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Dodávka na dálnici nedala přednost koloně vojenských obrněnců, nehodu natočil řidič

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  12:00

Vojenský transportér Titus na dálnici D35 u Opatovic nad Labem po srážce s dodávkou. (22. října 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

Neobvyklá nehoda ve čtvrtek večer zaměstnala složky IZS na dálnici D35. U nájezdu na dálnici u Opatovic nad Labem se střetl obrněný transportér s dodávkou. Řidič dodávky totiž nerespektoval pravidla pro vojenské konvoje. Při nehodě se lehce zranil jeden člověk. Dálnice byla dvě hodiny neprůjezdná.

K nehodě na 130. kilometru D35 ve směru na Prahu došlo krátce před devátou hodinou večer. „Řidič vozidla Mercedes-Benz Sprinter měl vjíždět z připojovacího pruhu do průběžného, kde projížděla kolona vojenských vozidel, a zde došlo ke střetu s vojenským nákladním automobilem značky Titus,“ sdělila policejní mluvčí Markéta Janovská.

Záběry, které na sociálních sítích zveřejnil jeden z řidičů, ukazují, že dodávka vjela do kolony vojenských vozidel, přestože blikaly výstražné majáky a ostatní vozidla stála v připojovacím jízdním pruhu a dávala koloně přednost. Řidič rozjetého obrněného transportéru, který může v závislosti na technických specifikacích vážit až 27 tun, neměl šanci kolos zastavit a narazil do zadní části dodávky.

Při havárii se lehce zranila spolujezdkyně z dodávky. Příčiny a okolnosti nehody jsou předmětem dalšího šetření.

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„U obou řidičů byla přítomnost alkoholu v dechu na místě vyloučena provedenými dechovými zkouškami,“ dodala Janovská.

Na místo vyjížděli profesionální hasiči z Pardubic a Hradce Králové a dobrovolná jednotka z Opatovic nad Labem.

„Hasiči u havarované dodávky provedli protipožární opatření, aby předešli případnému vzniku požáru. Jakmile se hasičům podařilo odstranit dodávku ze středu vozovky, mohl být zprovozněn alespoň jeden jízdní pruh. Hasiči po celou dobu také zajišťovali ve spolupráci s policií místo nehody,“ řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

Pozor na vojenské konvoje

Jelikož šlo o vojenský konvoj, na místě byla přítomna také vojenská policie. „Plnili jsme ochranu a doprovod jednotek Armády České republiky,“ řekla bez podrobností mluvčí Vojenské policie Nikola Rimkevič Hájková.

Řidiči by měli být při setkání s kolonou vojenské techniky obezřetní. Ministerstvo obrany již dříve zveřejnilo návod, jak se v podobných situacích chovat.

První zásadou je, že do kolony vojenských vozidel je zakázáno se zařazovat. Podle zákona o pozemních komunikacích mají vojenská vozidla jedoucí v koloně vždy přednost.

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„Je také třeba vzít na vědomí, že brzdná dráha těžké vojenské techniky je výrazně delší než u osobního vozidla,“ varuje na svých stránkách ministerstvo obrany.

Důležité také je nepředjíždět kolonu stojících vozidel, když si řidič není jistý, že lze kolonu bezpečně a včas předjet. V případě přesunů velkých počtů vojenských vozidel je vždy nutné dbát pokynů Vojenské policie a Policie ČR.

Obrněná vozidla Titus

Slouží především pro velitelské, spojovací a další specializované úkoly armády. Je postavené na podvozku Tatra 6×6 a díky pancéřování poskytuje posádce ochranu před střelbou z ručních zbraní a některými účinky výbuchu. Podle konkrétní verze může sloužit například jako velitelské nebo spojovací vozidlo či jako mobilní pracoviště pro řízení vojenských operací.

Prvních 62 obrněných vozidel Armáda ČR objednala u pardubické společnosti Eldis v červnu 2019. Dodávky probíhaly postupně a poslední vozidla armáda převzala v červnu 2024. Celkem šlo o 20 vozidel pro koordinaci palebné podpory, 36 spojovacích a šest velitelsko-štábních vozidel.

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