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Passat na střeše, kamion s autovraky na boku. Záchranáře zaměstnaly dvě nehody

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  12:11
Dvě dopravní nehody zkomplikovaly ve čtvrtek ráno dopravní špičku na Pardubicku a Svitavsku. Zranili se při nich dva lidé. V obou případech skončila vozidla mimo silnici. O událostech informovali krajští hasiči na síti X.
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Volkswagen Pasatt CC skončil u Hrobic na střeše. Řidič vyvázl s lehčím zraněním. (11. června 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

Dlouhé kolony se před osmou hodinou ráno tvořily na hradubické čtyřproudovce, kde řidič Volkswagenu Passat CC nezvládl řízení a skončil mimo silnici na střeše. Náraz byl natolik silný, že auto přišlo o přední kolo. Z hrozivě vypadající nehody řidič naštěstí vyvázl relativně dobře.

Nákladní souprava převážející autovraky skončila na sinici I/35 nedaleko Moravské Třebové v příkopu. (11. června 2026)

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„Jedna osoba byla naší záchranářskou posádkou s lehkým poraněním transportována do pardubické nemocnice na urgentní příjem,“ řekl mluvčí krajských záchranářů Josef Strašík.

Zasahující hasiči mezitím zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření a zlikvidovali únik provozních kapalin z obou poškozených vozidel.

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Druhá dopravní nehoda se stala pár minut po osmé na hlavním silničním tahu mezi Moravskou Třebovou a Svitavami. U Boršova nedaleko odbočky na Hřebeč řidič nákladní soupravy převážející autovraky z nejasných příčin strhl volant do příkopu. Potom ještě několik metrů pokračoval v jízdě, než se těžký návěs převrátil na bok. Podle mluvčího krajské záchranky zdravotníci řidiče ošetřili s lehčím poraněním.

Obě nehody vyšetřuje Policie ČR.

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