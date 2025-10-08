Auto na střeše i řidič uvězněný ve zničené dodávce. Dvě nehody se staly v rozmezí hodiny

Složky IZS vyjížděly k první nehodě krátce po poledni do Rudné na Svitavsku, kde třiatřicetiletá řidička skončila se svým vozem převráceným na střeše v příkopě.
„Kolem dvanácté hodiny jsme přijali hlášení o nehodě osobního automobilu Škoda Kamiq, jehož řidička sjela do příkopu na silnici mezi Brněncem a Rudnou na Svitavsku. Bližší informace zatím není možné sdělit,“ řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.
Zraněné ženě poskytli hasiči první pomoc ještě před příjezdem záchranné služby. „Zraněná osoba se v dobu příjezdu hasičů nacházela již mimo havarované vozidlo. Dvě jednotky hasičů poskytli předlékařskou pomoc zraněné a zároveň zajistili vozidlo proti vzniku požáru. Po základním ošetření a příjezdu záchranné služby odstranili následky nehody a sjízdnost komunikace byla obnovena,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.
Bouralo se i v Žamberku
Hned záhy, krátce po třinácté hodině, se srazila dodávka s náklaďákem v Klostermanově ulici v Žamberku na Orlickoústecku. Řidič dodávky zůstal po nehodě zaklíněný ve voze a museli jej vyprostit hasiči.
„Na místě zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči ze Žamberka. Řidič dodávky zůstal po nárazu ve zdemolovaném vozidle zaklíněn. Hasiči museli použít hydraulické vyprošťovací zařízení, aby muže bezpečně vyprostili,“ dodala Horáková.
Zraněný řidič byl po vyproštění z auta následně předán do péče zdravotnické záchranné služby. Po odstranění následků nehody a úklidu vozovky se jednotky IZS vrátily zpátky na své základny.
„Posádka záchranné služby ze Žamberka ošetřila jednu zraněnou osobu, která byla vyproštěna z havarovaného vozidla a následně byla převezena do Orlickoústecké nemocnice s lehčím poraněním dolní končetiny,“ uvedl mluvčí pardubické záchranné služby Josef Strašík.
