Tragická nehoda se stala po poledni mezi stanicemi Stéblová a Čeperka.
„Sražený člověk na místě zemřel. Policisté na místě zjišťují veškeré okolnosti události,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.
Mezi oběma krajskými městy jezdí místo vlaků autobusy náhradní dopravy, uvedly České dráhy na webu.
Omezení podle odhadů skončí po 14. hodině.
