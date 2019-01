Okresní nemocnice si dají s investicemi pauzu. Menší špitál má přednost

Původně chtěl Pardubický kraj nalít velké peníze do Orlickoústecké a Pardubické nemocnice a poté měly přijít na řadu mimořádné investice ve Svitavách a v Chrudimi.

Už to neplatí. Přednost dostane vybudování nemocnice v Moravské Třebové, protože se kraj se stávajícími majiteli nedohodl na odkoupení budovy.

„Ještě před rokem bych řekl, že prioritou je urgentní příjem v Pardubicích a Ústí nad Orlicí a jako třetí výstavba lůžkové části Svitavské nemocnice a poté investice v Chrudimi,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Kvůli situaci v Moravské Třebové se pořadí priorit ve zdravotnictví podle něj změnilo.

„Nenecháme se vydírat, nebudeme kupovat předražený areál,“ uvedl hejtman a dodal, že hned po Ústí a Pardubicích je na řadě právě Moravská Třebová.

Nová nemocnice má stát přes dvě stě milionů korun.

Vedení Pardubického kraje původně chtělo budovu moravskotřebovské nemocnice od trojice majitelů koupit, ale ti požadovali 80 milionů korun.

Radní se proto loni rozhodli postavit v sousedství pro nemocnici nové sídlo. Prozatím by měli pacienti zůstat v dosavadních prostorách v nájmu. Nájemní smlouvy jsou sice uzavřeny na dobu neurčitou, nicméně s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Kraj se proto chystá na možnost, že by v případě nouze pacienty stěhoval. Například do dnes již bývalé eldéenky ve vile Klára v Litomyšli.

Svitavy potřebují přemístit lůžka do moderní budovy

„Samozřejmě bych viděl radši Svitavy v žebříčku priorit výše, ale když dostala přednost Moravská Třebová, chápu, že je třeba investici dotáhnout do konce,“ uvedl starosta Svitav David Šimek.

Ve Svitavách jsou lůžková oddělení umístěna v budově z 19. století, problémy by měla vyřešit výstavba nového pavilonu lůžkové péče a počítá se i s rekonstrukcí zázemí pro společný lůžkový fond intenzivní péče a ARO. To vše podle původních odhadů za zhruba 200 milionů korun.

Chrudimská nemocnice má zase už několik let slíbenou rekonstrukci vstupu do nemocnice a vybudování nízkoprahového příjmu, která by podle rozpočtového výhledu měla stát sto milionů. Zatím nemá smysl odhadovat, kdy Chrudim a Svitavy přijdou na řadu.

Před krajem je letos zahájení stavby urgentního příjmu za více než 360 milionů korun, příští rok chce spustit stavbu nové budovy s operačními sály v Pardubicích za minimálně půldruhé miliardy, čeká jej i stavba nemocnice v Moravské Třebové. Plány se navíc mohou ještě změnit po krajských volbách v roce 2020.

Ve schváleném výhledu rozpočtu Pardubického kraje na další roky jsou peníze pro Chrudim a Svitavy v kolonce pro rok 2021. S většími penězi se počítá i pro poslední z pětice krajských nemocnic. Do Litomyšle má jít podle rozpočtu příští rok 65 milionů mimo jiné na jednotný lůžkový fond ARO - JIP.