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Svitavskou nemocnici čeká přestavba za 1,3 miliardy. Má ji posunout do 21. století

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  16:11
Vizualizace Pardubického kraje ukazuje, jak bude rekonstruovaná Svitavská...

Vizualizace Pardubického kraje ukazuje, jak bude rekonstruovaná Svitavská nemocnice vypadat po roce 2030. | foto: Karlínblok architektonický ateliér

Vizualizace Pardubického kraje ukazuje, jak bude rekonstruovaná Svitavská...
K slavnostnímu zahájení stavby modernizace Svitavské nemocnice došlo v...
K slavnostnímu zahájení stavby modernizace Svitavské nemocnice došlo v...
K slavnostnímu zahájení stavby modernizace Svitavské nemocnice došlo v...
13 fotografií
Svitavská nemocnice se do čtyř let dočká největší přestavby ve své historii. Projekt za více než 1,3 miliardy korun přinese nejen moderní zázemí, ale hlavně jistotu, že se s nemocnicí ve třetím největším městě v kraji do budoucna počítá.

Návštěva Svitavské nemocnice byla vždy tak trochu cesta časem. Před čtvrt stoletím sice vznikl v areálu nový vstupní pavilon s urgentní péčí, ale po převozu na lůžková oddělení se pacienti interny či chirurgie rázem ocitli o několik desetiletí zpátky.

Více než sto let stará budova byla dlouholetým strašákem nejen pro pacienty, ale i zdravotnický personál. Nutnost obrovských investic do zastaralého areálu s nejistým financováním vzbuzovaly obavy o budoucnost nemocnice. Spekulace o možných redukcích jednotlivých oddělení či rozsahu péče zažehnal až krajem schválený plán na postupnou rekonstrukci.

Po loňském dokončení pavilonu urgentního příjmu Pardubické nemocnice za 2,5 miliardy korun teď kraj odstartoval modernizaci Svitavské nemocnice za 1,367 miliardy korun.

„Nebývá často, abychom zahajovali stavbu v hodnotě téměř 1,5 miliardy korun. Pana ředitele vysoutěžené stavební firmy jsem prosil, aby k rozsahu stavby bylo přistupováno mimořádně opatrně z hlediska změnových listů, protože se nechceme dostat do situace, že ty nárůsty víceprací budou výrazně vyšší,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK – Pro prosperující Pardubický kraj) k investici, kterou kraj platí z převážné části ze svých zdrojů.

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Vítězem výběrového řízení se stalo sdružení firem VCES a Syner, které má stavbu dokončit do roku 2030.

Cílem výstavby zcela nového pavilonu s urgentním příjmem je hlavně modernizace lůžkového fondu. „Intenzivní péče i operační sály už odpovídají současným požadavkům, ale standardní lůžková oddělení jsou stále poplatná době svého vzniku,“ uvedl ředitel Svitavské Nemocnice Pavel Kunčák.

Vizualizace Pardubického kraje ukazuje, jak bude rekonstruovaná Svitavská nemocnice vypadat po roce 2030.
Vizualizace Pardubického kraje ukazuje, jak bude rekonstruovaná Svitavská nemocnice vypadat po roce 2030.
K slavnostnímu zahájení stavby modernizace Svitavské nemocnice došlo v revitalizovaných klášterních zahradách. (26 .června 2026)
K slavnostnímu zahájení stavby modernizace Svitavské nemocnice došlo v revitalizovaných klášterních zahradách. (26 .června 2026)
13 fotografií

První letošní etapa spočívá v přestavbě hospodářského pavilonu pro potřeby patologie, poté dojde k demolici objektu záchranky, která se již přestěhovala na okraj města. Poté na uvolněném místě vznikne zcela nový pavilon, který naváže na hlavní vstupní budovu nemocnice. Stěhování dětského oddělení, interny a chirurgie s následnou stavbou pavilonu D je naplánováno až v závěrečné třetí etapě.

„Stavíme de facto novou nemocnici za běžného provozu, což bude trochu akce kulový blesk. Na druhou stranu úvahy při projektování nás vedly k tomu, abychom se bavili o společných lůžkových fondech chirurgických a interních oborů tak, abychom optimálně využívali kapacity, které nám nová stavba dá,“ řekl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Stavba za plného provozu

Výstavba nové nemocnice nebude za plného provozu jednoduchá, svitavští zdravotníci jsou však na provizorní stavy zvyklí. „Nejrůznější přesuny, sdružování oddělení a posuny ambulancí jsme si vyzkoušeli už za covidu. Za plného chodu nemocnice jsme nedávno zvládli integrovat v rámci jednoho patra také intenzivní péči,“ dodal Kunčák.

Stavební práce začnou 1. července, největší objem prací čeká stavbu až v příštím roce. Vše je naplánované tak, aby se lůžková péče omezovala co nejméně. Bourací práce začnou na podzim a pacienti se nemusejí obávat, že sbíječky pojedou od rána do večera.

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„Přestaveb nemocnic za plného provozu už máme za sebou několik a víme, co taková stavba obnáší. Naší maximální snahou bude provoz nemocnice omezit co nejméně. Je ale fér říct, že úplně bez omezení se to neobejde. Harmonogram je poměrně napjatý, takže budeme muset čas využít co nejefektivněji. Máme povolením předem určeno, kdy mohou stavební práce začít a kdy skončit. Rozhodně to nebude od šesti ráno,“ řekl zástupce výrobního ředitele společnosti VCES Jiří Cetkovský, podle něhož budou nejnáročnější rekonstrukce stávajících objektů.

Podle starosty Svitav Davida Šimka si modernizaci Svitavská nemocnice zaslouží i s ohledem na vyšší odbornou a střední zdravotnickou školu, která ve městě sídlí a jejíž studenti absolvují odborné praxe přímo v nemocnici.

„Nemocnice nebude sloužit jen Svitavám, ale celému regionu od Jevíčka po Litomyšl až téměř k Hlinsku. Navíc lůžkové pokoje budou odpovídat 21. století. Pacienti nebudou na čtyřlůžkových pokojích, ale na jedno až dvoulůžkových moderních pokojích se sociálním zařízením,“ řekl Šimek.

Nemocnice také nedávno uspěla u přístrojové komise ministerstva zdravotnictví, která schválila vznik pracoviště magnetické rezonance. „Už teď paralelně s jednotlivými stavebními etapami připravujeme vybavení nových provozů – od zdravotnických technologií až po mobiliář – v předpokládaném objemu téměř 300 milionů korun,“ dodal Gottwald.

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