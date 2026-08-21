Zároveň zrušil dubnový rozsudek pardubického krajského soudu, který převážnou většinu územního plánu ponechal v platnosti. Verdikt NSS je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
Sporná část územního plánu podle NSS stála na neaktuálních podkladech, nesprávných právních úvahách a příliš obecných tezích o nutnosti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.
„V odůvodnění poté chybí úvaha, z jakého důvodu je omezováno právě nakládání s odpadem, a naopak je podporován chemický a těžký průmysl, který zcela jistě také negativně ovlivňuje životní prostředí,“ stojí v rozsudku.
Z územního plánu NSS škrtl například větu, že „zařízení s nadregionálním významem se na území obce Rybitví nepřipouštějí“. Zmizel také výčet, podle kterého náleží k zařízením s nadregionálním významem také odpadové provozy. Zásah NSS neznamená automatickou „zelenou“ pro modernizaci a provoz spalovny. Soud však odstranil překážku, kterou územní plán představoval.
Spalovna je mimo provoz od roku 2004, protože její technologie přestala vyhovovat tehdejším environmentálním požadavkům. Firma areál koupila v roce 2006 s cílem spalovnu modernizovat a znovu provozovat.
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Už v roce 2011 NSS zrušil část tehdejšího územního plánu Rybitví, která nakládání s odpady v areálu prakticky zakazovala. Soud tehdy mimo jiné řekl, že takový zásah do vlastnického práva nebyl dostatečně odůvodněný veřejným zájmem.
V prosinci 2024 Rybitví přijalo novou změnu územního plánu. Na ploše spalovny sice zachovalo možnost nakládání s odpady, zároveň však připustilo jen provoz lokálního charakteru na základě již vydaných historických povolení z let 1985 až 1997. Vzhledem k tomu, že spalovna už podle nich nemůže kvůli zastaralé technologii fungovat, regulace fakticky znemožnila její modernizaci a obnovení provozu, uvedl NSS.
„Pro jakoukoliv obnovu provozu spalovny je nutná modernizace její technologie a s tím spojené stavební úpravy. Jakákoliv žádost o povolení záměru týkajícího se zařízení pro spalování odpadů by však byla zamítnuta pro rozpor s územním plánem,“ popsal situaci NSS.
Rybitví proti spalovně bojuje více než 20 let. Společnost AVE CZ má od roku 2023 kladné povolení vlivu stavby na životní prostředí a usiluje o integrované povolení. Spalovna má zpracovávat až 20 tisíc tun nebezpečného odpadu ročně.
„Práva územní samosprávy nejsou bezbřehá. Ministerstvo životního prostředí záměr spalovny posoudilo v procesu EIA s kladným výsledkem. Za podmínek, které ministerstvo stanovilo, nelze považovat zprovoznění spalovny za rizikové. Vliv na životní prostředí je malý a podle ministerstva zcela přijatelný,“ uvedl v dubnu k rozsudku krajského soudu Aleš Hampl, generální ředitel AVE CZ.