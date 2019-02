Pardubický kraj chce za 1,5 miliardy zmodernizovat nemocnici. Nová nebude

Zatímco hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) nedávno oznámil ambiciózní plán postavit novou krajskou nemocnici za 7,3 miliardy korun, v Pardubicích se rozhodli změnit zastaralé pavilonové uspořádání zdravotnického zařízení jinak. Kraj areál bude vylepšovat. Klíčovým bodem má být stavba centrálního příjmu.



Jenže přípravy na vybudování nové budovy s operačními sály postupují pomalu, termíny se prodlužují, náklady zvyšují. A teoreticky by se mohlo stát, že hlavním tématem krajských voleb na podzim roku 2020 bude stejně jako před dvěma roky debata o tom, zda by nebylo lepší postavit nemocnici úplně novou. Tomu chce vedení Pardubického kraje zabránit.

Akce za půldruhé miliardy by měla podle hejtmana Martina Netolického (ČSSD) začít nejpozději v červnu roku 2020. „Ve chvíli, kdy je to vysoutěžené a zahájena realizace, tak s tím nikdo nic neudělá, slib tu byl, s tím mandátem jsme do toho šli,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.



Stavba centrálního urgentního příjmu Demolice někdejší dětské chirurgie v areálu Pardubické nemocnice, která byla zahájena před pěti dny, je jedním z prvních kroků na cestě k vybudování nového centrálního urgentního příjmu. V nové budově mají být centrální operační sály, ARO, chirurgická klinika, ortopedie a neurochirurgie. Do uvolněných prostor se přesune interna a neurologie. Krajští politici zatím odhadují, že stavba bude probíhat v letech 2020 až 2023 a stát bude kolem 1,5 miliardy korun. Pardubický kraj v minulosti nenašel dost peněz ani vůle změnit krajskou nemocnici s nevhodným pavilonovým uspořádáním a zastaralými budovami tak, aby odpovídala požadavkům 21. století.

Neskrývá, že jeho snahou je, aby už stavbu nešlo po krajských volbách zastavit.

„Aby to nikdo nezpochybňoval, aby zase někdo neřekl, že postaví novou nemocnici. Jsou to hry, které jsou jen a jen politické,“ uvedl Netolický, který dlouhodobě upozorňuje, že stavba nové nemocnice by byla nad síly Pardubického kraje.

Jistá obava, že by nová politická reprezentace v roce 2020 mohla mít na rekonstrukci pardubické nemocnice jiný názor, je možná oprávněná. Hnutí ANO před minulými volbami mluvilo o tom, že stavba nové krajské nemocnice na jiném místě by byla výhodnější. A poslanec i krajský zastupitel Jan Řehounek (ANO), který jako lídr vítěze krajských voleb skončil v opozici, si to myslí dodnes.

„Já mám pocit, že areál pardubické nemocnice je pro moderní zdravotnické zařízení nevyhovující a že by z dlouhodobého hlediska byly náklady na stavbu nové nemocnice nižší než flikování starého areálu. Tam se neshodneme, tlačí se to na sílu,“ uvedl Řehounek.

Dodal, že areál nemocnice je přehuštěný, stejně jako jeho okolí a dopravně zcela nevyhovující bez možnosti to nějak rozumně v budoucnu vyřešit.

V minulosti plán na stavbu nové nemocnice opatrně podpořili i manažeři spojených krajských nemocnic, kteří dnes ale už drží stejnou linii jako vedení kraje. Zvláštností diskuse o rekonstrukci či stavbě nové nemocnice v Pardubickém kraji je to, že se žádná debata neodehrávala, ve skutečnosti šlo spíše jen o vzájemné překřikování.

Netolický: Po volbách diskuze o nemocnici utichla

Téma se objevilo před krajskými volbami a bylo mocně tlačené pardubickou radnicí v čele s hnutím ANO. Vedení kraje to tehdy asi oprávněně považovalo za snahu hlavně ovlivnit krajské volby.

Netolický upozorňuje, že diskuse o nové nemocnici po volbách sama od sebe utichla. „Od té doby o tom mluvil jen kolega Vítězslav Novohradský,“ připomněl hejtman svého někdejšího vnitrostranického oponenta, který nedávno odstoupil z postu předsedy dozorčí rady Nemocnice Pardubického kraje.

Například ve Zlínském kraji odhadli odborníci stavbu nové nemocnice v Malenovicích na zhruba šest let a 7,3 miliardy korun. Naproti tomu rekonstrukce a stavba v současném areálu by podle nich trvala asi dvanáct let a náklady by se vyšplhaly na deset miliard.

V Pardubicích zatím žádné podobné srovnání není a patrně ani nikdy nevznikne. Podle vedení kraje je nápad stavět nový areál absurdní, protože by to bylo nad síly krajského rozpočtu. Pro lékaře je navíc novostavba dnes asi jedinou reálnou šancí, jak v relativně dohledné době něco s nevyhovujícími podmínkami v areálu krajské nemocnice udělat.

„Přesun některých oborů do nového objektu umožní další rozvoj v rámci areálu Pardubické nemocnice. Do uvolněné budovy chirurgie se postupně přemístí interna a neurologické oddělení. Následně by pak mělo dojít i k rekonstrukci rehabilitačního a geriatrického oddělení,“ popsala chystané změny ředitelka Pardubické a Chrudimské nemocnice Štěpánka Fraňková.