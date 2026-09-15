Bezdomovec si ustlal ve vjezdu do podzemních garáží, donesl si i matraci

Za místo k přespání si muž v pátek vybral vjezdovou rampu do garáží. Do prostoru, kudy projíždějí auta, si rozložil matraci, ulehl na ni a usnul.
Právě poloha jeho improvizovaného nocležiště představovala značné riziko. Kvůli sklonu rampy a terénnímu zlomu totiž přijíždějící řidič nemusel člověka ležícího na zemi včas spatřit. Z kuriózní situace se tak velmi snadno mohla stát vážná nehoda.
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„Na Darwinově stupnici hloupých nápadů hodnotíme tento způsob nocování jako mimořádně nešťastný. Zejména při sjíždění do prostoru rampy, kdy řidič nemusí pod terénním zlomem včas zaregistrovat tohle nadělení,“ popsal mluvčí policie pardubické městské policie Jiří Sejkora.
Na linku 156 zavolal motorista, který právě do garáží zajížděl. Matrace s nocležníkem si včas všiml a stihl zastavit.
„Řidič, zajíždějící do garáže, naštěstí volil opatrný přístup a překážku v podobě matrace s obyvatelem zaregistroval včas. Ušetřil tak sobě měsíce běhání po soudech a obhajování sama sebe za blbost někoho úplně jiného,“ uvedl Sejkora.
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Na místo vyrazila hlídka městské policie. Strážníci spícího muže museli vzbudit. Jak popsal Sejkora, hlídka „tento retardér probudila, popřála dobrého rána a nechala jej celý prostor vyklidit“ s doporučením, aby si pro další pobyt našel jiné místo.
Dechová zkouška nebyla podle strážníků nutná. V tu chvíli bylo především potřeba zajistit, aby muž nepřekážel ve vjezdu do garáží a aby se mu nic nestalo.