Hygienici v celé zemi od začátku roku evidují velký nárůst nakažených hepatitidou typu A. Velké nárůsty nemoci špinavých rukou zaznamenali v Praze i ve Středočeském kraji, teď se čísla zhoršila i v Pardubickém kraji.

Počet případů žloutenky typu A Od začátku prázdnin hygienici evidují v jednotlivých okresech Pardubického kraje tyto počty nakažených: Pardubice: 8

Chrudim: 21

Ústí nad Orlicí: 1

Svitavy: 0 Pramen: krajská hygienická stanice

Krajští hygienici v úterý vydali upozornění na velký počet nakažených v Chrudimi. Varování na situaci v jednom konkrétním městě je výjimečné.

„Je hlášeno 18 případů přímo z Chrudimi. Je to jedno ohnisko a pak jsou tu sporadické případy v rámci města Chrudim,“ uvedla ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Pardubického kraje Jana Daňková. V celém Pardubickém kraji byly přitom od začátku prázdnin zjištěny celkem tři desítky nakažených.

Daňková upozornila, že v následujících dnech by se vzhledem k víkendové chrudimské pouti mohla situace ve městě ještě zhoršit, pokud by lidé nedbali na hygienická pravidla. „Čeká nás pouť, to znamená více kontaktů mezi lidmi. I proto jsem považovala za důležité tuto zprávu zveřejnit,“ řekla Daňková.

Zatímco v roce 2023 se v České republice prokazatelně nakazilo žloutenkou typu A 65 lidí, loni jich bylo už 636, z toho skoro polovina dětí do 14 let. Na konci července počet nakažených dosáhl už 850. Hrozí, že na konci roku bude nakažených nejvíc od roku 2008.

Virová žloutenka typu A se zpravidla projeví za 14 až 50 dnů od kontaktu s nemocným člověkem. Viry jsou přítomné ve stolici infikovaného člověka a přenáší se buď přímo od k osobě například špinavýma rukama, ale i nepřímo znečištěnou vodou, potravinami nebo přes znečištěné předměty.

Je nutné úzkostlivě dodržovat osobní hygienu, zvláště čistotu rukou, zejména po použití WC a před jídlem – mytí rukou teplou vodou a mýdlem, případně použití dezinfekce na ruce, uvádí se v upozornění krajských hygieniků.

„Rizikové jsou samozřejmě kliky, madla v městské hromadné dopravě, držadla nákupních košíků. Lidé by měli změnit své chování. Stačí se podívat na parkovišti u supermarketu, kolik lidí si hned v autě něco zakousne za volantem, aniž by si předtím umyli ruce,“ uvedla Daňková.

Toto onemocnění jater ve většině případů začíná nespecifickými chřipkovými, žaludečními a střevními příznaky. Postupně se zpravidla přidávají další příznaky, jako je zežloutnutí kůže a očního bělma, tmavá moč, světlá stolice a svědění kůže.

Dochází ke zvětšení jater, která jsou citlivá na pohmat, může dojít i ke zvětšení sleziny. V některých případech se zežloutnutí nemusí projevit, a infekce tak může probíhat nepoznána a zjistí se až vyšetřením krve. Onemocnění mívá horší průběh u dospělých než u dětí, u kterých často probíhá bez příznaků.

Očkování je podle hygieniků nejúčinnější formou ochrany. Vakcína proti hepatitidě A je dostupná u praktických lékařů, pediatrů i v očkovacích centrech. Není plně hrazena ze zdravotního pojištění, ale většina zdravotních pojišťoven na ni přispívá v rámci preventivních programů.