024 má na starost i vybrané národní dotační programy. Žadatelům o dotace pomáhá s přípravou a realizací projektů a provádí i kontrolní činnost.
Co má CRR na starosti?
Obsah vznikl ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky.