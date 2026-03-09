Lepší parkování u koupaliště do začátku léta? Město vyjde na dva a půl milionu

Milan Zlinský
  10:43
Město Pardubice letos dokončí zpevnění plochy pro parkování u koupaliště Cihelna, kde auta zatím parkovala na louce. Řidičům, kteří v lokalitě často dostávali pokuty za to, že stáli na „zeleni“ by se mělo ulevit. Akce bude stát 2,5 milionu, radnice ji chce stihnout do letní sezony.

Zatím lidé u největšího pardubického koupaliště parkovali na louce. Město plánuje plochu zpevnit a udělat parkoviště. (9. března 2026) | foto: Město Pardubice

Kunětická ulice v Pardubicích je přes zimu prakticky liduprázdná. Ovšem na jaře a hlavně v létě je na úzké asfaltové silnici u zdymadla provoz docela silný. Hlavně během teplých dní po ní lidé míří ke koupališti Cihelna a také na oblíbenou cyklostezku kolem Labe. Cyklisté, bruslaři a chodci se tak proplétají mezi auty, která navíc nemají kde pořádně parkovat.

Celou situaci navíc v místě komplikuje výstavba tenisového areálu Port Pardubice. I kvůli výstavbě velké budovy ubyla v lokalitě parkovací místa. „Brzy budeme ve stavbě pokračovat. Projekt musíme co nejrychleji dokončit. V nové budově bude klubovna, zázemí klubu a také další prostory. V plánu je i výstavba tenisové haly a další kurty,“ uvedl za Port Jan Čapoun.

Politici se tak rozhodli, že ulici trochu zklidní a postaví nové parkoviště u koupaliště. Tam se zatím parkovalo na louce. „Cílem je kultivovat prostor u koupaliště a nabídnout návštěvníkům odpovídající zázemí. Dlouhodobě jsme řešili situaci, kdy vozidla parkovala na travnatých plochách. Nové řešení přinese pevný povrch, jasnou organizaci dopravy a navýšení kapacity o 63 parkovacích míst,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z ANO.

Zastupitelé před týdnem už schválili peníze na akci. Město již také požádalo o stavební povolení. „Chceme vše dokončit tak, aby bylo parkoviště k dispozici nejpozději od začátku sezony 1. června,“ doplnil Jan Hrabal.

Ovšem podle opozičního zastupitele Roberta Hrdiny by město mělo cestu úplně uzavřít pro auta, aby neohrožovala pěší, bruslaře a cyklisty. Auta by lidé podle něj mohli zaparkovat na Cihelně, kde je v létě podle něj dostatek parkovacích míst. „Koncepčně je to celé špatně. Na Cihelnu jezdí MHD, lidé pak mohou dojít na koupaliště pěšky, mají to asi 900 metrů,“ uvedl Hrdina zvolený za Zelené.

Parkovat se bude u koupaliště Cihelna i nadále zadarmo

Nicméně politici z vedení města si za svým plánem stojí a doufají, že se začne stavět co nejdříve. „Tato investice zvýší komfort pro návštěvníky koupaliště. Zastupitelé dali projektu zelenou, na investici jsme uvolnili v rozpočtu města 2,5 milionu korun. Máme hotovou projektovou dokumentaci, nic tak nebrání výstavbě, cílem je mít hotovo do zahájení letní sezony,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.

Rozšíření parkovacích míst je podle něj praktické řešení, které odpovídá vysoké návštěvnosti areálu během léta. „Parkování u koupaliště zůstane i nadále bezplatné,“ doplnil 1. náměstek primátora zodpovědný za ekonomiku a rozpočet.

Uleví se i samotným řidičům, kteří v lokalitě často dostávali pokuty za to, že stáli na „zeleni“. Prakticky však šlo o šotolinu, která budila dojem parkoviště, a lidé neměli tušení, že něco porušují. Proto nechala radnice kolem silnice před dvěma roky namalovat žluté čáry, aby bylo jasné, že se u silnice parkovat nesmí. Paradoxní však bylo, že o pár metrů dál u koupaliště se na skutečné trávě stálo legálně.

U zdymadla strážníci rozdávají pokuty. Hlavně těm, co parkují na koupališti

Tato praxe by tedy měla skončit. „Vedení města považuje vybudování standardního parkoviště za krok, který pomůže odstranit dosavadní nevyhovující stav a zlepší organizaci dopravy v okolí koupaliště,“ dodala tisková mluvčí radnice Ivana Dolanová.

Podpořte stavbu autostrády od Brna na sever, vyzývá starosty i veřejnost ŘSD

Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy...

Obce mohou podpořit vznik dlouhodobě plánované autostrády od Brna na sever, která má nahradit přetíženou silnici I/43. Ředitelství silnic a dálnic ještě letos spustí proces EIA. Na konci příštího...

5. března 2026  9:37

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

4. března 2026  21:19

