Nehoda se stala ve směru na Moravskou Třebovou nad tunelem Hřebeč chvilku po půl desátou. „Při nehodě se zranili tři lidé, dva z nich byli převezeni do nemocnice,“ uvedla krajská policejní mluvčí Dita Holečková.
Podle informací iDNES.cz šlo v obou případech spíše o lehčí zranění.
„Všichni čtyři řidiči podstoupili dechové zkoušky s negativním výsledkem. Zatím neznáme příčinu nehody, policisté na místě zjišťují veškeré okolnosti,“ doplnila mluvčí.
Jak dlouho bude provoz přerušen, není jasné. Uzavírku mohou řidiči objíždět v obou směrech přes obec Boršov.
