Vlak u Přelouče srazil člověka, na koridoru se jezdí po jedné koleji

  19:03aktualizováno  19:08
Rychlík u Přelouče na Pardubicku v neděli před 17:00 srazil a usmrtil člověka. Nehoda zastavila u Přelouče dopravu na hlavním železničním koridoru z Čech na Moravu. Před 19:00 začaly vlaky s omezením jezdit po jedné koleji.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr LundákMAFRA

Železničáři rychlíky z koridoru přesměrovali na odklony přes Chlumec nad Cidlinou a Havlíčkův Brod.

Vlaky kvůli nehodě nabraly zpoždění v desítkách minut. České dráhy mezi Řečany nad Labem, Přeloučí a Pardubicemi zavedly náhradní kyvadlovou dopravu autobusy bez návaznosti na konkrétní vlaky. Autobusy nahrazují regionální vlakovou dopravu.

„Okolnosti nehody zjišťujeme. Bude nařízena pitva mrtvé osoby,“ řekla mluvčí policie Dita Holečková. České dráhy uvedly, že se střetl rychlík Svatava s člověkem pohybujícím se v kolejišti.

Dobu omezení provozu České dráhy odhadly do 19:30. Odklonem kvůli nehodě jedou například rychlíky Ostravan, Metropolitan, Pendolino, Vindobona.

