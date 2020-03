Postavme novou nemocnici, vyzývá billboard. Hejtman trvá na opravách

Otázka, zda postavit v Pardubicích novou krajskou nemocnici, nebo přestavět starou, měla být v březnu roku 2020 už dávno vyřešena. Jenže po čtyřech letech, v roce krajských voleb, se vynořila znovu zhmotněná v billboardu, který si přeje „pro naše děti novou krajskou fakultní nemocnici“.



Vedení kraje se sice už dávno rozhodlo krajskou nemocnici postupně vylepšit, práce na slibované velké modernizaci se však dodnes nerozjely. A odhadované náklady na vybudování centrálního příjmu s operačními sály se průběžně zvedají. Zatím má jít o částku 1,6 miliardy korun jen na stavební část. Dělníci mají přijít už letos, ale jisté to zdaleka není.

Místopředseda nadačního fondu, poslanec hnutí ANO a předseda zdravotního výboru kraje Jan Řehounek, tvrdí to samé, co říkal před čtyřmi lety. Současný areál krajské nemocnice je nevyhovující. Z dlouhodobého hlediska by podle něj byly náklady na stavbu nové nemocnice nižší než flikování starého areálu.

„Mělo by to otevřít otázku, zda si neříct: ano, pojďme znovu přemýšlet, jak zefektivnit zdravotní péči,“ řekl Řehounek. Sám do krajských voleb nejde a billboard považuje za pobídku pro lídry stran, aby se otázkou zabývali.

„Město Pardubice nemá stále dořešen územní plán. Mohli bychom se dohodnout, že tam budeme držet územní rezervu pro nemocnici nebo někde v obcích mezi Pardubicemi a Chrudimí,“ uvedl.

Hejtman si stojí za modernizací stávajícího areálu

Pro současné vedení kraje je ovšem takový billboard pod okny jako dráždit býka červeným hadrem. Politici už před lety rozhodli, že debaty o nové nemocnici nemají žádný smysl.

„Rozhodnutí, které jsme učinili, považuji za správné, stojím si za ním,“ řekl při poslední tiskové konferenci krajské koalice hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).

Pardubický kraj by podle něj stavbu jednoduše nezaplatil, nemá na to dost peněz. Dodal, že Zlínský kraj, který chce novou nemocnici postavit, se už ve svých odhadech nákladů blíží ke dvanácti miliardám korun.

„Byl jsem se podívat v Michalovcích na novou nemocnici, kterou zainvestoval soukromý investor. Ta skutečně stála dvě miliardy, nicméně jde o malý areál okresní nemocnice pro malé spádové území. Tedy dá se postavit nová nemocnice za dvě miliardy, ale naprosto nesrovnatelná s rozsahem poskytovaných služeb v krajské nemocnici,“ řekl hejtman.

Krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr (ODS) tvrdí, že v horizontu několika dalších let je racionální držet cestu, kterou kraj nastavil.

„V tuto chvíli je potřebná hlavně modernizace současných nemocnic a jejich vybavení,“ uvedl. Dodal, že není možné odkládat průběžné nutné investice na dobu, až jednou bude nová nemocnice v ideálním prostoru a uspořádání.

Teoreticky je možné, že po podzimních krajských volbách by nové vedení kraje mohlo zařadit zpátečku a modernizaci pardubické nemocnice zastavit. Je to ale nanejvýš nepravděpodobné. Už jen proto, že nemocnice nové operační sály měla mít dávno a politici ji sotva mohou poslat do čekárny lepších zítřků. V té sedí už dvacet let.