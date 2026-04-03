Rychlík srazil na Pardubicku člověka. Provoz byl několik hodin omezený

  13:44aktualizováno  16:05
Srážka vlaku s člověkem, který na místě zemřel, dnes na více než hodinu zastavila v obou směrech provoz na koridoru mezi Prahou a Moravou v úseku Pardubice hlavní nádraží - Přelouč.

Od 14:00 vlaky mohly projíždět kolem nehody po jedné koleji a zhruba v 15:10 byl provoz opět bez omezení, sdělil mluvčí Správy železnic Martin Kavka. Nehoda se stala krátce před 13:00.

„V zastávce Pardubice - Svítkov došlo ke střetu vlaku s člověkem. Veškeré okolnosti a příčiny prověřujeme,“ řekla krátce po nehodě policejní mluvčí Dita Holečková.

Dopravce uvedl, že nehoda se týkala mezinárodního vlakového spoje EuroCity, vlaku EC 279, člověk se pohyboval v kolejišti.

Nehoda ovlivnila provoz dálkových i regionálních vlaků. Některé dálkové vlaky jezdily odklonem. Regionální spoje v úseku nahradily autobusy.

