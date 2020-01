Krajští politici v tichosti odložili stavbu parkovacího domu, chaos zůstane

Soudě podle tiskových zpráv, které Pardubický kraj vydává, se zdálo všechno jasné. Letos kraj zahájí v areálu pardubické nemocnice výstavbu parkovacího domu pro 585 aut za 171,5 milionu korun, který konečně vyřeší neúnosnou situaci uvnitř i v sousední čtvrti.

Jenže nezahájí. Krajští politici akci v tichosti odložili, a to dokonce o několik let.



Parkovací dům podle Pardubického kraje Na podzim 2017 Pardubický kraj zveřejnil vizualizaci parkovacího domu, který by mohl vzniknout v areálu nemocnice nebo jejím okolí. Hejtman Martin Netolický tehdy plán na stavbu parkovacího domu okomentoval slovy: „Jedná se o typově jednoduchou stavbu, jejímž základem je železobetonový skelet, a proto ani náklady a doba stavby nejsou nijak vysoké,“ řekl hejtman.

Starosta čtvrtého pardubického obvodu Petr Heřmanský (ODS) tomu nemohl uvěřit. „Vždyť už byly dané termíny, projekty byly připravené. Hodně mne to překvapuje, je to pro nás špatná zpráva,“ uvedl. Dodal, že situace s parkováním kolem nemocnice je už neúnosná a navíc se pořád zhoršuje.„Záměr trvá, záměr je schválený, nicméně je to stavba, na kterou neumíme sehnat finanční prostředky z vnějšku,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).

Každým rokem, měsícem se zaparkovaná auta v sousedství pardubické nemocnice zmocňují stále větší části čtvrti Pardubiček, kde zabírají všechna volná místa podél chodníků.

Už se objevují u sokolovny, na dohled od úřadu obvodu, který je od nemocnice vzdálen 600 metrů. Uvnitř areálu nemocnice, v relativně malém prostoru mezi železnici, řekou a silnicí, není totiž pro auta dost místa, a tak řidiči odstavují vozy všude kolem. Naštvaní jsou tu všichni. Pacienti, kteří nemají kde zaparkovat a složitě hledají místo v sousední čtvrti. Místní lidé, kteří už přes den mají potíže zastavit před svým domem. Problémy mají i sanitní vozy.

„Dochází i k blokování průjezdu, ale i přilehlé místní komunikace včetně těch v rezidenční zástavbě. Vzhledem k chystané revitalizaci sousedícího areálu bývalé Tesly lze očekávat další minimálně přechodné zhoršení této situace, posílení parkovacích ploch je prostě nutné,“ uvedl před časem krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr (ODS). To ještě kraj vysvětloval, proč parkovací dům vzniknout musí. Teď zase vysvětluje, proč vyrůst nemůže.

Hejtman Martin Netolický uvedl, že kraj má v lokalitě velká vydání, bude muset ze svého rozpočtu přispět větší částkou na úpravu křižovatky a vjezdu do areálu nemocnice i bývalé Tesly, v níž developer vybuduje byty, obchody i parkoviště.

Nechceme kraj zadlužit víc, než je nutné, říká hejtman

Pardubický kraj podle hejtmana chce být také zodpovědný, a nehodlá proto zvýšit své zadlužení. Nyní si bere úvěr ve výši dvě miliardy, půlku přitom vydá na vybudování centrálního příjmu pardubické nemocnice.

„Nechceme v rozpočtu vytvářet větší napětí. Pokud očekáváme určitou hospodářskou stagnaci, tak to znamená, že nemusíme mít příjmy 4,5 miliardy jako dosud, ale mohou klesnout na čtyři miliardy,“ uvedl. Proto je podle něj prioritou stavba centrálního příjmu za 1,6 miliardy korun.

„Energie je věnovaná projektům, které běží a máme je přichystané. Jakmile budou dokončené, pak se bude chystat parkovací dům,“ řekl Netolický. Nová budova nemocnice má být hotová nejdříve v roce 2023.

Heřmanský namítá, že peníze za parkovací dům by kraj postupně dostal zpět. „Určitě se budu snažit, aby to kraj přehodnotil. Myslím, že návratnost prostředků by byla docela nadějná,“ uvedl.

Chaosu nemocnice čelí vybíráním poplatků, které ale návštěvu s vážně nemocným pacientem mohou nepříjemně prodražit. První půlhodina stání v areálu je zdarma, ale druhá půlhodina stojí dvacet korun a každá další započatá půlhodina třicet.

Nemocnice tvrdí, že situaci je třeba řešit komplexně i s ohledem na plánované stavby uvnitř areálu. „Věříme, že s vlastníkem společné řešení parkování v krajské nemocnici najdeme,“ uvedla mluvčí nemocnice Kateřina Semrádová.