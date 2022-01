Náraz do stromu zdemoloval kabinu tahače, spolujezdec na místě zemřel

„Nákladní auto jedoucí ve směru od Holic na Chvojenec havarovalo vpravo mimo komunikaci do příkopu, kde narazilo do stromu. Při dopravní nehodě byl zraněn řidič, který byl převezen do nemocnice. Spolujezdce museli hasiči vyprostit, ten ale bohužel na místě podlehl svým zraněním,“ řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Jak uvedla, oba muži jsou s nejvyšší pravděpodobností cizinci, policie zatím nemá ověřenou totožnost. Kamion poškodil strom, který doslova visel nad silnicí, a proto ho museli hasiči strhnout.

Silnice je neprůjezdná a zřejmě ještě několik hodin bude. „Prosíme řidiče, aby dbali pokynů policistů při směrování na objízdné trasy,“ řekla Janovská.

Původně byl přitom z místa hlášený jeden středně těžce zraněný člověk. Když záchranáři přijeli na místo, našla první posádka ještě velmi vážně zraněného spolujezdce.

„Na místo vzlétl vrtulník z Hradce Králové, pacienta jsme resuscitovali, napojili na umělou plicní ventilaci, bohužel však přes veškerou snahu zemřel,“ řekl mluvčí záchranky Aleš Malý.

Jedna ze záchranářských posádek, která byla na místo povolána, zkontrolovala cestou také řidičku, jež narazila nedaleko této vážné nehody do stromu. Ženě se nic nestalo.