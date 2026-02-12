Němka se vydá na Slezský Semmering, muzeum první zimní jízdou zjišťuje zájem lidí

Autor:
  14:40
Železniční fanoušci se o příštím víkendu mohou těšit na mimořádnou jízdu parní lokomotivou přivezenou loni z Rakouska. Unikátní cesta z Ústí nad Orlicí mezi hřebeny Jeseníků na Slezský Semmering má ukázat, zda o podobné akce mají lidé zájem i v zimě.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Nostalgické jízdy s parními lokomotivami s výjimkou předvánočních mikulášských vlaků se málokdy konají v zimním období. Je za tím poměrně složitý proces, který železniční spolky nechtějí v mrazech moc podstupovat. Nehledě na nedostatek neustále vyhřívaných výtopen.

Muzeum starých strojů v Žamberku, které ve spolupráci s Pardubickým krajem už několik let vypravuje z Dolní Lipky historické vlaky, se rozhodlo zorganizovat první zimní jízdu, aby zjistilo, jaký bude zájem veřejnosti.

Mikulášský vlak s parní lokomotivou přezdívanou Němka projel Malou Hanou. (29. listopadu 2025)
Mikulášský vlak s parní lokomotivou přezdívanou Němka projel Malou Hanou. (29. listopadu 2025)
Mikulášský vlak s parní lokomotivou přezdívanou Němka projel Malou Hanou. (29. listopadu 2025)
Mikulášský vlak s parní lokomotivou přezdívanou Němka projel Malou Hanou. (29. listopadu 2025)
17 fotografií

„Půjde v rámci delší samostatné jízdy o premiéru jedničkové Němky vyrobené za protektorátu v plzeňské Škodě, kterou jsme v loňském roce zakoupili v Rakousku. Hodně lidí nám psalo, že by se jim líbila zimní jízda na sněhu. Sníh slíbit nemůžeme, ale jízdu ano. V sobotu 21. února proto vypravíme vlak z Ústí nad Orlicí do Ramzové s konečnou stanicí Lipová Lázně,“ láká k jízdě Michal Bednář, předseda Muzea starých strojů v Žamberku.

Jízda na Slezský Semmering

Ústí nad Orlicí - Lipová Lázně sobota 21. února

Ústí nad Orlicí 8.55 – Lipová Lázně 12.40

Lipová Lázně 13.25 – Ústí nad Orlicí 17.01

Jízda bude zajímavá nejen proto, že železniční fanoušky zaveze do nitra Jeseníků, ale také řádně parní lokomotivu prověří. Horská trať, které se někdy říká Slezský Semmering, má ve svém nejstrmějším úseku sklon 33 promile, což z ní vyjma tanvaldské zubačky dělá jednu z nejstrmějších tratí v Česku. Mimo jiné v Ramzové se ve výšce 760 metrů nad mořem nachází nejvýše položená stanice v Jeseníkách.

Pokud bude o jízdu velký zájem, počítají organizátoři s přípřeží další lokomotivy, která pomůže zvládnout sklonově náročný úsek.

Délka vlaku podle zájmu

„Spustili jsme rezervační systém, kde si lidé mohou psát o lístky dopředu. Podle zájmu uzpůsobíme délku soupravy. Buď pojedeme jen s Němkou a třemi až čtyřmi vozy, a pokud by byl velký zájem, zapřáhneme šest vozů s pomocnou lokomotivou,“ dodal Bednář s tím, že součástí speciálního vlaku pojede jídelní vůz Ringhoffer s občerstvením. Jízdenky lze v předprodeji na celou trasu objednávat na e-mailu jizdy@starestroje.eu.

Jízda je plánována bez ohledu na počasí, ale jelikož technika je nevyzpytatelná, v záloze bude i druhá lokomotiva 555.0153, kterou má muzeum už delší dobu.

Trochu omšelé, ale stále zachovalé. Do Česka se vrátily dva parní unikáty

Parní lokomotiva německé řady BR 50, později ČSD 555.129, úspěšně absolvovala technicko-bezpečnostní zkoušku, která je podmínkou pro získání trvalého provozního povolení. „Na českých číslech ji ještě nemáme, ale usilovně s Drážním úřadem pracujeme na tom, aby se všechno dotáhlo do konce co nejdřív. Uvidíme, zda se jízda uskuteční se zkušebním, nebo již s trvalým provozním povolením,“ dodal Bednář.

Muzeum chce vrátit do provozu také předválečnou parní lokomotivu známou pod označením 455.0, která kdysi vozila vlaky na Košicko–bohumínské dráze. Muzejníkům se jí loni podařilo z Vídně dostat do Česka, kde má projít náročnou opravou. Ve veřejné sbírce se zatím podařilo vybrat přes 210 tisíc korun.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Denně 80 kamionů a 660 dodávek. Vesnice má obavy z nového skladu Rohlíku

Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. (6. února...

Nová skladovací hala o velikosti zhruba tří fotbalových hřišť by na konci roku měla začít fungovat u Opatovic nad Labem na Pardubicku. Pronajme si ji on-line supermarket Rohlik.cz. Sousední obec...

Kolem nové haly v Pardubicích panuje mnoho nejasností. Ve hře jsou stamiliony

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Pardubice udělaly nevratný a k soukromému investorovi vstřícný krok: před časem schválily změnu územního plánu na okraji města v lokalitě Nová Cihelna, kde má vyrůst nová multifunkční hokejová hala a...

Stavební boom pod Králickým Sněžníkem pokračuje, chystá se další rekreační areál

V Králíkách má vzniknout nový rekreační areál se dvěma apartmánovými domy a...

Oblast pod Králickým Sněžníkem na Orlickoústecku v posledních letech zažívá stavební boom spojený s tamním turistickým resortem. Po novém wellness za miliardu korun v Dolní Moravě má v sousedních...

Paradoxní hlasování o odstranění sochy rudoarmějce. SPD pro, ODS proti

Socha Rudoarmějce nedaleko zámku v Pardubicích

Pouhé tři hlasy chyběly k tomu, aby z pardubického náměstí Republiky zmizela socha sovětského vojáka a pionýrů. Ani jeden hlas nedodala ODS. Za ANO hlasoval kladně pouze primátor Jan Nadrchal a jeho...

Je moc velký. Výstavbu areálu s hotelem a bazénem developerovi zamítly úřady

Na pardubické Cihelně developer staví nový tenisový areál. Chtěl k němu...

Plány na výstavbu hotelu s wellness a bazénem, nového parkoviště či velké sportovní haly u pardubického zdymadla padly. Magistrát stavbu, kterou připravoval podnikatel Milan Kušta, nepřipustil kvůli...

Němka se vydá na Slezský Semmering, muzeum první zimní jízdou zjišťuje zájem lidí

Metro.cz
Mikulášský vlak s parní lokomotivou přezdívanou Němka projel Malou Hanou. (29....

Železniční fanoušci se o příštím víkendu mohou těšit na mimořádnou jízdu parní lokomotivou přivezenou loni z Rakouska. Unikátní cesta z Ústí nad Orlicí mezi hřebeny Jeseníků na Slezský Semmering má...

12. února 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Němka se vydá na Slezský Semmering, muzeum první zimní jízdou zjišťuje zájem lidí

Mikulášský vlak s parní lokomotivou přezdívanou Němka projel Malou Hanou. (29....

Železniční fanoušci se o příštím víkendu mohou těšit na mimořádnou jízdu parní lokomotivou přivezenou loni z Rakouska. Unikátní cesta z Ústí nad Orlicí mezi hřebeny Jeseníků na Slezský Semmering má...

12. února 2026  14:40

ŘSD hledá na D35 místo pro odpočívku, obce ji chtějí posunout blíž ke Svitavám

U Svitav je hotový téměř dvanáctikilometrový úsek dálnice D35. Do zprovoznění...

Ředitelství silnic a dálnic chce na dálnici D35 prosadit výstavbu ještě jedné velké odpočívky pro osobní a nákladní auta. Aktuálně prověřuje okolí velké křižovatky u Svitav, kde se setkávají důležité...

12. února 2026  9:19

Komu patří Doubrava? Rybáři se přou s vodáky, nepomohl ani soud

Přehrada Pařížov na Doubravě (5. června 2013)

Rybáři se přou s vodáky, zda je možné každoročně vypouštět v dubnu vodu z přehrady Pařížov na Chrudimsku, aby řeka Doubrava byla na pár hodin splavná. Konflikt řešil i krajský soud, ani ten ho ale...

11. února 2026  15:46

Je moc velký. Výstavbu areálu s hotelem a bazénem developerovi zamítly úřady

Na pardubické Cihelně developer staví nový tenisový areál. Chtěl k němu...

Plány na výstavbu hotelu s wellness a bazénem, nového parkoviště či velké sportovní haly u pardubického zdymadla padly. Magistrát stavbu, kterou připravoval podnikatel Milan Kušta, nepřipustil kvůli...

11. února 2026  12:35

Vražda v Chrudimi. Po potyčce v bytě zůstal zraněný muž, zemřel v nemocnici

Na chrudimském sídlišti zasahovali záchranáři i policisté. (10. února 2026)

Tragické následky má úterní incident z Chrudimi. Policie vyšetřuje podvečerní napadení, kdy na místě zůstal vážně zraněný člověk. Ve středu ráno policisté informovali, že ke konfliktu došlo v bytě...

11. února 2026  9:30,  aktualizováno  10:28

Rozhodne psychika, shodují se v Bekse. Pardubičtí mají nakročeno do finále

Filip Kábrt z Ústí v zápase s Pardubicemi

Jejich náskok před semifinálovou odvetou čítá devět bodů a snad nikdo kromě soupeře z Ústí nad Labem nepochybuje o tom, že ve formě hrající pardubičtí basketbalisté ve středečním domácím utkání (od...

11. února 2026  10:26

U Moravské Třebové plánují 250 metrů vysoké větrníky, vadily by místnímu letišti

Na úpatí Hřebečského hřbetu podél silnice I/35 plánuje developer postavit čtyři...

Před jedním z nejožehavějších rozhodnutí stáli v pondělí navečer zastupitelé Moravské Třebové. Nakonec o záměru soukromého investora postavit na úpatí Hřebečovského hřbetu čtveřici obřích větrných...

10. února 2026  17:27

Požár skladu likvidovalo 14 jednotek hasičů, škoda je přes dva miliony

Požár skladu v Dolní Rovni likvidovalo 14 jednotek hasičů. (10. února 2026)

K rozsáhlému požáru průmyslového objektu vyjížděli hasiči v úterý krátce před osmou ráno do Dolní Rovně na Pardubicku. Hořely skladovací prostory o rozměrech 25 x 10 metrů. Zasahovalo 14 jednotek...

10. února 2026  11:42,  aktualizováno  13:10

Pardubice se pustí do stavby složité spojky k nemocnici. Je klíčová, říká primátor

Pardubice letos začnou projektovat propojku nadjezdu v Kyjevské ulici s místní...

Pardubice letos začnou projektovat propojku nadjezdu v Kyjevské ulici s takzvanou rychlodráhou. Stavba propojí další městské části s nemocnicí. Půjde o značně složitý projekt, ale má velký smysl.

10. února 2026  10:22,  aktualizováno  15:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Požár průmyslové haly ve Vysokém Mýtě způsobil škodu za 236 milionů korun

Hasiči likvidují rozsáhlý požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu...

Loňský listopadový požár průmyslové haly společnosti P-Systems ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku způsobil škodu zhruba 236 milionů korun. Závod na výrobu pěnového polystyrenu požár zcela zničil....

9. února 2026  14:59

Pardubický kouč Šotnar po drtivé výhře nad Ústím: Ukázali jsme sílu týmu

Zde Key z Pardubic doskočil v souboji s ústeckým Ladislavem Peckou.

Až na pár minut zkraje druhé půle, kdy se trenér Jan Šotnar přešlapující před lavičkou pardubických basketbalistů opravdu rozčílil a vzápětí po střelci Bryantovi schytal od rozhodčích technickou...

9. února 2026  13:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.