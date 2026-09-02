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Česká Třebová otevřela knihovnu ve skandinávském stylu, láká na zavěšenou síť

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  9:49
V České Třebové v úterý otevřeli novou knihovnu inspirovanou skandinávským konceptem. Z bývalé svářečské školy za téměř 140 milionů korun vzniklo místo, které nemá sloužit jen čtenářům.

Ještě před pár lety šlo o nevyužívaný brownfield bývalé svářečské školy uprostřed města. Dnes zde místo svářeček a rýsovacích prken najdou lidé knihy, studovnu, kreativní dílnu i zázemí pro setkávání dětí a dospělých.

V České Třebové v Pražského ulici kousek od vlakového nádraží v úterý slavnostně otevřeli novou městskou knihovnu, za kterou by se nemusela stydět ani řada měst ve Skandinávii.

V České Třebové se otevřela nová knihovna za téměř 140 milionů korun. (31. srpna 2026)
V České Třebové se otevřela nová knihovna za téměř 140 milionů korun. (31. srpna 2026)
V České Třebové se otevřela nová knihovna za téměř 140 milionů korun. (31. srpna 2026)
V České Třebové se otevřela nová knihovna za téměř 140 milionů korun. (31. srpna 2026)
V České Třebové se otevřela nová knihovna za téměř 140 milionů korun. (31. srpna 2026)
19 fotografií

Právě tam hledala její ředitelka při přípravě rozsáhlého projektu inspiraci. Jeho ideové počátky přitom sahají téměř dvacet let zpátky.

„Mezi knihovníky se dlouhá léta traduje, že knihovna by měla být takovým obývákem města. Někdo v ní hledá klidný kout, knihu, informaci, připojení k wifi nebo jen bezpečné a příjemné místo, kde může pobýt a být sám sebou,“ říká dlouholetá ředitelka městské knihovny Gabriela Boháčková.

Největší proměna českotřebovské knihovny nespočívá jen v její podobě, kterou navrhl architekt Martin Hájek a která zaujme především rezavou fasádou z cortenu, ale hlavně v tom, k čemu má sloužit. Už nemá být jen místem plným regálů s knihami, které si lidé přijdou půjčit, ale prostorem, kam budou rádi chodit si číst, setkávat se, studovat i odpočívat.

Velkorysá vzdušná budova, která vznikla rekonstrukcí původního čtyřpodlažního objektu a výstavbou dvoupodlažní přístavby, k tomu má nakročeno.

Necílí jen na pravidelné čtenáře z řad dětí, studentů, dospělých a seniorů. Novými prostory chce přilákat i ty, kteří dosud třeba vůbec nečtou.

Hned v přízemí vznikl prostor, který má mladé návštěvníky přitáhnout i jinak než prostřednictvím knih. „Dolní patro je věnováno těm nejmenším dětem. Mají zde hračky, pódium, tobogan a knížky přizpůsobené jejich věku. Prostor se pak plynule rozšiřuje do oddělení pro starší děti, kde naleznou klid, neboť tento prostor je bez obsluhy,“ dodala ředitelka.

V regálech pro dospívající mládež jsou kromě knih také deskové hry, součástí prostoru je rovněž netradiční odpočinková síť zavěšená nad horní galerií knihovny.

Teenspace se zavěšenou sítí má přilákat mladé

„Oddělení Teenspace je naše chlouba. Troufám si tvrdit, že i v celorepublikovém měřítku. Opravdu jsme si na něm dali záležet. Prostor jsme vyzdobili tapetou, kterou vytvořila jedna naše kolegyně a moc se povedla. Chtěli jsme vytvořit prostředí, kde děti nebudou mít pocit, že musí být potichu a že si sem musejí přijít jen půjčit knihu. Když zjistí, že je to tady fajn, třeba si časem najdou cestu i ke knihám,“ představila ředitelka nové prostory knihovny, ve které nechybějí ani příjemná odpočinková místa připomínající postele.

Knihovna Česká Třebová

Městská knihovna v České Třebové měla v loňském roce
2 459 registrovaných čtenářů, z toho 808 dětí do 15 let. Instituce zaznamenala více než 143 tisíc návštěv včetně online služeb. Knižní fond čítá přibližně 100 tisíc knihovních jednotek a do nové budovy bylo přestěhováno zhruba 80 tisíc knih. V původní budově ve Smetanově ulici se uskutečnilo 450 akcí.

Knihovna je vybavena moderními technologiemi včetně RFID čipů, které umožňují samoobslužné půjčování knih.

Kromě zázemí pro děti a mládež, rozsáhlého oddělení pro dospělé, studovny či víceúčelového sálu nechybí ani kreativní dílna, která nabídne 3D tisk, čím dál oblíbenější robotiku, programování a další technologické či rukodělné workshopy.

Knihovna nechce zůstat jen místem pro registrované čtenáře. Konat se zde budou autorská čtení, přednášky, besedy, filmové projekce, vzdělávací kurzy, čtenářské kluby i komunitní setkání.

Celkové náklady na stavbu včetně vnitřního vybavení dosáhly téměř 140 milionů korun. Dotace z IROP v součtu činila 82 milionů korun.

„Nová knihovna je investicí do lidí a do budoucnosti České Třebové. Původní prostory už dlouhodobě neumožňovaly knihovně rozvíjet služby, které dnes od moderní veřejné instituce očekáváme. Chyběl bezbariérový přístup, dostatek prostoru pro knihovní fond, studium i pořádání akcí. Jsem proto rád, že se podařilo najít nové využití bývalého areálu svářečské školy a vytvořit zde moderní veřejný prostor, který bude sloužit všem generacím,“ řekl starosta České Třebové Zdeněk Řehák.

Stavba, která začala v říjnu 2023 částečnou demolicí bývalé svářečské školy, nebyla jednoduchá. Nová knihovna vznikala uprostřed husté zástavby a stavbaři se museli vypořádat s velmi omezeným prostorem.

„Museli jsme koordinovat rekonstrukci původního objektu s výstavbou nové přístavby a současně pracovat v lokalitě, kde byl velmi omezený prostor pro skladování materiálu. Materiál jsme proto museli navážet postupně a pečlivě organizovat jednotlivé etapy výstavby. Zároveň jsme nesměli omezit průjezd k hlavnímu nádraží, což kladlo vysoké nároky na logistiku celé stavby,“ přiblížil průběh stavby zástupce obchodního ředitele stavební společnosti VCES Martin Minařík.

Součástí projektu je také fotovoltaická elektrárna umístěná na střeše knihovny, která bude pokrývat část spotřeby elektrické energie objektu.

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