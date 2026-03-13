Střet s vlakem v pátek třináctého. Z auta je šrot, řidička vyvázla s oděrkami

  17:03
Štěstí měla v pátek třináctého řidička bílé Škody Rapid, která odpoledne v Chrudimi vjela na železničním přejezdu pod osobní vlak. I přes hrozivě vypadající nehodu z automobilu vystoupila jen s oděrkami.
Řidička osobního automobilu vjela na železničním přejezdu v Chrudimi-Píšťovech pod vlak. (13. března 2026)

Nehoda se stala po 15. hodině na přejezdu chráněném světelnou signalizací na komunikaci v místní části Píšťovy. Na místě zasahovala profesionální i dobrovolná jednotka hasičů z Chrudimi.

Srážka vůz odmrštila mimo trať, auto skončilo převrácené na střechu. Řidička, která v něm cestovala sama, měla velké štěstí. Přestože náraz vozidlo vymrštil několik metrů za přejezd, podle mluvčího krajských záchranářů Josefa Strašíka žena z havarovaného vozu po střetu sama vystoupila.

Řidička osobního automobilu vjela na železničním přejezdu v Chrudimi-Píšťovech pod vlak. (13. března 2026)

„Utrpěla pouze lehká povrchová poranění. Záchranářská posádka ji transportovala k dovyšetření na chirurgickou ambulanci do Chrudimské nemocnice,“ dodal Strašík.

Policisté u řidičky a strojvedoucího vyloučili požití alkoholu. Ve vlaku podle policie cestovalo přibližně 40 lidí, nikdo z nich nebyl zraněn. „Příčiny a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ sdělil policejní mluvčí Tomáš Dub.

Podle webu mimořádných událostí Českých drah je na trati mezi Chrudimí a Slatiňany provoz zastaven a po 16. hodině byla zavedena náhradní autobusová doprava.

Probíhá vyšetřování mimořádné události. Termín obnovení provozu je stanoven přibližně na 18. hodinu.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

