Naděje na konec parkovacího chaosu, u nemocnice se plánují stovky míst

Po letech modernizace Pardubické nemocnice a budování sousední nové čtvrti Tesla je zjevné, že na řidiče všichni zapomněli. Byť sem musí jezdit pacienti z celého kraje, není tu pro ně místo.

Přeplněno je uvnitř areálu Pardubické nemocnice i za plotem, kde vládne jeden velký chaos. Sousední Pardubičky už nejsou ve všední dny poklidnou čtvrtí s vilkami jako dříve, ale je to jen jedno velké narvané parkoviště.

Zástupci Pardubic a Pardubického kraje se těsně před otevřením nového pavilonu centrálního urgentního příjmu za dvě miliardy korun snad už konečně alespoň přiblížili k řešení.

Pardubice jsou ochotny se vzdát území mezi plotem nemocnice a železnicí, kde by Pardubický kraj mohl vybudovat možná až stovky parkovacích míst. „Město by pozemky na kraj převedlo za symbolickou cenu. Závora nemocnice by se mohla posunout z areálu směrem k zastávce Pardubičky za předpokladu, že by tam byl umožněn průchod pro pěší a cyklisty. A celá lokalita by mohla být upravena pro organizované parkování,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD, 3PK).

Město potvrdilo, že chce kraji s parkováním pomoci. „Jsme připraveni postupovat součinně i v případě rozšíření parkoviště v ulici Kyjevská, i formou nějakých pozemkových směn,“ řekl náměstek primátora Pardubic Jan Hrabal (ANO).

Nebude to hned

Nápad, s nímž přišel primátor Pardubic Jan Nadrchal (ANO), musí posoudit projektanti, schválit zastupitelé obou samospráv a kraj musí nalézt peníze na vybudování parkoviště. Jinými slovy, nikdo nemůže čekat, že se začne za pár měsíců stavět.

„S touto iniciativou přišel pan primátor, vážím si toho, považujeme to za vstřícné gesto. Areál nemocnice by se rozšířil a my bychom mohli za výrazně výhodnějších podmínek vybudovat nová místa, než by tomu bylo v případě parkovacího domu. Pokud se ukáže, že je to vhodné řešení, Pardubický kraj na to peníze určitě najde,“ uvedl Netolický.

Ještě před deseti lety se zdálo, že úkol vyřešit parkování u nemocnice budou mít kraj i město touto dobou dávno splněný. Město slibovalo, že v sousední čtvrti po bývalé Tesle vznikne díky investorům nový parkovací dům. Znělo to dobře a skutečně u nového Penny Marketu je na povrchu i v podzemí dohromady 180 nových míst. Ovšem skoro nikdo tam neparkuje.

Ukázalo se, že město neumí ovlivnit cenu parkování. Zdarma je jen první hodina, každá další stojí stokorunu. Návštěvy nemocnice mívají různé podoby, ale skoro nikdy nejsou krátké. „Jednáme o tom, že by lidé, kteří tam udělají velký nákup, mohli získat stání zdarma na dvě tři hodiny,“ řekl starosta Pardubiček Jan Procházka (ANO).

Pardubický kraj zase plánoval ve spodní části areálu postavit parkovací dům, ve kterém by mohlo být až šest set míst. Ovšem titulky z roku 2018 oznamující, že kraj postaví parkovací dům, vystřídaly po dvou letech jiné, podle nichž kraj na investici nemá peníze.

To se dodnes nezměnilo, 350 milionů korun, což je nejnižší odhad za „light verzi“ parkovacího domu, je pro kraj moc. Hejtman tvrdí, že peníze musí jít do zdravotnictví, a nikoliv na parkování. Navíc samotná stavba by zabrala okolo 150 míst, kde se dnes parkuje.

Na druhé straně za silnicí ovšem stoupá nervozita obyvatel Pardubiček, kteří už mají po krk automobilové okupace. Starosta Jan Procházka dokonce oznámil, že od ledna 2025 bude parkování pro přespolní v ulicích zakázáno. Kraj má podle něj nyní dost času na to, aby místa pro parkování našel. Procházka je přitom krajským zastupitelem a předsedou finančního výboru. Dokonce podle svých slov chápe, že kraj chce investovat především do zdravotnických zařízení. „Ale postavit centrální urgentní příjem bez parkoviště je prostě nesmysl,“ uvedl Procházka.