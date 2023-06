Dodávka na Pardubicku srazila dítě v kočárku, je ve vážném stavu v nemocnici

K vážné nehodě došlo v neděli před šestnáctou hodinou v Živanicích na Pardubicku. Multikára, která zde vozila dřevo, narazila do kočárku se zhruba dvouletým dítětem. To vrtulník ve velmi vážném stavu transportoval do nemocnice.