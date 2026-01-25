Vlak u Přelouče srazil člověka, na koridoru se jezdí po jedné koleji

Železničáři rychlíky z koridoru přesměrovali na odklony přes Chlumec nad Cidlinou a Havlíčkův Brod.
Vlaky kvůli nehodě nabraly zpoždění v desítkách minut. České dráhy mezi Řečany nad Labem, Přeloučí a Pardubicemi zavedly náhradní kyvadlovou dopravu autobusy bez návaznosti na konkrétní vlaky. Autobusy nahrazují regionální vlakovou dopravu.
„Okolnosti nehody zjišťujeme. Bude nařízena pitva mrtvé osoby,“ řekla mluvčí policie Dita Holečková. České dráhy uvedly, že se střetl rychlík Svatava s člověkem pohybujícím se v kolejišti.
Dobu omezení provozu České dráhy odhadly do 19:30. Odklonem kvůli nehodě jedou například rychlíky Ostravan, Metropolitan, Pendolino, Vindobona.
