Nehoda čtyř aut zastavila provoz na tahu z Čech na Moravu

Autor:
  11:03
Na silnici I/35 u obce Hřebeč na Svitavsku havarovala v neděli dopoledne čtyři auta, tři lidé se při kolizi zranili. Provoz na hlavním tahu z východu Čech na Moravu je v úseku od obce Hřebeč do Moravské Třebové přerušen, objízdná trasa vede v obou směrech přes obec Boršov.

Nehoda čtyř aut na silnici I/35 na Svitavsku (5. října 2025) | foto: Policie ČR

Nehoda se stala ve směru na Moravskou Třebovou nad tunelem Hřebeč chvilku po půl desátou. „Při nehodě se zranili tři lidé, dva z nich byli převezeni do nemocnice,“ uvedla krajská policejní mluvčí Dita Holečková.

Podle informací iDNES.cz šlo v obou případech spíše o lehčí zranění.

„Všichni čtyři řidiči podstoupili dechové zkoušky s negativním výsledkem. Zatím neznáme příčinu nehody, policisté na místě zjišťují veškeré okolnosti,“ doplnila mluvčí.

Jak dlouho bude provoz přerušen, není jasné. Uzavírku mohou řidiči objíždět v obou směrech přes obec Boršov.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ve Vysokém Mýtě se skákalo a padalo. Prezident fotil a dohlédl na české bronzy

O posledním zářijovém víkendu zažilo Vysoké Mýto motocyklový svátek, jaký tu ještě nebyl. Na tamním autodromu se vůbec poprvé v historii jela světová týmová soutěž FIM SuperMoto of Nations....

Ochránci přírody uspěli. Sjezdovka v Dolní Moravě musí zavírat se soumrakem

Nová sjezdovka F v horském středisku Dolní Morava musí zavírat se soumrakem, byť podle původního povolení mohla fungovat až do 21. hodiny. Rozhodl o tom nyní Krajský úřad Pardubického kraje. Úřad tak...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12. října). Startovní...

Nejsou čtyři až moc? Pardubický luxus přináší i úskalí, hvězdy se musí uskromnit

Premium

Spadají do stejné kategorie. Nikoliv vzácné, ale v hokeji často označované za nedostatkové zboží. Obránci, praváci, s přehledem na ledě a vytříbenými ofenzivními instinkty. Co by většina extraligy...

Spokojený trenér Krejčí: Karvinou jsme porazili zaslouženě. Patrák? Radši přihrává

Má na kontě první vítězství po svém návratu na lavičku pardubických fotbalistů. Také pro svěřence Jiřího Krejčího jde o premiérový letošní triumf. V 11. kole Chance Ligy otočili průběh duelu s...

5. října 2025  6:54

Nymburk si došel pro výhru nad Děčínem, Opava i Pardubice daleko za stovkou

Nymburští basketbalisté vyhráli i třetí zápas v nové ligové sezoně. Úřadující šampioni i přes nevydařený úvod porazili Děčín jednoznačně 97:68 a vítězně se naladili na úterní vstup do Ligy mistrů.

4. října 2025  19:09,  aktualizováno  23:09

V Pardubickém kraji vyhrálo ANO, mandát získala dcera Josefa Luxe i další ženy

V Pardubickém kraji s drtivým náskokem vyhrálo hnutí ANO, které získalo více než 34 procent hlasů a ve Sněmovně posílí o dvě křesla. Následuje koalice SPOLU s 23 procenty, ta přijde o jedno...

4. října 2025  16:26,  aktualizováno  21:13

Mám zájem jít do Plzně, řekl Hyský. Teď záleží na klubech, jestli se domluví

Když dostal otázku, zda by měl zájem trénovat fotbalovou Viktorii Plzeň, na chvíli se zamyslel a pak Martin Hyský upřímně odvětil: „Ano, mám zájem jít do Plzně.“ Západočeši hledají náhradu za...

4. října 2025  20:51

Pardubice - Karviná 2:1, domácí slaví první ligovou výhru, obrat dokonal Tanko

Pardubičtí fotbalisté slaví první ligovou výhru v této sezoně Chance Ligy. V 11. kole dokázali porazit Karvinou, s níž sice prohrávali po zásahu Krčíka, pak ale po hodině hry srovnal Patrák a deset...

4. října 2025  14:45,  aktualizováno  17:33

Zápas o naději, sebevědomí i trenéra. Můžu skončit, ale také zůstat, tuší Krejčí

Fotbalisté Pardubic budou odpoledne nahánět další příležitost, jak se odpoutat od posledního místa v tabulce. V 15 hodin rozehrají druhý domácí duel v řadě, tentokrát proti Karviné. Výsledky okolních...

4. října 2025  12:26

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

3. října 2025  16:50

Čí vláda postavila víc dálnic? Jak se Fiala a Babiš hádali o výklad statistických čísel

Ostrá výměna názorů mezi premiérem Petrem Fialou (ODS) a předsedou ANO Andrejem Babišem během superdebaty na TV NOVA ukázala, že politici se neshodnou, kdo je úspěšnější v budování dálnic a oba mají...

3. října 2025  16:38

Letohradské depo zaplní parní krásky, na koleje vyjede i válečná „padesátka“

Hned pět provozuschopných parních krásek se v sobotu sjede do železničního depa v Letohradu na Orlickoústecku. Na Podorlickou parní sobotu zavítají i v Rakousku nedávno zakoupené historické...

3. října 2025  14:09

Provoz v České Třebové byl obnoven, pracovní stroj ráno zastavil všechny vlaky

Na železničním koridoru mezi Českou a Dlouhou Třebovou byl v pátek ráno na více než hodinu přerušen provoz. Trakční vedení strhl pracovní stroj, část vlaků byla odkloněna přes Havlíčkův Brod. O...

3. října 2025  8:26,  aktualizováno  9:28

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12. října). Startovní...

2. října 2025  16:13

Lidé přišli na jednání zastupitelstva vyčinit radním, kvůli parkovacím zónám

Pardubičtí rezidenti na posledním zasedání zastupitelstva silně protestovali proti zavedení parkovného a dopravním úpravám na Židově. Radní však od plánu už neustoupí.

2. října 2025  15:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.