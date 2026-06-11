Passat na střeše, kamion s autovraky na boku. Záchranáře zaměstnaly dvě nehody

Dlouhé kolony se před osmou hodinou ráno tvořily na hradubické čtyřproudovce, kde řidič Volkswagenu Passat CC nezvládl řízení a skončil mimo silnici na střeše. Náraz byl natolik silný, že auto přišlo o přední kolo. Z hrozivě vypadající nehody řidič naštěstí vyvázl relativně dobře.
„Jedna osoba byla naší záchranářskou posádkou s lehkým poraněním transportována do pardubické nemocnice na urgentní příjem,“ řekl mluvčí krajských záchranářů Josef Strašík.
Zasahující hasiči mezitím zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření a zlikvidovali únik provozních kapalin z obou poškozených vozidel.
|
Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý
Druhá dopravní nehoda se stala pár minut po osmé na hlavním silničním tahu mezi Moravskou Třebovou a Svitavami. U Boršova nedaleko odbočky na Hřebeč řidič nákladní soupravy převážející autovraky z nejasných příčin strhl volant do příkopu. Potom ještě několik metrů pokračoval v jízdě, než se těžký návěs převrátil na bok. Podle mluvčího krajské záchranky zdravotníci řidiče ošetřili s lehčím poraněním.
Obě nehody vyšetřuje Policie ČR.