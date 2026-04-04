Budovy pardubické nemocnice propojil nový nadzemní koridor

David Půlpán
  8:57
Centrální urgentní příjem, nový hlavní pavilon Pardubické nemocnice otevřený před dvěma roky, se dočkal důležitého doplňku. Koridoru, který jej spojil se dvěma sousedními budovami.
Fotogalerie4

Nový nadzemní koridor, který spojuje centrální urgentní příjem s tzv. starou chirurgií a neurologií. (31. března 2026) | foto: David Půlpán, MF DNES

Vystavět nemocnici jako soubor samostatných pavilonů bylo ještě před sto lety moderní. Dnes ale takové řešení naráží na své limity. Pardubická nemocnice to řeší postupným propojováním jednotlivých budov. Právě jedno takové nyní dokončila. Nový nadzemní koridor vyšel na 46,5 milionu korun.

Spojuje centrální urgentní příjem se starou chirurgií na jedné straně a s protější budovou, kde sídlí neurologie a kožní oddělení, na straně druhé.

„Pavilonová nemocnice má nevýhodu, a to přesun pacientů z jednotlivých částí nemocnice do jiných. Pacienti i personál se museli přesouvat venkem, což není úplně komfortní,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Domluveno. Po letech slibů nastanou dopravní změny u Pardubické nemocnice

Není nic neobvyklého vidět v nemocnici zdravotníka, jak do nového pavilonu za dvě miliardy veze po chodníku pacienta na lůžku zakrytého peřinou. To by se mělo změnit.

„Výrazně to zlepší pohyb pacientů a pohyb personálu v rámci nemocnice,“ řekl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Centrální urgentní příjem v Pardubicích už po svém dokončení disponoval nadzemním koridorem, který jej spojuje se sousední radiodiagnostikou. Teď se budova dočkala další chodby, ale v budoucnu přibude ještě jedna. „Dohodli jsme se, že jeden spojovací krček doplníme do multioborového pavilonu, je to relativně krátká vzdálenost. Předpokládám, že bychom se měli vejít do patnácti milionů korun,“ řekl Netolický.

Nový nadzemní koridor, který spojuje centrální urgentní příjem s tzv. starou chirurgií a neurologií. (31. března 2026)
Spojovací krček nového pavilonu s oddělením radiodiagnostiky vznikl už před dvěma roky. (31. března 2026)
Pardubická nemocnice představila nový nadzemní koridor, který spojuje tři pavilony. (31. března 2026)
Pardubická nemocnice představila nový nadzemní koridor, který spojuje tři pavilony. (31. března 2026)
4 fotografie

Ještě významnější změnu však přinese plánovaná rekonstrukce bývalého pavilonu operačních oborů. Ta bude stát půl miliardy korun.

„Pavilon číslo 27 byl otevřen v roce 1996, původně jako popáleninové centrum. Po období třiceti let vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci,“ řekl Gottvald.

Vedle toho v areálu připravuje Pardubický kraj stavbu parkovacího domu a společně s městem chce dát chaotické křižovatce u hlavní brány civilizovanou podobu.

Druhý výjezd do podzemí zatím nebude

I když vybudování nově otevřeného nadzemního koridoru vypadá na první pohled jako promyšlené doplnění stavby centrálního urgentního příjmu, realita je jiná.

Krajští politici totiž ve snaze ušetřit zasáhli do projektu centrálního urgentního příjmu a některé části škrtli. Vinou toho mají sanitky a vozy zásobování nyní k dispozici jen jeden vjezd a výjezd do podzemí pod novým pavilonem.

Když to zdravotníci začali kritizovat jako nepraktické řešení, připravili politici během stavby prostor pro vybudování druhého výjezdu u zadního vchodu do radiodiagnostiky. Úpravy projektu ale měly nečekané důsledky. Dodatečně plánovaný výjezd zabral místo pro původně zamýšlené propojení budov. Řešením se tak nakonec stala nadzemní temperovaná chodba.

Paradoxní je, že druhý vjezd do podzemí už může kraj postavit, ale zatím nevznikl a možná ani nevznikne. Kraj chce dát peníze do investic, které jsou podle něj důležitější.

„Ukázalo se, že pro provoz stávající řešení vyhovuje. Prostory ve sklepení jsou i pro otáčení vozidel, která zajišťují zásobování, dostatečné,“ řekl Netolický. Dodal, že příprava pro vybudování dalšího vjezdu do podzemí je hotová. „Soustředíme se ale na to, co je nyní více potřeba, jako je spojovací krček či rekonstrukce budov,“ uvedl hejtman.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Do vazby za útok v Pardubicích jde i cizinka, která rozumí dobře česky

Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne poslal do vazby i pátého podezřelého...

Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne poslal do vazby i pátého podezřelého z úmyslného zapálení haly zbrojovky LPP Holding. Policie cizinku obvinila z teroristického útoku a účasti na...

Kvůli žhářství v Pardubicích zadrželi další osobu. Na místě jich bylo víc, řekl Metnar

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO)

Policie v souvislosti s nedávným zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích zadržela celkem pět lidí. Při návštěvě Slovenska to v pondělí řekl český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO),...

Pátrání po vzácném papouškovi pomalu končí, naděje je podle odborníka malá

Z voliéry ve Studnicích na Hlinecku uletěl pár vzácných papoušků z rodu...

Pátrání po vzácném papouškovi arovi hyacintovém, který na konci února ulétl chovateli na Hlinecku, se dostalo do slepé uličky. Odborník Norbert Souček, který se jeho hledáním intenzivně zabýval, nyní...

Řidiče v Pardubickém kraji čekají kolony. Víme, které uzavírky budou největší

Ilustrační snímek

Na silnicích začíná hlavní stavební sezona a s ní i kolony a objížďky. Největší problémy čekají řidiče na hlavních tazích u Pardubic nebo u Litomyšle. Stát a kraj budou letos při opravách silnic...

Dvě soutěže pro nadané žáky? Kraj ukradl naši práci, zlobí se organizátor

Středoškoláci se zúčastnili soutěže, kterou připravila Asociace pro mládež,...

Podpora talentované mládeže v celé zemi podle odborníků pokulhává. Pardubický kraj je však výjimkou. Dvě desetiletí tu studenti připravují vědecké projekty a ti nejlepší bodují i na světových...

5. dubna 2026  8:05,  aktualizováno  10:05

Řepík zastavil půst a zařídil Spartě první bod. Kluci padali po hubách, těšilo ho

Michal Řepík ze Sparty (vpravo) slaví s Aaronem Irvingem trefu proti Pardubicím.

Na sparťanské straně byste nenašli hokejistu, který by se o vítězství v druhém utkání semifinálové série proti Pardubicím zasloužil více. Výhru 2:1 dvěma góly zařídil útočník Michal Řepík. „Snažím se...

4. dubna 2026  21:34

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

4. dubna 2026  21:08

Bohačík trojkou s klaksonem rozesmutnil Pardubice, Nymburk si zajistil prvenství

Nymburští basketbalisté slaví těsnou výhru proti Pardubicím.

Tříbodový koš Jaromíra Bohačíka se závěrečným klaksonem rozhodl o vítězství nymburských basketbalistů v souboji prvního s druhým týmem ligy nad Pardubicemi 88:86. Dvacetinásobní čeští šampioni si...

4. dubna 2026  18:20,  aktualizováno  20:05

Dukla - Pardubice 0:2, domácí trefili břevno, dali si vlastní gól a zůstali na dně

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Votjěcha Patráka.

Fotbalisté Dukly záchranářský souboj nezvládli a nenavázali na poslední vítězství s Jabloncem. V 27. kole Chance ligy podlehli Pardubicím 0:2, které z boje o udržení pomalu prchají. Po hodině hry v...

4. dubna 2026  16:48,  aktualizováno  17:02

Kyberšmejdi cílí na emoce seniorů, pomůže nový projekt Neviditelní

ilustrační snímek

Seniorů na internetu přibývá. S nimi se však na sítě přistěhovali i kyberšmejdi, kteří zranitelnou generaci využívají k peněžním podvodům. Projekt Neviditelní, který se zaměřuje na zviditelňování...

4. dubna 2026

Godwin: Hrát tuhle ligu bez tréninku? Smůla. Potřebujeme každý bod

Pardubický fotbalista Emmanuel Godwin v utkání proti Teplicím.

Před reprezentační pauzou řešil hlavně trable s disciplinárkou kvůli dvěma únorovým červeným kartám a taky mizerný výkon pardubických fotbalistů v Mladé Boleslavi, kde tým prohrál 0:2. Krajní bek...

4. dubna 2026  9:15

Budovy pardubické nemocnice propojil nový nadzemní koridor

Nový nadzemní koridor, který spojuje centrální urgentní příjem s tzv. starou...

Centrální urgentní příjem, nový hlavní pavilon Pardubické nemocnice otevřený před dvěma roky, se dočkal důležitého doplňku. Koridoru, který jej spojil se dvěma sousedními budovami.

4. dubna 2026  8:57

Vysoká prohra Sparty. Výsledek vypadá špatně, uznal Horák. Pešán: Je zavádějící

Sparťanský útočník Horák se neúspěšně snaží překonat brankáře Pardubic Willa.

První vzájemný duel v extraligovém play off po devatenácti letech, očekávaný, silně sledovaný. A i když dlouhou dobu vyrovnaný, nakonec semifinálový duel mezi hokejisty Sparty a Pardubic skončil...

3. dubna 2026  21:20

Rychlík srazil na Pardubicku člověka. Provoz byl několik hodin omezený

Rychlík srazil na Pardubicku člověka. Železniční koridor stojí. (3. dubna 2026)

Srážka vlaku s člověkem, který na místě zemřel, dnes na více než hodinu zastavila v obou směrech provoz na koridoru mezi Prahou a Moravou v úseku Pardubice hlavní nádraží - Přelouč.

3. dubna 2026  13:44,  aktualizováno  16:05

Na památky nebo do hor. Prodloužený velikonoční víkend nabídne desítky akcí

Velikonoční čtyřdenní program na Veselém Kopci tradičně zahajuje hlavní sezonu.

Tradičně ožívá o prodlouženém víkendu skanzen na Veselém Kopci. Od Velkého pátku do Velikonočního pondělí tam návštěvníci uvidí pletení pomlázek, zdobení kraslic, téměř zapomenuté zvyky a folklorní...

3. dubna 2026  7:38

Podvody s nábytkem. Podnikatel polským výrobcům nezaplatil miliony, je ve vazbě

Podnikatel nezaplatil polským výrobcům nábytku zboží za 25 milionů, skončil ve...

Kriminalisté z Pardubického kraje zajistili sklad s nábytkem za desítky milionů korun. Jednatel známé regionální firmy na prodej nábytku neplatil polským partnerům a skončil ve vazbě.

2. dubna 2026  13:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.